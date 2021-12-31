Как проводится камеральная проверка расчета по страховым взносам?

Камеральная налоговая проверка расчета по страховым взносам проводится налоговым органом в трехмесячный срок. В случае установления нарушений составляется акт проверки. Плательщик обязан представить документы, обосновывающие применение пониженных тарифов, а также по суммам, не подлежащим обложению взносами, в остальных случаях — пояснения.

В общем случае плательщики страховых взносов представляют расчет по страховым взносам (п. 7 ст. 431 НК РФ):

в налоговый орган по месту нахождения организации;

по месту нахождения обособленных подразделений организации, которым организацией открыты счета в банках и которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц;

по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

По общему правилу расчет по страховым взносам представляет собой письменное заявление или заявление плательщика страховых взносов, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объекте обложения страховыми взносами, о базе для исчисления страховых взносов, об исчисленной сумме страховых взносов и о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты страховых взносов (п. 1 ст. 80 НК РФ).

Форма расчета по страховым взносам утверждена Приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@.

Камеральная налоговая проверка расчета по страховым взносам проводится по месту нахождения налогового органа на основе расчета и документов, представленных плательщиком, а также других документов о деятельности плательщика, имеющихся у налогового органа, с учетом установленных особенностей (п. п. 1, 10 ст. 88 НК РФ).

Особенности камеральной налоговой проверки страховых взносов

С 01.01.2021 положения Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», касающиеся назначения и выплаты страхователем страхового обеспечения, за исключением пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, и осуществления расходов на страховое обеспечение в счет уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не применяются (ст. 6 Федерального закона от 29.12.2020 N 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон N 478-ФЗ)).

Особенности назначения и выплаты в 2021 г. территориальными органами ФСС РФ застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375.

В целях реализации указанных прав территориальные органы ФСС РФ проводят камеральные и выездные проверки полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию, в порядке, аналогичном порядку проведения камеральных и выездных проверок, установленному Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ч. 2 ст. 7 Закона N 478-ФЗ).

В связи с переходом на систему прямых выплат пособий от ФСС РФ работодатель в этой части в отчетности РСВ никакую информацию не отражает (Письмо ФНС России от 29.01.2021 N БС-4-11/1020@). Соответственно, ранее предусмотренный подход к заполнению отчетности (правильность уменьшения суммы расходов и др.) не будет являться предметом камеральной налоговой проверки.

В порядке информационного обмена налоговый орган в установленный срок представляет в территориальный орган ПФР сведения о сумме заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; сведения о начисленных и уплаченных суммах страховых взносов; уточняющие (корректирующие) сведения, представляемые страхователями по результатам налоговых проверок достоверности сведений и (или) при самостоятельном выявлении ошибок; иные сведения.

В случае выявления ошибок и (или) противоречий, несоответствия между представленными сведениями и сведениями, имеющимися в ПФР, такие сведения возвращаются в налоговые органы (п. п. 1, 2 ст. 11.1 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»). В указанном случае налоговые органы вправе запросить у плательщика страховых взносов необходимые пояснения или внести соответствующие исправления (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Таким образом, законодательно четко разграничена компетенция указанных органов: расходы на выплату страхового обеспечения — компетенция ФСС РФ, сведения персонифицированного учета — ПФР, начисление страховых взносов — ФНС России.

Представление документов в рамках камеральной проверки

При проведении камеральных налоговых проверок первоначально проходит автоматизированный арифметический контроль по контрольным соотношениям (Письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705). Контрольные соотношения формы расчета по страховым взносам, утвержденной Приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@, направлены, в частности, Письмами ФНС России от 14.04.2021 N БС-4-11/5083@, от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@.

При проведении камеральной налоговой проверки расчета по страховым взносам налоговый орган вправе истребовать в установленном порядке у плательщика страховых взносов сведения и документы, подтверждающие обоснованность отражения сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, и применения пониженных тарифов страховых взносов (п. 8.6 ст. 88 НК РФ). Указанные суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, приведены в ст. 422 НК РФ, а в ст. 427 НК РФ перечислены льготируемые виды деятельности, по которым могут быть применены пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, а также размер таких тарифов.

