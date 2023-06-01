Как узнать сальдо по ЕНС

После введения в 2023 году единого налогового счета и изменения порядка уплаты налогов самым спорным и обсуждаемым стал вопрос уточнения остатка по ЕНС. Проблемы с отображением данных по ЕНС, некорректная работа личного кабинета, невозможность получить информацию об остатке — проблемы, с которыми столкнулся бизнес в 2023 году.

Разберем все основные способы получения информации о сальдо по единому налоговому счету в 2023 году.

ЕНС и сальдо по нему. Что это

Единый налоговый счет (ЕНС) — это кошелек или копилка, куда налогоплательщик кладет деньги в счет предстоящей уплаты налогов и прочих обязательных платежей, а ИФНС их оттуда списывает, как придет срок уплаты.

Напомним, что ранее уплата налогов производилась по платежному поручению с указанием всех реквизитов платежа.

Введение ЕНС должно было сократить время по оплату обязательных платежей, но на практике только усложнило работу организациям и ИП.

Проблемы с ЕНС, а точнее, с отображением актуального остатка по нему, появились сразу.

Неверные данные по счету, ошибки с отображением уже оплаченных платежей и невозможность узнать остаток по ЕНС — основные трудности, которые возникли после введения нового порядка в 2023 году.

Сальдо (остаток) по ЕНС — сумма денег, которая осталась на едином счете после уплаты всех обязательных платежей. Остаток по ЕНС может быть:

Положительным.

Переплата по счету образуется, когда сумма денег, перечисленная на ЕНС, превышает сумму списанного платежа. Положительное сальдо можно вывести на расчетный счет или зачесть в счет будущих платежей: себе или третьему лицу.

Отрицательным.

Недоимка появляется, когда списываемый с ЕНС платеж меньше суммы денег, находящихся на счете. На отрицательное сальдо по ЕНС начисляются пени на каждый день просрочки начиная со дня образования недоимки.

Нулевым.

Нулевой остаток означает то, что на ЕНС отсутствует переплата или недоимка. Сумма денег, списанных со счета, равна сумме денег, зачисленных на него.

Суперсверка СБИС найдет все ошибки раньше госорганов Вы точно сдадите отчеты с первого раза и не получите штраф Оставить заявку

Как узнать сальдо по ЕНС. Все способы

Существует несколько способов узнать остаток по единому счету. К ним относится:

Получение данных о ЕНС в режиме реального времени.

Получить информацию об остатке на едином счете можно в режиме реального времени — с помощью сервиса СБИС «Суперсверка». В личном кабинете можно узнать сводную информацию по всем налогам и ЕНС: переплату, недоимку, предстоящие платежи. По своей сути это та же сверка, но в режиме реального времени: без ожидания и нервов.

Уточнение информации в личном кабинете на сайте ФНС.

Информация по остатку на ЕНС должна отображаться в соответствующем разделе на сайте ФНС. Но до настоящего времени раздел работает некорректно, информация отображается с ошибками либо не отображается вовсе. Срок, когда данный раздел начнет работать без сбоев и ошибок, пока не известен.

Связано это со сбоями в работе сайта ФНС из-за значительной нагрузки на сервер в связи с декларационной кампанией 2023 года и массовыми обращениями за сверкой расчетов по ЕНС.

Сверка расчетов с бюджетом (налоговой).

Заключается в получении от ИФНС акта сверки, его анализе и внесении своих данных в этот документ.

После этого акт с замечаниями обратно отправляется в налоговую, где происходит его анализ уже со стороны проверяющих.

В связи с тем, что до настоящего момента проблемы с ЕНС на сайте ФНС полностью не решены, данные сверки не всегда являются актуальными.

Получение справок о сальдо по ЕНС, исполнении обязанности по уплате обязательных платежей и принадлежности сумм на едином счете.

