Возврат переплаты или зачет средств с ЕНС: как оформить

Сальдо ЕНС. Что это и как оно связано с переплатой по налогам

Сальдо ЕНС – разница между суммами, перечисленными на ЕНС и совокупной обязанностью по обязательным платежам. Для упрощения восприятия представим это в виде формулы

Сальдо по ЕНС = Деньги, перечисленные на ЕНС – Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет.

Сальдо может быть:

Нулевым.

Деньги, перечисленные на ЕНС = Сумме начисленных платежей.

Например, ИП Иванов применяет УСН «доходы». Сумма налога к уплате за 2022 год у него составляет 25 000 руб. Эту сумму он перевел на ЕНС. На момент перечисления этих денег на ЕНС было «пусто» (ни переплаты, ни недоимки). По сроку уплаты ИФНС списало эти деньги в счет оплаты УСН за 2022 год. На ЕНС ничего не осталось. Отсутствие переплаты и недоимки по ЕНС является нулевым сальдо.

Отрицательным.

Отрицательное сальдо – это, когда сумма платежей, подлежащих списанию, превышает сумму средств, находящихся на ЕНС (перечисленных в рамках ЕНП). Образуется недоимка. Она называется отрицательным сальдо.

Например, ИП Иванов для уплаты годового УСН вместо 25 000 руб., перечислил только 20 000 руб. На ЕНС образуется задолженность 5 000 руб. Она называется отрицательным сальдо.

Положительным.

Положительное сальдо – сумма, перечисленная или находящаяся на ЕНС, превышает сумму начисленных платежей. Образовавшаяся при этом переплата является положительным сальдо.

Например, ИП Иванов вместо 25 000 руб. налога, подлежащего уплате за 2022 год, перечислил 30 000 руб. Переплата в 5 000 руб. будет составлять положительное сальдо.

Как распорядиться переплатой по ЕНС

Распорядиться переплатой по ЕНС налогоплательщик может следующим образом:

Оставить на ЕНС.

В этом случае она будет использована при дальнейшем списании обязательного платежа с ЕНС.

Вернуть на счет в банке (текущий, расчетный или лицевой).

Перевести переплату можно не только себе, но и любому другому лицу.

Зачесть в счет уплаты обязательных платежей.

Сделать это можно в отношении конкретного налога по своему ЕНС, в счет погашения обязанности по уплате обязательных платежей другого лица или в счет исполнения решения ИФНС.

Зачет или возврат положительного сальдо по ЕНС производится по заявлению налогоплательщика. Формы заявлений и формат их представления в ИФНС утверждены приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@ и письмом ФНС от 11.01.2023 № КЧ-4-8/105@.

В том числе:

Заявление о возврате денежных средств, формирующих положительное сальдо по ЕНС.

Заявление о зачете денежных средств, формирующих положительное сальдо по ЕНС.

Чтобы не ошибиться в актуальной форме документов, направляемых в государственные органы, воспользуйтесь сервисом СБИС. Сервис содержит все формы бухгалтерских и налоговых отчетов, которые всегда находятся в актуальной форме.

Возврат переплаты по ЕНС

Порядок возврата переплаты по ЕНС регулируется ст. 79 НК. При выводе положительного сальдо с ЕНС необходимо учитывать следующие особенности:

Возврат производится на основании:

– заявления налогоплательщика (на возврат положительного сальдо и на возврат переплаты по НДФЛ, НПД и сборов за пользование ОЖМ и ВБР).

– решения ИФНС о возмещении НДС или акциза в рамках ст. 176, 176.1, 203 и 203.1 НК.

– решения ИФНС о предоставлении налогового вычета в упрощенном порядке (инвестиционного и имущественного).

Вернуть можно только переплату (положительное сальдо) по ЕНС.

Если ее нет, то ИФНС в возврате откажет, а если ее недостаточно, то возврат произведут в части.

Срок возврата составляет три дня с даты получения заявления ИФНС.

В первый день ИФНС принимает заявление, во второй – отправляет поручение в Казначейство, в третий – Казначейство переводит деньги налогоплательщику.

Деньги переводятся на счет, указанный в заявлении.

Если данных об этом счете нет в ИФНС, то срок возврата может затянуться.

Начисление процентов при просрочке возврата средств.

Если деньги не поступят в течение 10 дней с даты направления заявления, то начиная с 11 дня начнут начисляться проценты за просрочку. Это произойдет автоматически, без каких-либо действий со стороны налогоплательщика. Процентная ставка при этом равна ключевой ставке Центробанка.

Заявление на возврат переплаты по ЕНС

Заявление на возврат денежных средств, составляющих положительное сальдо по ЕНС, производится по форме, утвержденной приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

Отдельно рассматривать порядок заполнения заявления на возврат переплаты по НДФЛ (по ст. 227.1 НК), НПД (уплаченного не на ЕНС) и сборов за пользование ОЖМ и ВБР в рамках данной статьи мы не будем, так как эти платежи не входят в состав ЕНС.

