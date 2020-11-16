10 древнеримских законов, которые шокировали бы каждого

Сотрудники Институт судебных экспертиз и криминалистики собрали странные, смешные и ужасные законы мира которого уже нет. Советуем почитать юристам.

10. Проверьте гардеробчик: табу на одежду пурпурного цвета

Пурпурный (цвет, получающийся в результате смешивания красного с синим или фиолетовым) в Древнем Риме были признаком власти. Римляне, занимавшие высокие общественные должности, носили туники с пурпурными полосами. Например, на тунике сенатора была нашита широкая вертикальная пурпурная полоса («клавус»), на тунике всадников — две узкие пурпурные полосы. Полководцы-триумфаторы носили туники пурпурного цвета, расшитые золотыми пальмовыми ветвями.

Логично предположить, что пурпурный был цветом патрициев, никак не плебеев. Пурпур был чем-то вроде элемента для цветового кодирования, по которому можно было определить социальный статус человека. Отсюда и закон — простолюдинам было запрещено носить пурпурный цвет.

Впрочем, позволить себе такую одежду они вряд ли могли. Краситель извлекали из моллюсков-иглянок. Больше всего ценили тирский пурпур из-за высокой себестоимости и дефицита красителя. Если бы вы жили во времена правления императора Августа, то за килограмм шерсти, дважды окрашенной в пурпурный цвет, отдали бы 2 тысячи денариев. Во времена же императора Диоклетиана вам пришлось бы раскошелиться до 50 тысяч денариев за килограмм (данные из открытой энциклопедии Wikipedia.org).

9. Никаких слёз: табу на женский плач на похоронах

Раньше считали так: чем больше людей оплакивает усопшего, тем выше у него был статус при жизни. Поэтому чтобы подчеркнуть статус человека, на его похороны нанимали профессиональных плакальщиц. Похоронная церемония знатного господина сопровождалась оглушительными стенаниями и причитаниями. Некоторые «профессионалы» для подчеркивания особенной печали буквально рвали на себе волосы от горя.

Можно себе представить, как запредельно шумно и громко провожали в последний путь римлян. В иной раз шум от церемонии переходил границы разумного и больше напоминал рекламную кампанию, а не прощание. Поэтому профессиональный женский плач решили запретить.

8. Право на наказание за «лево»

Ситуация, когда муж приходил домой пораньше и заставал жену в объятиях мужчины (знакомого либо незнакомого, не суть важно), по всей видимости, была хорошо известна древним римлянам. Почему? Потому что они во всех деталях расписали то, как должен поступать муж, если эта нелёгкая доля выпадала ему.

Итак, муж застукал жену с любовником. Первый шаг — запереть их в доме и отправиться на поиски свидетелей. Второй шаг — засвидетельствовать факт измены не позднее 20 часов с момента обнаружени«. Третий шаг — публично заявить об измене жены, причем зафиксировав подробности не позднее трёх дней после засвидетельствования. Итог — это развод, иначе, ему же самому грозило обвинение в сутенёрстве.

Уже после развода следовало наказание неверной жены. Тут были варианты. Если любовник — раб, то мужчина был вправе его убить. Если любовник — гражданин Рима, то муж должен был обратиться к бывшему тестю. Только отцы обладали правом убивать любовников своих дочерей.

7. Блондинка по закону

Истинные римлянки в основной массе своей были брюнетками. Блондинок и рыжеволосых в городах Древнего Рима встретить можно было редко. Чаще всего они были пленницами из варварских галльских племён. Эти светловолосые варварки попадали в публичные дома (лупанарии). Поэтому со временем, цвет волос стал отличительной чертой «жриц любви». Это привело к законодательному закреплению ситуации. Путан обязали осветлять волосы либо красить их в рыжий. Любопытно, что закон привел к неожиданным последствиям: среди благочестивых матрон стали модны парики из светлых или рыжих волос рабынь.

6. Юпитер так решил: табу на похороны погибших от удара молнии

Если римлянина поражала молния, это считали проявлением гнева Юпитера. Боги разгневались на него, поэтому и хоронить его нельзя. Нельзя был даже поднимать с земли тело, чтобы не вызвать гнев на себя. Любое нарушение нормы грозило нарушителям тем, что их могли принести в жертву Юпитеру.

5. Прошение о самоубийстве

Если человек готовится к самоубийству, значит, твёрдо решил это сделать. Подготовка — признак прямоты мышления, считали в Древнем Риме. Человека не отговаривали, более того, были прецеденты, когда, наоборот, поощряли. Например, тяжело больным людям предлагали яд, чтобы побыстрее закончить их страдания. Но были и такие категории граждан, которым самоубийство запрещали — это военные, беглецы и рабы.

В какой-то момент самоубийство стало практически формальностью. Гражданин, который намеревался покончить с собой, мог подать прошение об этом в Сенат. Сенат изучал ситуацию. И если он выносил «положительное» решение, то просителю выдавали бутылёк с ядом, бесплатно.

4. Только не бросайте меня в мешке со змеей

Высшей мерой наказания (оно грозило за убийство отца) было утопление с животными. Убийство влекло за собой наказание в виде отсечения головы. А вот, если римлянин поднял свою руку на отца, то ему завязывали глаза, вывозили в пустынное место, срывали всю одежду и забивали палками до полусмерти. После этого на убийцу надевали мешок, в который заведомо помещали животное, как правило, змею, собаку или обезьяну, и бросали в море.

3. На заметку собственникам: женщина как недвижимость

Этот закон давал римлянину право распоряжаться своей собственностью. Причем не просто вещами, объектами недвижимости, но и людьми. В том числе своей женой. По закону, жена должна была уходить из дома каждый год на 3 дня, иначе она лишалась права на свободу.

2. Я тебя породил, я тебя и в рабство отдам

Отец и гражданин Рима мог продать своих детей в рабство. Во временное, однако, самое настоящее рабство. Отец заключал договор с покупателем, а последний получал во владение ребенка на определённый срок, по истечению которого должен был вернуть его обратно домой. Правда, если отец продавал своего ребенка трижды, его лишали родительских прав. После третьего срока рабства ребенка объявляли свободным от долга перед его семьей и «не имеющим родителей».

1. Да что вы знаете о тотальном контроле

В Древнем Риме отец семейства обладал правом решать судьбу не только рабов, но и членов своей семьи.

В начале нашей эры они обладали тотальным контролем. Могли выбирать и свободно использовать любую форму наказания и жестокого обращения. Если отец считал это необходимым, он был вправе убить своих детей без каких-либо последствий. Даже после того, как дети вырастали и покидали дом, права на их убийство никто не отнимал.

Это привело к тому, что дочери даже после замужества боялись наказания своих отцов. А сыновья становились по-настоящему независимыми только после их смерти. Этот закон смягчили только в I веке нашей эры, когда отцам разрешили убивать своих сыновей только в том случае, если те совершили какое-либо преступление.