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БухСофт
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В декабре у бухгалтеров 17 дел. Удобная таблица от экспертов БухСофт

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В декабре у бухгалтеров 17 важных дел. Чтобы ничего не пропустить - сверьтесь с календарем в бухгалтерской программе БухСофт. 

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Эксперты БухСофт подготовили удобную и понятную таблицу со сроками - с ней вы не забудете о сдаче отчетности и не пропустите обязательные платежи.

Срок

Режим налогообложения

Плательщики

Вид отчетности или платежа

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15 декабря

все

Юр.лица и ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (все режимы НО)

Уплатить страховые взносы за ноябрь 2020 г.

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15 декабря

все

Страхователи по индивидуальному (персонифицированному) учету

Сдать СЗВ-М за ноябрь 2020 г.

Сформировать СЗВ-М

15 декабря

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Страхователи по индивидуальному (персонифицированному) учету

Сдать СЗВ-ТД за ноябрь 2020 г.

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15 декабря

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организации со среднесписочной численностью работников более 15 человек

Сдать № П-4 (при ежемесячной сдаче) за ноябрь 2020 г.

Сформировать П-4 

21 декабря

ОСНО

Налогоплательщики налога на прибыль

Подать уведомление о переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли

Скачать уведомление

21 декабря

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Импортеры товаров из стран — участников ЕАЭСО

Сдать декларацию по косвенным налогам за ноябрь 2020 г.

Сформировать декларацию 

21 декабря

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Импортеры товаров из стран — участников ЕАЭСО

Уплатить косвенные налоги за ноябрь 2020 г.

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25 декабря

ОСНО

Налогоплательщики НДС

Уплатить третий платеж 1/3 НДС за 3 квартал 2020 г.

Сформировать платежку

25 декабря

НДПИ

организации и ИП, признаваемые пользователями недр

Уплатить НДПИ за ноябрь 2020 г.

Сформировать платежку

28 декабря

ОСНО

Налогоплательщики налога на прибыль

Уплатить третий ежемесячный аванс по налогу на прибыль при исчислении ежемесячных авансов исходя из прибыли прошлого квартала

Сформировать платежку

28 декабря

ОСНО

Налогоплательщики налога на прибыль

Сдать декларацию по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче) за ноябрь 2020 г.

Сформировать декларацию 

28 декабря

ОСНО

Налогоплательщики налога на прибыль

Уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче) за январь-ноябрь 2020 г.

Сформировать платежку

31 декабря

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ИП без сотрудников (все режимы НО)

Уплатить фиксированные взносы ИП за 2020 г.

Посчитать взносы

31 декабря

все

ИП и юрлица, решившие перейти на УСН с 2021 г. (в т.ч. при переходе с ЕНВД)

Подать уведомление о переходе на УСН с 2021 г.

Скачать уведомление 

31 декабря

патент

ИП, применяющие ПСН

Перечислить часть налога по ПСН за годовой патент

Сформировать платежку

31 декабря

НДПИ

организации и ИП, признаваемые пользователями недр

Подать декларацию по НДПИ за ноябрь 2020 г.

Сформировать декларацию

31 декабря

все

налоговые агенты по НДФЛ

Уплатить НДФЛ по больничным и отпускным

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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