Заявление на возврат переплаты по ЕНС состоит из 2 листов. Данных для ввода в нем немного, поэтому официального порядка заполнения ФНС не подготовило.

Строка (поле) Значение Титульный лист ИНН Это поле заполняют и ИП, и организации в обязательном порядке. Физлица, без статуса ИП могут его не заполнять КПП Заполняют только организации Представляется в налоговый орган (код) Вносится 4-х значный код ИФНС по месту постановки на учет ИП, организации или физлица. Проверить его можно на сайте ФНС в сервисе «Определение реквизитов ИФНС» В размере... Указывается сумма положительного сальдо, выводимая с ЕНС. Возвращать не обязательно всю сумму переплаты. Можно указать любую сумму в пределах положительного остатка (фамилия, имя, отчество физического лица) Этот блок заполняется только физическими лицами без статуса ИП, не указавшим в верхней части заявления свой ИНН Достоверность и полноту сведений... Если заявление заполняет ИП или физлицо лично, то в этом поле ставится значение «1». Отдельных указаний на то, нужно ли в этом случае заполнять нижние три строки – нет. Поэтому ИП или физлицо может сделать это на свое усмотрение. Если документ заполняет представитель, то ставится код «2» и вносятся данные представителя Сведения о счете Банковский идентификационный код В этих двух строках необходимо указать платежные реквизиты счета, на который будет выведена переплата. Узнать эти данные вы можете в интернет-банке, мобильном приложении или справке об открытии счёта. Счет для возврата не обязательно должен быть привязан к владельцу ЕНС. Перевести деньги можно любому третьему лицу Номер счета для возврата Получатель Указываем код получателя: «1» – если получатель организация.

«2» – если получатель физлицо или ИП.

«3» – если получатель бюджетное учреждение с лицевым счетом Наименование владельца счета Эти строки заполняют только бюджетные учреждения, которые возвращают переплату на лицевой счет КБК получателя счета Код ОКТМО получателя Номер лицевого счета получателя Назначение платежа Сведения о физическом лице, не являющемся ИП Код вида документа Этот блок заполняют только физические лица без статуса ИП, которые не указали на Титульном листе свой ИНН Серия и номер Кем выдан Дата выдачи

Подать заявление можно в любой момент – сроков для возврата переплаты по ЕНС закон не устанавливает.

Ограничений по способу направления заявления в ИНФС также нет. Сделать это можно:

На бумаге: сдав заявление лично или направив по почте.

В электронной форме: по ТКС либо через личный кабинет на сайте ФНС.

Заявление на возврат переплаты с ЕНС. Образец заполнения

Сервис СБИС предоставляет возможность направления отчетов и заявлений в электронной форме во все государственные органы. Система содержит все бухгалтерские и налоговые отчеты в актуальной форме.

Исходные данные:

ИП Степанов Иван Андреевич хочет вернуть переплату по ЕНС в сумме 5 000 руб.

Зачет переплаты по ЕНС

Порядок зачета положительного сальдо по ЕНС регулируется ст. 78 НК. Зачесть переплату по ЕНС можно:

До 2023 года зачет переплаты применялся по своему прямому назначению. А именно, переплата по одному налога засчитывалась в счет уплаты по-другому, при соблюдении определенных условий.

С 2023 года основное назначение зачета – резервирование сумм страховых взносов для дальнейшего списания в счет уплаты УСН или патента.

До 2023 года ИП и организациям не нужно было ничего резервировать. Они платили страховые взносы, уменьшали на них авансы (налог) по УСН или патент и доплачивали разницу или не доплачивали вовсе, если взносы были равны или превышали эти платежи.

Сейчас страховые взносы, как и другие платежи, учитываемые по ЕНС, по умолчанию считаются уплаченными на дату списания. И для того, чтобы учесть страховые взносы при расчете авансов (налога) по УСН или патента нужно подать заявление о зачете (резервировании) этих взносов на ЕНС. После того как налогоплательщик подаст такое заявление, уплаченные страховые взносы будут «отложены» на ЕНС и на них можно будет уменьшить УСН или патент.

Но и тут есть свои нюансы. Так, например, зарезервированные взносы могут уйти на погашение недоимки по ЕНС, если она образуется там до их списания. И если на дату списания взносов их суммы не хватит для полной оплаты, то обязанность по уплате взносов будет считаться неисполненной (в части или полностью). А это подтянет, в свою очередь, неисполнение обязанности по уплате патента или УСН.

На момент написания статьи ФНС выпустило разъяснение по порядку уменьшения авансов по УСН на страховые взносы (письмо от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@). По этому разъяснению не нужно отдельно подать уведомление об исчисленных сумма и заявление на зачет (резервирование) взносов, если в платежке на уплату взносов указан их КБК.

