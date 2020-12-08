В декабре у бухгалтеров 17 дел. Удобная таблица от экспертов БухСофт

В декабре у бухгалтеров 17 важных дел. Чтобы ничего не пропустить - сверьтесь с календарем в бухгалтерской программе БухСофт.
Эксперты БухСофт подготовили удобную и понятную таблицу со сроками - с ней вы не забудете о сдаче отчетности и не пропустите обязательные платежи.
Срок
Режим налогообложения
Плательщики
Вид отчетности или платежа
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15 декабря
все
Юр.лица и ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (все режимы НО)
Уплатить страховые взносы за ноябрь 2020 г.
15 декабря
все
Страхователи по индивидуальному (персонифицированному) учету
Сдать СЗВ-М за ноябрь 2020 г.
15 декабря
все
Страхователи по индивидуальному (персонифицированному) учету
Сдать СЗВ-ТД за ноябрь 2020 г.
15 декабря
все
организации со среднесписочной численностью работников более 15 человек
Сдать № П-4 (при ежемесячной сдаче) за ноябрь 2020 г.
21 декабря
ОСНО
Налогоплательщики налога на прибыль
Подать уведомление о переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли
21 декабря
все
Импортеры товаров из стран — участников ЕАЭСО
Сдать декларацию по косвенным налогам за ноябрь 2020 г.
21 декабря
все
Импортеры товаров из стран — участников ЕАЭСО
Уплатить косвенные налоги за ноябрь 2020 г.
25 декабря
ОСНО
Налогоплательщики НДС
Уплатить третий платеж 1/3 НДС за 3 квартал 2020 г.
25 декабря
НДПИ
организации и ИП, признаваемые пользователями недр
Уплатить НДПИ за ноябрь 2020 г.
28 декабря
ОСНО
Налогоплательщики налога на прибыль
Уплатить третий ежемесячный аванс по налогу на прибыль при исчислении ежемесячных авансов исходя из прибыли прошлого квартала
28 декабря
ОСНО
Налогоплательщики налога на прибыль
Сдать декларацию по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче) за ноябрь 2020 г.
28 декабря
ОСНО
Налогоплательщики налога на прибыль
Уплатить авансовый платеж по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче) за январь-ноябрь 2020 г.
31 декабря
все
ИП без сотрудников (все режимы НО)
Уплатить фиксированные взносы ИП за 2020 г.
31 декабря
все
ИП и юрлица, решившие перейти на УСН с 2021 г. (в т.ч. при переходе с ЕНВД)
Подать уведомление о переходе на УСН с 2021 г.
31 декабря
патент
ИП, применяющие ПСН
Перечислить часть налога по ПСН за годовой патент
31 декабря
НДПИ
организации и ИП, признаваемые пользователями недр
Подать декларацию по НДПИ за ноябрь 2020 г.
31 декабря
все
налоговые агенты по НДФЛ
Уплатить НДФЛ по больничным и отпускным