Как защитить свою репутацию, если обозвали свиньей?

В начале февраля 2021 зоозащитная организация PETA – Люди за этичное обращение с животными – опубликовала сообщение в соцсети Twitter, собравшее более 20 тысяч комментариев и 24 500 репостов. PETA призвала отказаться от использования наименований животных как оскорблений. Например, pig («свинья) – как метафору для «омерзительный», «грязный», chicken («курица») – для «трусливый», rat («крыса») – для «стукач».

Большинство комментариев к твиту высмеивали инициативу. По мнению людей, несогласных с призывом, примеры подобраны не очень хорошо, например, свинья не обязательно омерзительна и пр.

Этот спор показателен. Действительно, в ругательствах люди часто используют названия животных – «осёл», «козёл», «овца», «свинья», «собака», «скотина» и пр. Действительно, не всегда то, что человек подразумевал, было правильно понято оскорблённым.

При этом образ животных, которых так хочет защитить организация, довольно условен. Вряд ли человек, обругавший другого жуком, долго наблюдает за этими насекомыми. Скорее, он имел в виду сложившийся образ (из литературы, мультипликации, кинематографа) – нечто ловкое и жадное, ограниченное, сконцентрировавшее только на своём. Вряд ли тут речь идёт о «языке превосходства» над живыми существами, исключительно – подходящая метафора.

Граждане часто обижаются на ругательства, которые содержат зоосемантические метафоры. Факт! Это приводит к многочисленным искам об унижении чести, достоинства и деловой репутации. Несмотря на кажущуюся простоту дел – оскорбление есть оскорбление – без эксперта-лингвиста не обойтись.

Например, только эксперт-лингвист, проанализировав высказывание, сможет сделать вывод о том, что ответчик не хотел оскорбить, а хотел упрекнуть.

Попробуем охватить в статье основные понятия и законодательство, которое защищает честь и репутацию граждан.

Какие законы защищают репутацию граждан? Как доказать, что тебя оскорбили? Кто анализирует текст?

* Средневековое изображение устрицы

Какие законы защищают репутацию граждан?

Репутация, честь и достоинство гражданина относится к нематериальным благам. Их защищает

1. Конституция РФ: положения части 1 статьи 21, статей 23 и 34, статьи 45 и части 1 статьи 46.

2. Гражданский кодекс РФ:

статья 12,

п. 5 ст. 19,

статьи 150, 152, 1099 и 1100,

пункт 3 статьи 1251,

пункт 2 статьи 1266.

3. КоАП: ст. 5.61.

У требований о защите нет срока давности (см. ст. 208 ГК РФ). Исключение: п. 10 ст. 152 ГК РФ в отношении сведений о гражданине, распространенных в средствах массовой информации.

Претензии могут быть к самым разным высказываниям. Всё чаще иски подают к издательствам из-за журналистских публикаций или к частным лицам из-за публикаций в соцсетях. Часто истцы обнаруживают оскорбления в сторонних обращениях в вышестоящие органы (например, в прокуратуру).

Защищать свою деловую репутацию вправе и граждане, и организации.

Как правило, претензия превращается в судебный иск. Рассматривают эти иски суды общей юрисдикции и арбитражные суды.

Суд решает удовлетворить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации при установлении трёх условий:

Сведения должны носить порочащий характер. Сведения должны быть распространены. Сведения не должны соответствовать действительности.

Важно: вывод эксперта является одним из доказательств по делу, правовое решение всегда остаётся за судом.

Доказывать факт распространения сведений ответчиком и их порочащий характер должен истец. Ответчик обязан доказать, что сведения, которые он распространил, соответствуют действительности.

* Средневековое изображение черепахи

Как доказать, что тебя оскорбили?

Что значит оскорбить человека? Это значит унизить его честь и достоинство в неприличной форме.

Теперь давайте разбираться, что такое неприличная форма. Эксперты считают «неприличную форму» сложным лингвистическим понятием. До сих пор не существуют единого мнения, что вкладывать в это понятие.

Чтобы раскрыть понятие «неприличная форма», то есть снизить риски различного толкования, ученые-лингвисты разработали список инвективной лексики. В этот список входят несколько групп лексики, которые в определённых обстоятельствах могут считаться оскорблениями.

Разумеется, это матерная лексика. А еще, к примеру, грубые просторечные слова или слова, обозначающие противозаконную деятельность (в этом случае высказывание расценивают как клевету, а не оскорбление, однако, об этом в другой статье).