Обратите внимание, что платить страховые взносы по старому (платежками со всеми реквизитами) или комбинированным способом (то есть на общие реквизиты ЕНС и конкретный КБК платежа) можно только в 2023 году. И только, если ранее ни разу не подавалось уведомление об исчисленных суммах налога.

Зачет положительного сальдо производится по правилам ст. 78 НК:

Распорядиться можно только суммой положительного сальдо.

Если на ЕНС недостаточно средств, то налогоплательщику будет отказано в зачете, а если средства есть, но в меньшей сумме, чем указано в заявлении, то зачет будет произведен в части.

Срок проведения зачета – один день с даты поступления от налогоплательщика заявления.

Произведенный ранее зачет можно отменить, подав соответствующее заявление об отмене.

Заявление на зачет переплаты по ЕНС

Заявление на зачет денежных средств, составляющих положительное сальдо по ЕНС, производится по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

Документ состоит из пяти страниц: Титульного листа и по странице на каждый вариант зачета.

Титульный лист ИНН Данное поле заполняется всеми налогоплательщиками, подающими заявление КПП КПП заполняются только организации Представляется в налоговый орган (код) Вносится 4-х значный код ИФНС по месту постановки на учет ИП, организации или физлица. Проверить его можно на сайте ФНС в сервисе «Определение реквизитов ИФНС» На основании статьи 78 НК прошу зачесть Здесь необходимо указать выбранный вариант зачета: «1» – в счет обязанности по уплате платежей другого лица.

«2» – в счет уплаты конкретного налога по своему ЕНС.

«3» – в счет исполнения решений ИФНС, указанных в пп. 10 и 11 п. 5 и пп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК.

«4» – в счет погашения задолженности, не учитываемой на ЕНС в соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 11.3 НК В счет обязанности другого лица (страница 2) ИНН Указывается ИНН лица, в адрес которого производится зачет В размере Указывается сумма, средств, засчитываемых в адрес другого лица. Прим. Произвести зачет можно сразу нескольким лицам. Для этого в заявлении предусмотрено несколько блоков «ИНН/в размере» В счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога В размере Указывается сумма налога, сбора или страхового взноса, которую нужно «зарезервировать» на ЕНС КПП Здесь юридические лица указывают КПП головного офиса или обособленного подразделения, в адрес которого производится зачет Код ОКТМО ОКТМО указывается в соответствии с ОК 033-2013 (утв. приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст) КБК Вносится КБК того платежа, который нужно зачесть. Например: для фиксированных страховых взносов (ОПС + ОМС) – 182 1 02 02000 01 1000 160.

для взноса на ОПС с дохода свыше 300 000 руб. – 182 1 02 03000 01 1000 160 Признак налогового агента «1» – если заявление подает налоговый агент.

«2» – если заявитель не является налоговым агентом Срок уплаты Указывается дата уплаты платежа, которую нужно зарезервировать. в счет исполнения решений ИФНС, указанных в пп. 10 и 11 п. 5 и пп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК В размере Указывается сумма средств, засчитываемых по решению Код документа Вносится соответствующий код (см. ниже)* Номер документа Отражаются реквизиты решения, по которому производится зачет средств Дата документа в счет погашения задолженности, не учитываемой на ЕНС в соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 11.3 НК В размере Указывается размер погашаемой задолженности Основание «1» – при зачете задолженности по исполнительному документу.

«2» – при зачете задолженности по судебному акту Номер Указываются реквизиты документа и дата вступления его в силу Дата Дата документа

* Код документа

Код Значение 01 Решение ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений 02 Решение ИФНС об отказе в привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений 03 Решение об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке 04 Решение об отмене (полностью или частично) решения о предоставлении налогового вычета 05 Решение, вынесенное по результатам проверки федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами 06 Судебный акт или решение вышестоящего налогового органа, отменяющего (изменяющего) судебный акт или решение налогового органа, на основании которого на едином налоговом счете ранее была учтена обязанность лица по уплате сумм налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов

Направить заявление о зачете переплаты по ЕНС ИП может только в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Заявление подписывается квалифицированной ЭП.

Отправляйте отчетность в электронной форме через сервис СБИС: скидка 50% для новых ИП и организаций и выпуск ЭЦП у вас в офисе. Работайте с комфортом!

Заявление на зачет переплаты по ЕНС. Образец заполнения

На наглядном примере рассмотрим образец заполнения заявления на зачет страховых взносов в счет уплаты УСН или ПСН.

Исходные данные:

ИП Степанов Иван Андреевич уплатил часть страховых взносов за 2023 год. Ему нужно зачесть (зарезервировать) эти взносы в счет уплаты авансового платежа по УСН за 1 квартал.

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968