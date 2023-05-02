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Честный ЗНАК

Что можно узнать из Честного ЗНАКА: от объема продаж до средневзвешенной цены товара

Государственная система маркировки собирает в себе огромное количество данных в процессе прохождения каждого кода маркировки по своему жизненному циклу. В результате этого производители и импортеры товаров могут получить уникальную информацию, которую невозможно было бы получить без системы маркировки.
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Что можно узнать из Честного ЗНАКА: от объема продаж до средневзвешенной цены товара
Иллюстрация: drazenzigic/freepik

На сегодняшний день данные открыты для следующих товарных групп: лекарства, молочная и табачная продукция, духи, шины, фотоаппараты, обувь и товары легкой промышленности.

Возможности, которые дают бесплатные данные «Честного ЗНАКА» производителям и импортерам.

Важно, что  данные предоставляются бесплатно (на основании постановления Правительства №1955)  и находятся в личном кабинете:

  1. Отчет «Оптовые и розничные продажи в разрезе ИНН» предоставляет информацию обо всех участниках оборота вашего товара с указанием объема товара, переданного между участниками, проданного в розницу и возвращенного покупателями. Из данного отчета можно понять:

    1. Какие звенья участвуют в цепочках поставок?

    2. Сколько товаров осталось на складах у продавцов вашей продукции?

    3. Какие продавцы получают больше всего возвратов товаров?

  2. Отчет «Оборачиваемость товара» предоставляет информацию о среднем времени нахождения вашего товара в обороте и позволяет сравнить данный показатель для разных партий товаров или периодов продаж. Из данного отчета можно понять:

    1. Какое время проходит в среднем с момента ввода товара в оборот до его вывода из оборота?

    2. Как меняется оборачиваемость товара от сезона продаж?

    3. Какая партия товара оборачивается с большей скоростью?

  3. Отчет «Объем розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам» позволяет понять реальный спрос на ваши товары в зависимости от местонахождения магазина. Из данного отчета можно понять:

    1. Какое количество товаров продается в конкретном регионе?

    2. Какие территории обеспечены вашими товарами, а какие нет?

    3. Как расположение торговой точки влияет на объем продаж ваших товаров?

  4. Отчет «Средневзвешенная цена в разрезе по GTIN» позволяет получить информацию о реальной стоимости, за которую продаются ваши товары. Из данного отчета можно понять:

    1. Какова реальная стоимость вашего товара для конечного покупателя?

    2. Какой продавец продает ваши товары дороже всего в регионе?

Как найти отчеты

Отчеты находятся в личном кабинете системы «Честный ЗНАК». Для того, чтобы выгрузить необходимые данные:

  • Зайдите на страницу нужной вам товарной группы.

  • Перейдите во вкладку «Отчеты» в верхнем меню страницы.

  • Выберите необходимый отчет.

Как данные «Честного ЗНАКА» помогают на практике

В начале апреля 2023 года «Честный ЗНАК» проводил онлайн-хакатон, посвященный работе с данными из системы маркировки. Участники соревнования, используя данные из системы, разрабатывали системы управления товарными запасами и предиктивной аналитики.

Хакатон показал четкий запрос среди IT-специалистов на данные национальной системы «Честный ЗНАК», с помощью которых можно создавать IT-продукты, позволяющие бизнесу эффективнее управлять товарами и предугадывать запрос покупателя.

Подробнее

Подробнее о доступе к данным читайте в Честном Сообществе и на сайте «Честного ЗНАК» в специальном разделе.

Реклама: ООО «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК», ИНН: 1435357833

Честный ЗНАК

Честный ЗНАК

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Честный ЗНАК
    Честный ЗНАК

    Что можно узнать из Честного ЗНАКА: от объема продаж до средневзвешенной цены товара

    Государственная система маркировки собирает в себе огромное количество данных в процессе прохождения каждого кода маркировки по своему жизненному циклу. В результате этого производители и импортеры товаров могут получить уникальную информацию, которую невозможно было бы получить без системы маркировки.

    Что можно узнать из Честного ЗНАКА: от объема продаж до средневзвешенной цены товара
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