Когда налоговики откажут в выдаче квалифицированной электронной подписи

Что является основанием для отказа в выдаче квалифицированной электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС России?
Основаниями для отказа в предоставлении услуги по выпуску квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (далее – Услуга) являются:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность Заявителя, СНИЛС или отказ Заявителя предъявить должностному лицу структурного подразделения территориального налогового органа (далее – ТНО) данные документы;
- несоответствие данных в представленных Заявителем документах с данными, содержащимися в информационных ресурсах;
- отсутствие носителя ключей электронной подписи для записи ключей электронной подписи, неработоспособность носителя ключей электронной подписи, не соответствие носителя ключей электронной подписи предъявляемым требованиям.
Источник: ФНС России.