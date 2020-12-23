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БухСофт
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Последние дни акции от БухСофт: все бухгалтеры могут получить 6 месяцев доступа в подарок!

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Успейте оформить годовую подписку на БухСофт по цене полугодия. Акция 6 + 6 действует для новых клиентов, при оплате тарифа Комфорт.

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Бухгалтерская программа БухСофт подходит для ведения учета малых и средних организаций на любом режиме налогообложения. Уникальность программы — в экспертной поддержке бухгалтеров по любым вопросам: бухгалтерским и техническим.

Новинки от БухСофт:

  1. Интеграция со Сбербанком
  2. Усиленная электронная подпись — Крипто про
  3. Новое направление — электронные больничные листки
  4. Умный поиск — ТАКОЕ есть только в БухСофт! Вы просто вводите, то что хотите найти (например сотрудника, название документа) или операцию, которая Вам необходима — готово, Вы сразу, без долгих поисков, попадаете куда Вам необходимо.

Что остается без изменений:

  1. Поддержка экспертов-бухгалтеров — без ограничений, день в день, по любым вопросам бухучета и отчетности Вам помогут наши консультанты. В чате, по телефону и по почте. С Вами на связи — практикующие бухгалтеры-аудиторы
  2. Никаких доплат: бухгалтерия, зарплата и кадры, отчетность (с отправкой). Все блоки включены в стоимость
  3. Удобство и мобильность: многопользовательский режим и бесплатные, незаметные обновления
  4. Сервисы в подарок: проверка контрагентов, распознавание первички, ЭДО с контрагентами (1000 документов бесплатно!)
  5. Доступ к справочной системе: нормативка, формы документов, разъяснения
  6. Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. ЭЦП включена в цену

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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