Все 3 справки предоставляют информацию о сальдо по ЕНС, но с разной степенью детализации информации. Срок подготовки этих документов составляет от трех до пяти рабочих дней в зависимости от вида справки.

На практике срок направления этих документов может увеличиваться.

Запрос информации о сальдо по ЕНС на сайте ФНС.

Уточнить информацию об остатке по единому счету можно через обращение в ФНС.

После получения запроса на сверку с организацией или ИП связывается налоговый инспектор и предоставляет необходимые сведения. Как на практике работает данный сервис, пока сказать сложно.

Сверка расчетов с бюджетом

Этот способ получения информации о наличии недоимки или переплаты существовал и до 2023 года. В текущем году он претерпел незначительные изменения. Сверка с налоговой происходит в несколько шагов:

Составление и направление заявления на сверку.

Оно формируется по форме, утвержденной приказом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879 и направляется в налоговую на бумаге или в электронном виде.

Получение акта сверки.

Срок подготовки акта зависит от того, как направлено заявление на сверку: на бумаге или в электронном виде.

Если на бумаге, то срок составит пять рабочих дней, если в электронной форме, то быстрее — 3 рабочих дня.

Внесение в акт своих замечаний.

Если какие-то показатели в акте расходятся с данными налогоплательщика, в него вносятся замечания, после чего акт с уточнениями направляется на анализ в ИФНС.

Анализ замечаний.

Акт с замечаниями анализируется налоговиками в течение 30 календарных дней.

Для получения данных об остатке по ЕНС не обязательно ждать, пока налоговая сформирует акт сверки. Проводите ее в режиме реального времени с сервисом СБИС «Суперсверка». Анализируйте движение денег по карточкам налогов и ЕНС. Функционалом сервиса предусмотрено автоматическое формирование заявлений на зачет и на возврат переплаты.

Получение справок по ЕНС

Как уже было сказано выше, в настоящий момент у ИФНС можно запросить 3 вида различных справок по ЕНС:

Об остатке по единому счету.

Включает в себя данные о положительном или отрицательном сальдо по ЕНС. Если сальдо по счету отрицательное, то в справке дополнительно будет приведена детальная информация по платежам, в отношении которых оно образовалось и расчет пеней.

Для получения этого документа нужно направить в ИФНС заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. Срок получения справки — 5 рабочих дней.

О принадлежности сумм на ЕНС.

В этом документе раскрывается информация о поступлениях средств на ЕНС и произошедших списаниях с него, а также данные об остатке по счету на начало и конец запрашиваемого периода.

Для получения этой справки нужно направить в ИФНС (любым способом) заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. Срок подготовки документа — 5 рабочих дней.

Об исполнении обязанности по уплате обязательных платежей.

В этой справке отражается информация о том, имеется ли у налогоплательщика неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей. Детальных данных о положительном или отрицательном сальдо в справке не приводится.

Для получения этого документа в ИФНС направляется заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. Срок подготовки справки — 10 рабочих дней.

Получение данных на сайте ФНС

Довольный спорный, но в то же время реальный способ получения информации о сальдо по ЕНС. Правда, насколько корректна информация, предоставляемая инспектором по запросу налогоплательщика, и в течение какого срока происходит предоставление этих данных, однозначно сказать сложно.

Для направления запроса нужно перейти на сайт ФНС и в специальном сервисе ввести ИНН, название компании или ФИО ИП и номер контактного телефона. После получения запроса с налогоплательщиком должен связаться налоговый инспектор и предоставить информацию по счету.

Определить остаток по ЕНС, получить детальную информацию о начислениях и списаниях со счета, а также подготовить заявление на зачет или возврат переплаты можно в сервисе СБИС «Суперсверка». Все данные отображаются в режиме реального времени — больше не нужно ждать, пока налоговая проведет сверку и предоставит необходимую информацию.

Суперсверка СБИС найдет все ошибки раньше госорганов Вы точно сдадите отчеты с первого раза и не получите штраф Оставить заявку

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: