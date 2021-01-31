Повысьте зарплату сотрудникам до нового МРОТ

Бухгалтеры обязаны индексировать зарплату сотрудникам не реже 1 раза в год. Размер индексации работодатель определяет сам. Главное условие - сумма должна быть не ниже величины фактического роста потребительских цен.

В бухгалтерской программе БухСофт проиндексировать зарплату сотрудникам дело нескольких минут - программа автоматически повысит зарплату всем сотрудникам до МРОТ. И подготовит пакет необходимых локальных документов. Вы можете прямо сейчас заказать доступ и проиндексировать зарплату по всем правилам в БухСофт.

На какую дату проводить индексацию зарплаты, например, на 1 января или 1 апреля, работодатель вправе решить самостоятельно. Но безопаснее индексировать зарплату не реже одного раза в год, иначе возможен штраф. Штраф грозит и в том случае, если документы по индексации есть, но фактически работодатель зарплаты не увеличивает. На сумму от 1000 до 5000 руб. могут оштрафовать ИП или директора организации как должностное лицо. На 30 000–50 000 руб. могут оштрафовать организацию.

Конкретный размер индексации каждый работодатель определяет самостоятельно. Главное, чтобы он был не ниже величины фактического роста потребительских цен. В бухгалтерской программе БухСофт все правила индексации учтены, а размер МРОТ рассчитан автоматически.