Как сделать возврат или зачет переплаты на ЕНС в 2024 году

С 2023 года расчеты с бюджетом ведутся на едином налоговом счете (ЕНС). Теперь учет бюджетных платежей осуществляется в целом по налогоплательщику, без разделения по налогам и сборам. Поэтому изменился порядок возврата и зачета переплаты в бюджет.

Положительное сальдо ЕНС

Как и до появления ЕНС, переплату в бюджет можно зачесть или вернуть на счет. Если до 2023 года переплата считалась отдельно по каждому налогу или сбору, то с введением ЕНС в расчет берется сальдо в целом по налогоплательщику.

Положительное сальдо на ЕНС образуется, когда сумма поступивших платежей превышает сумму начисленных обязательств по налогам, взносам, пени и штрафам. Налогоплательщик может распорядиться этой суммой по своему усмотрению: подать заявление на зачет или вернуть на расчетный счет.

Узнать сальдо по своему ЕНС можно в личном кабинете налогоплательщика (ЛКН). Также есть возможность подать запрос в налоговую о предоставлении справки об остатке на ЕНС. Запрос можно направить по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), например, через оператора электронной отправки отчетности, или лично обратившись в налоговый орган. В этом случае информацию придется подождать — срок изготовления справки до 5 рабочих дней.

Рассмотрим подробнее, куда можно направить переплату, которая образовалась на ЕНС.

Зачет налоговой переплаты

Один из способов распорядиться положительным сальдо на ЕНС — это зачет. Порядок зачета переплаты в бюджет регулируется статьей 78 НК.

Для проведения зачета налогоплательщик должен подать заявление в налоговую по месту своего учета, в том числе по месту учета обособленных подразделений. Заявление на зачет подается только в электронном виде: через ЛКН или по ТКС. Для подписания заявления понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Подготовить и подать электронное заявление о зачете вы можете с помощью сервиса электронной отчетности СБИС. Подключите сервис и получите поддержку от компании «Бизнес легко», которая работает 24/7 и поможет, если что-то пойдет не так. Оформите УКЭП, чтобы подписывать и направлять электронную отчетность.

С 1 октября 2023 года индивидуальным предпринимателям при подаче заявления через ЛКН разрешили использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись, которая выпускается непосредственно в системе и не требует посещения аккредитованных центров, чтобы ее получить.

Переплату по налогам можно направить:

На исполнение своих будущих платежей по налогам.

В этом случае в заявлении указывается КБК конкретного налога, сбора или страхового взноса, на который производится зачет, а также срок его уплаты.

В помощь налогоплательщикам ФНС выпустила памятку по заполнению заявления на зачет (письмо ФНС от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516@).

В этом случае важно соблюсти срок подачи заявления — зачет можно провести не позднее дня накануне даты вступления решения в силу.

На погашение задолженности, еще не учтенной в совокупной обязанности налогоплательщика.

Например, по госпошлине к уплате по исполнительным документам арбитражного суда, иным налогам и сборам с истекшим сроком взыскания, по которым имеется решение о восстановлении этого срока, и другим платежам (пп. 2 п. 7 ст. 11.3 НК).

На погашение задолженности по налогам и сборам третьего лица.

В 2023 году эта возможность была временно приостановлена, но с 1 января 2024 года право направить переплату в счет уплаты налогов за другое лицо возобновили.

Чтобы не получить отказ в зачете, заявление необходимо составлять по форме, утвержденной приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. При этом в зависимости от направления зачета следует заполнять разные разделы заявления.

Получив заявление о зачете, налоговый орган выносит решение не позднее следующего рабочего дня. Зачет может быть произведен на всю сумму, указанную в заявлении, а в случае недостаточности остатка на ЕНС — частично.

При зачете в счет будущих платежей может возникнуть ситуация, когда сальдо на ЕНС изменится до проведения зачета за счет закрытия переплаты на другие налоги, срок по которым наступает раньше. Поэтому необходимо регулярно мониторить состояние ЕНС, чтобы не допустить ситуации ухода в минус.

Кроме того, в случае подачи уведомления о начисленных суммах НДФЛ или страховых взносов до проведения зачета в счет будущих платежей, налоговая может перенести положительное сальдо на задолженность по уведомлению. Таким образом, зачет в счет будущих платежей по заявлению налогоплательщика с появлением ЕНС практически не работает. Ведь зачет положительного сальдо ЕНС производится автоматически при наступлении сроков уплаты налогов.

Электронная отчетность в госорганы СБИС ускорит процесс сдачи электронной отчетности в государственные органы. Автоматизирует подготовку, проверку, анализ и передачу отчетности, сверку расчетов с бюджетом, а также есть возможность взаимодействовать с инспекторами через чат Получить

Возврат переплаты на расчетный счет

Помимо зачета, у налогоплательщика есть возможность вернуть переплату на свой расчетный счет. Правила возврата переплаты регулируются статьей 79 НК.

При оформлении возврата из бюджета подается заявление по форме, установленной приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. При этом, в отличие от зачета, заявление на возврат можно подать как электронно (в ЛКН или по ТКС), так и на бумажном носителе, обратившись лично в налоговый орган по месту учета.

В заявлении нужно указать реквизиты счета, на который следует перевести сумму переплаты. Если этого не сделать, срок возврата удлинится на время запроса информации в банк.

С помощью сервиса для сдачи электронной отчетности СБИС можно не только подать заявление на возврат переплаты, но и отслеживать его исполнение. СБИС — это сервис, который позволяет сформировать, проверить и передать отчетность через интернет во все контролирующие госорганы. Сервис включает только актуальные формы отчетов. СБИС подходит для индивидуальных предпринимателей, ООО и других форм организаций. Подключить сервис

Получив заявление налогоплательщика на возврат переплаты, налоговая выносит решение не позднее следующего рабочего дня и направляет поручение на перевод денег в федеральное казначейство. Перевод денег на счет налогоплательщика должен быть осуществлен казначейством в течение следующего рабочего дня.

В случае задержки возврата переплаты более чем на 10 дней на счет налогоплательщика должна поступить сумма с учетом процентов, начисленных по ставке ЦБ, начиная с 10 дня задержки. При просрочке возврата менее чем на 10 дней проценты не начисляются.

Возврат или зачет: что выбрать

Стоит ли делать возврат переплаты по налогам или воспользоваться зачетом, зависит от конкретной ситуации налогоплательщика и его стратегии финансового планирования.

Например, в ситуации, когда компании нужны деньги на текущие расходы, а налоговые платежи еще не скоро и их сумма меньше положительного сальдо ЕНС, имеет смысл подать заявление о возврате переплаты на расчетный счет.

И наоборот, в ситуации скорых крупных налоговых платежей, а также при планировании корректировок налоговых обязательств, подготовки уточненных деклараций, сумму переплаты лучше оставить на ЕНС. Это позволит снизить риск возникновения отрицательного сальдо расчетов с бюджетом, а также поможет минимизировать административные издержки компании.

Налогоплательщики имеют несколько возможностей для распоряжения суммой переплаты в бюджет. Выбор способа зависит от конкретной ситуации. Для успешного возврата или зачета переплаты необходимо следовать процедуре и соблюдать порядок, установленный Налоговым кодексом. Легко подготовить корректные заявления на распоряжение суммой переплаты можно с помощью сервиса СБИС от компании «Бизнес легко».

Электронная отчетность в госорганы СБИС ускорит процесс сдачи электронной отчетности в государственные органы. Автоматизирует подготовку, проверку, анализ и передачу отчетности, сверку расчетов с бюджетом, а также есть возможность взаимодействовать с инспекторами через чат Получить

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: LjN8KWd9S