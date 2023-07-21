День рождения Института

Искренние и теплые поздравления с Днем Рождения ИСЭиК!

Уважаемые коллеги, партнёры и клиенты!

Поздравляем с Днем Рождения Института судебных экспертиз и криминалистики! За плечами ещё один год совместной работы ради установления истины.

Благодарим коллектив Института за добросовестный труд, профессионализм и преданность выбранному делу!

Мы признательны нашим партнерам за плодотворное сотрудничество, поддержку и ценные советы.

Спасибо нашим клиентам за то, что выбираете Институт судебных экспертиз и криминалистики, вы — наш главный мотиватор для профессионального роста и развития.

Искренне ваш, Александр Третьяков, ректор Института СЭиК.

P.S. Спасибо сайту klerk.ru за возможность читать, смотреть и быть в курсе новостей в сфере права.