Однако списка слов мало, важно – установить, что говорящий именно оскорблял, а не восхищался таким интересным способом. Например, бранными (вспоминаем о зоосемантических метафорах) словами можно и с восхищением оценить действия человека: «Вот ведь, собака, как красиво поёт!».

Устанавливает факт оскорбления с точки зрения закона эксперт-лингвист.

Эксперт, анализируя речь (устную, письменную), должен установить наличие лингвистических признаков унижения чести и достоинства или неприличной языковой формы.

Важно: оскорбительность высказывания (другой языковой формы) эксперт устанавливает только в конкретном контексте. Никакие слова или выражения, вырванные из контекста, не могут считаться оскорбительными сами по себе.

По каким признакам эксперт-лингвист устанавливает унижение чести и достоинства?

1. Наличие негативных сведений

Негативную информацию, то есть отрицательную характеристику человека или организации, можно выразить в двух формах: а. мнение и оценка; б. утверждение о факте.

2. Негативные сведения относятся к конкретному лицу.

3. Оскорбляющий утверждает, что эти сведения – факт.

Эксперту важно установить, как именно выражена негативная информация.

Мнение – это субъективное суждение, точка зрения. То есть это информация не о действительном положении дел, а о том, какой образ действительности имеется у говорящего.

4. Сведения имеют публичный характер.

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц Верховный Суд РФ (см. Постановление Пленума верховного суда РФ №3, г. Москва, 24 февраля 2005 г. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц») понимает:

публикацию в печати,

трансляцию по ТВ,

демонстрацию в кинохроникальных программах и других СМИ,

распространение в интернете,

использование иных средств телекоммуникационной связи,

публичных заявлениях, адресованных должностным лицам или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу.

Если оскорбили в интернете. Граждане, которые хотят заявить в суде об оскорблении их в соцсетях или иных площадках в интернете, как правило, предварительно обращаются к нотариусу. Нотариус удостоверяет содержание интернет-страницы (см. ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате). Как только нотариус удостоверил факт (например, твит или комментарий), истцу больше не надо доказывать его подлинность (см. ч. 5 ст. 61 ГПК РФ, ч. 5 ст. 69 АПК РФ).

Эксперт-лингвист использует в своей работе лексико-семантический и жанровый анализ текста, а также анализ коммуникативной ситуации.

5. Сведения имеют порочащий характер.

Порочащий характер сведений Верховный Суд РФ (см. Постановление Пленума верховного суда РФ №3, г. Москва, 24 февраля 2005 г. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц») определяет «как сведения, умаляющие честь и достоинство гражданина и его деловую репутацию, содержащие утверждения о:

нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства;

совершении нечестного поступка;

неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни;

недобросовестности при осуществлении прозводственно-хозяйственной или предпринимательской деятельности;

нарушении норм деловой этики или стандартов делового оборота».

6. Высказывание ориентировано на публику, то есть имеет информационный характер.

То есть, если в суде рассматривается художественный, эмоционально-публицистический или эмоциональный текст, то, скорее всего, речь идёт о самовыражении автора, а не унижении чести и достоинства истца.

7. Гражданин хотел оскорбить.

Это значит, что у говорившего был доказанный умысел на оскорбление. Был ли умысел у говорившего устанавливает суд.

Однако умысел может косвенно подтвердить и лингвистическая экспертиза текста. Например, эксперт-лингвист может обнаружить особые языковые и коммуникативные маркеры: «пусть все знают», «пусть об этом все услышат», «я тебе сейчас всё выскажу».

Об умысле оскорбить эксперту-лингвисту скажут синтаксическая конструкция, которая отражает логический акцент.

Как накажут оскорбившего?

* Средневековое изображение льва

До 2012 года оскорбление, согласно ст. 130 УК РФ, было уголовным преступлением. Статью декриминализировали. Теперь это административное правонарушение – см. ст. 56.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Что ждёт нарушителей?

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.

Граждане: административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Должностныелица: административный штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Юридические лица: от 50 до 100 тысяч рублей.

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации либо совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных.

Граждане: административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Должностные лица: административный штраф от 15 до 100 тысяч рублей. Юридические лица: от 200 до 700 тысяч рублей.

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».

Должностные лица: административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица: от 50 до 100 тысяч рублей.

4. Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей).

Штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация до одного года.

5. Повторное нарушение п. 4

Штраф от 100 до 150 тысяч рублей либо дисквалификация до двух лет.

Материал подготовлен специалистами:

Центра экспертиз при Институте судебных экспертиз и криминалистики