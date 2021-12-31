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Когда налоговики откажут в выдаче квалифицированной электронной подписи

Для рубрики Автоматизация учета
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Что является основанием для отказа в выдаче квалифицированной электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС России?

Основаниями для отказа в предоставлении услуги по выпуску квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (далее – Услуга) являются:

  • отсутствие документа, удостоверяющего личность Заявителя, СНИЛС или отказ Заявителя предъявить должностному лицу структурного подразделения территориального налогового органа (далее – ТНО) данные документы;
  • несоответствие данных в представленных Заявителем документах с данными, содержащимися в информационных ресурсах;
  • отсутствие носителя ключей электронной подписи для записи ключей электронной подписи, неработоспособность носителя ключей электронной подписи, не соответствие носителя ключей электронной подписи предъявляемым требованиям.

Источник: ФНС России.

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Константин Чупырь
Константин Чупырь
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