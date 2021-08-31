Очень коротко о дроблении бизнеса

Дробление бизнеса — использование нескольких организаций или ИП для искусственного перераспределения между ними выручки, имущества или работников. Цель — налоговая экономия от применения спецрежимов или налоговых льгот.
Основные признаки дробления бизнеса (Письма ФНС от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@, от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@):
- снижение налоговой нагрузки компании на ОСН после появления новых партнеров, использующих спецрежимы или льготы;
- перевод сотрудников в новые фирмы без изменения функций и рабочих мест;
- взаимозависимость;
- взаимосвязанные виды деятельности, направленные на достижение общего результата;
- общие поставщики и покупатели, помещения, сайты, контактные телефоны.
Выявив дробление бизнеса, ИФНС по итогам проверки доначислит налоги так, как если бы дробления не было. Например, признав незаконным применение УСН, доначислят НДС и налог на прибыль.