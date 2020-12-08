Почему старые способы доставки плохо работают или Кто вложил в «Чекбокс»‎ 90 миллионов

Пока сервис «‎Чекбокс»‎ есть только в Москве и Краснодаре, но планы у него грандиозные — до конца 2021 года начать работу в 16 городах-миллионниках. Конечно развитие сервиса невозможно без капиталовложений, но ни один инвестор не станет вкладывать средства без уверенности в перспективе проекта. Почему «‎Чекбокс» — это сервис доставки, привлекательный для инвестирования?

Сейчас есть две основные модели доставки, которые используются большинством поставщиков:

Дорогая — применяется в логистике товаров повседневного спроса (FMCG) с привлечением сторонних сервисов доставки, такси и т.д. Принцип работы — курьер берет один заказ и отвозит его клиенту, а затем возвращается в магазин или на склад. На обратном пути он едет пустым, по факту клиент оплачивает затраты на дорогу туда-обратно, поэтому стоимость такой услуги высокая.

Медленная — еще один популярный вариант. В течение дня собираются заказы, доставка которых будет осуществлена либо во вторую половину дня (в лучшем случае) или на следующий день (чаще всего). За это время курьерам будут выстроены продуманные маршруты. Этот способ экономичнее, но зато теряется лояльность клиента — как правило, приобретенный товар покупатель хочет получить как можно скорее.

«‎Чекбокс»‎ выполняет доставку преимущественно для интернет-магазинов. Сервис работает на «последней миле», т.е. является последним звеном в цепочке доставки товара до покупателя. Технология Supply Sharing позволяет выстроить маршрут так, чтобы путь курьера был максимально эффективным. Доставка стоит дешевле, потому что курьер везет одновременно несколько заказов разных партнеров по пути.

В отличии от представленных выше моделей, «‎Чекбокс» применяет технологии, непрерывно оптимизирующие маршруты в режиме реального времени при поступлении каждого нового заказа. Экспресс-доставка день в день, в течение пары часов из магазинов и складов партнеров позволяет повысить лояльность клиентов.

Текущие инвесторы — Влад Варлашин и Сергей Литвиненко — изначально инвестировали в сервис 35 млн рублей, а затем добавили еще 20. После того, как «Чекбокс» оценили в 370 млн рублей, его инвестором в обмен на 20% компании также стал фонд «ТилТех Капитал», его вклад составил 70 млн рублей.

Расходовать привлеченные средства сервис планирует на собственное развитие — открытие новых офисов, подбор и обучение курьеров.

«Тилтех Капитал» основан в 2017 и уже инвестировал в новые проекты на рынке — бренд одежды DOROGOBOGATO, сервис вывоза мусора и вторсырья «Убиратор» и другие.