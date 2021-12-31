Деловая репутация: как восстановить доброе имя и взыскать убытки?

Что такое «деловая репутация»?

Деловая репутация — неофициальный термин, который имеет в различных ситуациях множество трактовок. Тем не менее, в юридической практике этим словосочетанием принято обозначать совокупность нематериальных характеристик человека или предприятия, которая прямо или косвенно влияет на его бизнес.

В прикладном смысле деловая репутация — это совокупная оценка разнообразных качеств человека или компании со стороны партнеров, клиентов, конкурентов, собственных сотрудников, бывших сотрудников и т. д. Она включает в себя мнения по целому ряду характеристик и в целом формирует фоновый уровень общего доверия.

Несмотря на то, что деловая репутация не является материальной ценностью, «честное имя» имеет свою цену и представляет собой разницу между стоимостью приобретения компании и ее собственным капиталом. Отсюда следует, что, с юридической точки зрения (статья 150 ГК РФ), деловая репутация располагается в одном ряду с другими дефинициями, такими как бренд (торговая марка), авторское право, интеллектуальная собственность и пр. Вредом для деловой репутации может стать любое ее умаление, связанное с распространением порочащей информации.

Как и из-за чего она может пострадать?

С развитием интернета инструментов для распространения порочащей информации стало намного больше. Если прежде удар по честному имени наносился, как правило, в основном через средства массовой информации (а также, правда, в меньшей степени — через кулуарные слухи, по внутрикорпоративным или внутриотраслевым каналам и т. д.), то сегодня для нанесения репутационного удара используются и социальные сети, и авторские блоги, и мессенджеры.

Навредить деловой репутации могут как недовольные клиенты или покупатели, так и сотрудники пострадавшей компании, и вынесшие в открытое информационное пространство внутреннюю информацию, а также конкуренты. Как известно, в интернете давно идёт «война отзывов» и даже существуют целые биржи комментаторов, на которых можно заказать негативный отзыв на конкурирующую компанию.

Бывает, что на умалении репутации конкурента выстраиваются целые рекламные кампании — и в этом случае почти всегда вопрос решается в суде.

Но практика показывает, что далеко не всегда компании, столкнувшиеся с ударом по деловой репутации в интернете или масс-медиа, обращаются в суд. Главная причина — боязнь получить «эффект Стрейзанд», когда ситуация, известная на ограниченном информационном поле, из-за разбирательств становится достоянием широкой общественности. И вместо торжества справедливости истец получает дополнительный, нередко еще более мощный удар по деловой репутации.

Последствия атаки на деловую репутацию могут проявляться в самых разных аспектах: например, компания может столкнуться с кадровыми проблемами и оттоком качественных специалистов, могут упасть продажи, могут сорваться предварительные договоренности о партнерстве и подписание важных контрактов. Поэтому важно уметь правильно отстаивать свое честное имя.

Какие документы могут восстановить доброе имя?

Если деловая репутация компании оказалась под ударом, нужно составить четкий план действий. Прежде всего, стоит оценить возможный вред, в том числе — материальный ущерб.

Потом надо изучить источник распространения порочащей компанию информации. Например, если это традиционное СМИ (печатное издание, телеканал, радиостанция или их аналоги в интернете), то выясните, кто руководит медиа и как с ним связаться. Если удар по репутации произведен в интернете — можно также найти владельцев сайтов. В ситуации с социальными сетями можно также найти модераторов групп. Не исключено, что многие из перечисленных будут готовы пойти на досудебное урегулирование конфликта.

Если же дело идет до суда (арбитражного или общей юрисдикции), то компании стоит подготовить пакет документов, подтверждающих свое честное имя и высокую репутацию на рынке. В их число могут войти выписки из официальных рейтингов, показывающих достойное место компании в отраслевом списке, выписки из добросовестно исполненных договоров, рекомендательные письма от партнеров или контрагентов. Кроме того, для доказательства негативного контекста новости, повлиявшей на деловую репутацию, можно заранее заказать лингвистическую экспертизу.

Важно: если порочащая информация размещена в социальной сети Телеграм, то узнать имя владельца канала, увы, нельзя. Как правило, дела о репутационном ущербе, наступившего вследствие публикации в сети Телеграм, рассматривают в порядке особого производства. Также невозможно обязать эту социальную сеть опубликовать опровержение. Единственное, что доступно пострадавшей компании — разместить на своем официальном сайте решение суда в свою пользу.

Совет: при оценке ущерба, который нанесен деловой репутации, оценивайте реальную аудиторию, на которую была распространена порочащая информация. Например, сведения, напечатанные в районной газете, выходящей тиражом около 5 000 экземпляров, нанесут значительно меньший ущерб, чем та же информация, опубликованная в федеральном издании тиражом 250 000 экземпляров. Суды, в любом случае, будут принимать во внимание объем аудитории, поэтому рассчитывайте требование компенсации с учетом этого факта.

Автор: эксперт Александр Третьяков, Институт судебных экспертиз и криминалистики

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