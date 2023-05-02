Что можно узнать из Честного ЗНАКА: от объема продаж до средневзвешенной цены товара

На сегодняшний день данные открыты для следующих товарных групп: лекарства, молочная и табачная продукция, духи, шины, фотоаппараты, обувь и товары легкой промышленности.
Возможности, которые дают бесплатные данные «Честного ЗНАКА» производителям и импортерам.
Важно, что данные предоставляются бесплатно (на основании постановления Правительства №1955) и находятся в личном кабинете:
Отчет «Оптовые и розничные продажи в разрезе ИНН» предоставляет информацию обо всех участниках оборота вашего товара с указанием объема товара, переданного между участниками, проданного в розницу и возвращенного покупателями. Из данного отчета можно понять:
Какие звенья участвуют в цепочках поставок?
Сколько товаров осталось на складах у продавцов вашей продукции?
Какие продавцы получают больше всего возвратов товаров?
Отчет «Оборачиваемость товара» предоставляет информацию о среднем времени нахождения вашего товара в обороте и позволяет сравнить данный показатель для разных партий товаров или периодов продаж. Из данного отчета можно понять:
Какое время проходит в среднем с момента ввода товара в оборот до его вывода из оборота?
Как меняется оборачиваемость товара от сезона продаж?
Какая партия товара оборачивается с большей скоростью?
Отчет «Объем розничных продаж в разрезе по ИНН и адресам» позволяет понять реальный спрос на ваши товары в зависимости от местонахождения магазина. Из данного отчета можно понять:
Какое количество товаров продается в конкретном регионе?
Какие территории обеспечены вашими товарами, а какие нет?
Как расположение торговой точки влияет на объем продаж ваших товаров?
Отчет «Средневзвешенная цена в разрезе по GTIN» позволяет получить информацию о реальной стоимости, за которую продаются ваши товары. Из данного отчета можно понять:
Какова реальная стоимость вашего товара для конечного покупателя?
Какой продавец продает ваши товары дороже всего в регионе?
Как найти отчеты
Отчеты находятся в личном кабинете системы «Честный ЗНАК». Для того, чтобы выгрузить необходимые данные:
Зайдите на страницу нужной вам товарной группы.
Перейдите во вкладку «Отчеты» в верхнем меню страницы.
Выберите необходимый отчет.
Как данные «Честного ЗНАКА» помогают на практике
В начале апреля 2023 года «Честный ЗНАК» проводил онлайн-хакатон, посвященный работе с данными из системы маркировки. Участники соревнования, используя данные из системы, разрабатывали системы управления товарными запасами и предиктивной аналитики.
Хакатон показал четкий запрос среди IT-специалистов на данные национальной системы «Честный ЗНАК», с помощью которых можно создавать IT-продукты, позволяющие бизнесу эффективнее управлять товарами и предугадывать запрос покупателя.
Подробнее о доступе к данным читайте в Честном Сообществе и на сайте «Честного ЗНАК» в специальном разделе.
Реклама: ООО «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК», ИНН: 1435357833
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