Что изменится в законах для бухгалтера с 1 сентября 2023 года

Важные изменения НК начали вступать в силу уже с 31 августа, а в сентябре и октябре их станет еще больше. В статье собрали все поправки в законодательстве, которые придется учитывать в работе уже в этом году.

Мы разбили поправки по датам и собрали в наглядные таблички. По ним удобно сравнивать, как изменилось конкретное правило и что придется поменять в работе.

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Изменения с 31 августа 2023 года

С августа заработали четыре изменения, которые внесли в НК РФ (Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Увеличили стоимость рекламных материалов, не облагаемую НДС

Было Рекламу до 100 рублей не облагали НДС Стало Рекламу до 300 рублей не облагают НДС Как это отразится на работе бухгалтера Из-за увеличения лимита меньшее количество операций будет облагаться НДС. Следует помнить, что пользоваться таким освобождением не всегда выгодно, потому что входной НДС по такой продукции принять к вычету нельзя и нужно вести раздельный учет. Поэтому вы можете отказаться от применения этой льготы

Еще одна сложная для бизнеса тема — маркировка интернет-рекламы, которую с осени 2023 года надо вести по новым правилам.

Разрешили изменять первоначальную стоимость НМА в случае модернизации и реконструкции

Было Правило действовало только для основных средств Стало Правило, которое ранее действовало только для основных средств, теперь распространили на НМА. Так, первоначальная стоимость объекта изменяется в случаях дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации и в иных аналогичных ситуациях, независимо от размера остаточной стоимости Как это отразится на работе бухгалтера Меняется учет расходов на доработку или модернизацию НМА

Упростили порядок, в котором подтверждают условия применения повышающего коэффициента к расходам на НИОКР

Было Отчет о выполненных НИОКР или об отдельных этапах работ нужен всегда Стало Предусмотрели случай, когда налоговики не будут назначать экспертизу отчета по НИОКР. Теперь, если в отчете в государственной информсистеме есть информация о соответствии выполненных НИОКР перечню правительства, экспертизу назначать не будут. Порядок подтверждения установит кабмин Как это отразится на работе бухгалтера Нужно прикладывать меньше подтверждающих документов к декларации по налогу на прибыль

Стали учитывать компенсации дистанционным работникам в расходах по нормативу

Было Лимита не было. Ранее Минфин разъяснял: можно учесть компенсации дистанционным работникам, но затраты нужно обосновать и документально подтвердить (Письмо Минфина России от 11.01.2022 № 03-04-06/263) Стало Есть лимит. В состав прочих расходов включили возмещение дистанционным работникам за использование их оборудования и программно-технических средств. Его размер определит работодатель, но не более 35 руб. за рабочий день. Также возмещение может быть равно сумме документально подтвержденных расходов. Способ компенсации нужно закрепить в локальном акте, трудовом договоре или соглашении к нему. Если этого не сделать, компенсировать можно только фактические расходы Как это отразится на работе бухгалтера Компании спишут в расходы меньшую сумму, чем раньше

Изменения с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября изменились правила работы с путевыми листами и появились новые правила расчета платы за НВОС.

Появились дополнительные реквизиты в путевом листе

Было Раньше таких правил не было Стало Среди изменений можно выделить такие: в сведениях о водителе помимо прочего следует указывать СНИЛС, а также серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения;

закрепляют право оформить один путевой лист на один рейс, если его длительность больше рабочего дня или смены водителя (водителей), либо на несколько рейсов, если в течение рабочего дня или смены у водителя ряд рейсов;

разрешают изменять сведения о водителях, марках, моделях прицепов (полуприцепов) и их регистрационных номерах, если формируют электронный путевой лист Как это отразится на работе бухгалтера Дополнительная работа бухгалтеру в виде обновления формы путевого листа

Как заполнять путевой лист по новым правилам, показали на картинках в статье: Путевой лист: что меняется с 1 сентября 2023 года

Ввели новые правила расчета и взимания платы за НВОС

Было Ранее такого не было Стало Рассчитывать плату за негативное воздействие на окружающую среду нужно будет по новым правилам. Правила устанавливают возможность не применять повышающие коэффициенты при исчислении платы за негативное воздействие, если изменяется категория объекта НВОС по результатам актуализации или корректировки учетных сведений о нем. Также в правилах учли новые виды отходов, которыми при определенных условиях могут выступать: · побочные продукты производства; · побочные продукты животноводства; · вскрышные и вмещающие горные породы. Установили формулы расчета платы для объектов различных категорий. Определили, как исчислять плату, если в течение отчетного периода категория объекта изменилась Как это отразится на работе бухгалтера Придется по-другому считать плату за НВОС. Пока не сложилась практика, сложно оценить влияние данных изменений на работу компании (Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 881)

Изменения с 20 сентября 2023 года

Ввели новую декларацию по косвенным налогам (Приказ ФНС России от 12.04.2023 № ЕД-7-3/238@).

