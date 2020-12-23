Последние дни акции от БухСофт: все бухгалтеры могут получить 6 месяцев доступа в подарок!

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Бухгалтерская программа БухСофт подходит для ведения учета малых и средних организаций на любом режиме налогообложения. Уникальность программы — в экспертной поддержке бухгалтеров по любым вопросам: бухгалтерским и техническим.
Новинки от БухСофт:
- Интеграция со Сбербанком
- Усиленная электронная подпись — Крипто про
- Новое направление — электронные больничные листки
- Умный поиск — ТАКОЕ есть только в БухСофт! Вы просто вводите, то что хотите найти (например сотрудника, название документа) или операцию, которая Вам необходима — готово, Вы сразу, без долгих поисков, попадаете куда Вам необходимо.
Что остается без изменений:
- Поддержка экспертов-бухгалтеров — без ограничений, день в день, по любым вопросам бухучета и отчетности Вам помогут наши консультанты. В чате, по телефону и по почте. С Вами на связи — практикующие бухгалтеры-аудиторы
- Никаких доплат: бухгалтерия, зарплата и кадры, отчетность (с отправкой). Все блоки включены в стоимость
- Удобство и мобильность: многопользовательский режим и бесплатные, незаметные обновления
- Сервисы в подарок: проверка контрагентов, распознавание первички, ЭДО с контрагентами (1000 документов бесплатно!)
- Доступ к справочной системе: нормативка, формы документов, разъяснения
- Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. ЭЦП включена в цену