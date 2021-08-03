Споры с участием самозанятых могут решаться только в районном суде. Почему это плохо!

Согласно ст. 83 Налогового кодекса РФ, самозанятыми являются физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных работников услуги физлицам для личных, домашних и иных подобных нужд.

Таким образом, самозанятость можно определить как некую форму предпринимательской деятельности.

Однако, согласно ст. 27 АПК РФ Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке. Кроме того установлено, что граждане без статуса ИП могут судиться в Арбитражных судах если это предусмотрено АПК или иным федеральным законом.

На сегодняшний день правила о том, что споры с участием самозанятых рассматриваются в Арбитражных судах нет. Таким образом, споры с участием самозанятых граждан подсудны судам общей юрисдикции (в частности, районному суду).

(@uconsul)