Новая форма декларации по косвенным налогам, уплачиваемым при импорте товаров из ЕАЭС

Было Раньше такого не было Стало ФНС скорректировала декларацию по косвенным налогам, уплачиваемым при импорте товаров из ЕАЭС. Приказ с изменениями к декларации, порядку ее заполнения и формату представления применяют с подачи отчета за август 2023 года: декларацию дополнили разд. 1.1 «Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет в отношении товаров, импортированных резидентом СЭЗ на территорию СЭЗ РФ с территории государств — членов ЕАЭС»;

в разд. 1 добавили стр. 050. В ней нужно указывать сумму налога, исчисленную к уплате в бюджет резидентом СЭЗ по товарам, импортированным на территорию СЭЗ РФ;

уточнили стр. 030. В нее нужно включать не только сумму стр. 031‒035 разд. 1, но и сумму стр. 070 разд. 1.1;

в перечень кодов видов подакцизных товаров внесли код для сахаросодержащих напитков — 298. Напомним, ФНС рекомендовала использовать его и сейчас Как это отразится на работе бухгалтера Это изменение нужно учесть в работе с подачи отчета за август 2023 года

Все важные даты для бухгалтера в сентябре 2023 мы собрали в специальный календарь: Важные даты и события сентября для бухгалтера, юриста, руководителя

Изменения с 1 октября 2023 года

С октября изменились правила по ЕНП, уведомлениям о налогах, взносам и счетам-фактурам.

Ввели новые правила учета деклараций в совокупной обязанности по ЕНП

Было Раньше такого не было Стало Сроки, когда налоговики должны учесть декларации при определении совокупной обязанности, различаются в зависимости от того, соответствует ли отчетность контрольным соотношениям. Если выявили несоответствие, сведения учтут со дня вступления в силу решения по камеральной проверке либо в течение 10 дней после ее окончания. Если же нарушений нет, учесть декларации можно и ранее Как это отразится на работе бухгалтера Для ускорения процесса учета декларации ее нужно сдавать, не нарушая контрольные соотношения

Можно подавать уведомления об исчисленных налогах с отрицательными показателями

Было Раньше такого не было Стало Установили случай, когда налогоплательщик вправе подать уведомление по авансовым платежам с отрицательными значениями. Речь идет о ситуации, когда рассчитанный нарастающим итогом аванс за текущий отчетный период меньше показателя за предыдущий. В июле ФНС разъясняла на примере, как представить такое уведомление по УСН Как это отразится на работе бухгалтера Это удобно для компаний, так как отрицательное уведомление показывает реальные налоговые обязательства перед бюджетом

Закрепляют случаи, когда уведомление об исчисленных налогах считают непредставленным

Было Раньше такого не было Стало Налоговики посчитают, что уведомление не представили полностью или частично, если обнаружат несоответствие его показателей контрольным соотношениям. Несоответствие должно говорить о нарушении порядка заполнения документа. Об этом организации или ИП сообщат по ТКС или через личный кабинет не позднее дня, следующего за подачей уведомления. Если документ сдавали на бумаге и доступа к кабинету нет, сообщение отправят заказным письмом в течение 10 дней. Перечень контрольных соотношений установит ФНС Как это отразится на работе бухгалтера Нужно сверять данные с контрольными соотношениями

Взносы могут автоматически зачесть в счет будущих платежей

Было Ранее такого не было Стало При положительном сальдо ЕНС налоговики автоматически зачтут взносы в счет будущего исполнения обязанности по их перечислению. Сделают это по уведомлению не позднее дня, следующего за днем его поступления в инспекцию. Ранее такое же правило ввели для НДФЛ, удержанного налоговым агентом. Если инспекция получит уведомления по налогу и взносам в одно время, сначала зачтут НДФЛ Как это отразится на работе бухгалтера Это изменение нужно учесть в работе

В счете-фактуре нужно указывать стоимость прослеживаемых товаров

Было Такого не было Стало Закрепляют правило: в счете-фактуре должна быть стоимость таких товаров Как это отразится на работе бухгалтера Нужно проверять счета-фактуры на наличие стоимости прослеживаемых товаров

Нужно выставлять электронный счет-фактуру при передаче прослеживаемых товаров в составе выполненных работ

Было Ранее такого не было Стало Приняли Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ Как это отразится на работе бухгалтера Если в составе работ есть прослеживаемые товары, надо принимать электронный счет-фактуру

Собрать все изменения законов в голове и сразу применить в работе сложно. Эксперты расскажут про топ актуальных разъяснений Минфина и ФНС по НДС и налогу на прибыль.



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