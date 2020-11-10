ФНС обновила реестр МСП. Проверьте - есть ли вы в списках

С 10 ноября ФНС переходит на ежемесячное обновление реестра малых и средних предприятий. Корректировка будет производиться на основании данных, имеющихся в распоряжении у налоговиков по состоянию на первое число каждого месяца.

Уже сегодня данные по реестрам МСП обновились — проверьте себя в бухгалтерской программе БухСофт. Перейдите в личный кабинет и введите ИНН организации.

Посмотрите данные по организации:

Важно!На главной странице бухгалтерской программы БухСофт Вы увидите подробный протокол по льготам для субъектов малого и среднего предпринимательства.