Таким образом, перечень истребуемых сведений и документов в рамках проведения камеральной налоговой проверки расчета по страховым взносам ограничен показателями соответствующих строк расчета по страховым взносам, где отражаются вышеуказанные данные. Конкретный перечень сведений и документов НК РФ не определен, следовательно, налоговый орган будет формулировать требование в зависимости от конкретной ситуации.

При этом плательщики страховых взносов вправе к расчету самостоятельно представить подтверждающие документы в электронной форме, их вид и содержание будут зависеть от оснований использования льготы (п. 3 ст. 80 НК РФ).

Пояснения плательщика страховых взносов

Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в расчете и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных плательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом сообщается плательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Это является не только правом, но и обязательной для налоговых органов процедурой перед составлением акта камеральной налоговой проверки (п. 3 ст. 88 НК РФ, Письмо Минфина России от 15.01.2020 N 03-02-08/1322).

Вторым случаем запроса пояснений является проведение камеральной налоговой проверки на основе уточненного расчета, в котором уменьшена сумма взносов по сравнению с ранее представленным расчетом. В указанном случае запрашиваются пояснения, обосновывающие изменение соответствующих показателей расчета. Какой-либо отдельной формы для представления пояснений не предусмотрено, они составляются в произвольной форме, к ним целесообразно приложить копии подтверждающих позицию документов (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Срок проведения камеральной налоговой проверки расчета по страховым взносам

Прямо НК РФ не рассматривает вопрос начала и окончания камеральной проверки, вывод можно сделать из совокупности норм. Учитывая, что камеральная налоговая проверка проводится на основании расчета по страховым взносам, ее началом можно считать дату получения налоговым органом расчета. Аналогичная позиция изложена в Письме Минфина России от 22.12.2017 N 03-02-07/1/85955.

По общему правилу камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня представления плательщиком расчета, соответственно, сроки ее проведения истекают в соответствующее число третьего месяца проверки (ст. 6.1, п. 2 ст. 88 НК РФ).

Продление трехмесячного срока камеральной проверки расчета по страховым взносам НК РФ не предусмотрено. При этом налоговый орган вправе истребовать документы, необходимые для проведения камеральной налоговой проверки, только в ходе ее проведения (ст. 88 НК РФ, Письмо Минфина России от 18.02.2009 N 03-02-07/1-75). Однако руководитель налогового органа вправе вынести решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля (п. 6 ст. 101 НК РФ).

Если никакие нарушения не установлены, камеральная налоговая проверка расчета будет считаться завершенной, при этом какого-то отдельного извещения плательщик страховых взносов не получает. В случае выявления нарушений, в том числе когда представленных пояснений, документов и сведений в рамках камеральной налоговой проверки оказалось недостаточно для подтверждения позиции о правильности расчета страховых взносов, составляется акт камеральной проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ).

Акт камеральной налоговой проверки

В случае выявленных в ходе камеральной налоговой проверки расчета по страховым взносам нарушений законодательства о налогах и сборах, в том числе по неполной уплате страховых взносов, неправомерному использованию льгот или пониженных тарифов, налоговый орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания камеральной проверки составляет акт налоговой проверки по утвержденной форме (п. 6 ст. 6.1, абз. 2 п. 1 ст. 100 НК РФ). К акту камеральной налоговой проверки прилагаются документы, подтверждающие факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки (п. 3.1 ст. 100 НК РФ).

Вручение плательщику страховых взносов (его представителю) акта камеральной налоговой проверки производится в течение пяти дней с даты оформления акта. В случае уклонения от его получения этот факт отражается в акте и он может быть направлен по почте заказным письмом, при этом он будет считаться полученным на шестой день считая с даты отправки заказного письма (п. 5 ст. 100 НК РФ).

При несогласии с установленными нарушениями плательщик страховых взносов может реализовать свое право на представление возражений (в целом по акту либо отдельным его положениям), которые в обязательном порядке должны быть рассмотрены. Установленный срок для представления таких возражений — один месяц со дня получения акта налоговой проверки (п. 6 ст. 100 НК РФ). После их рассмотрения выносится итоговое решение, при несогласии с которым возможно его обжалование. При этом обжаловать решение в судебном порядке можно только после его обжалования в досудебном порядке (в вышестоящий налоговый орган) (п. п. 1, 4, 7 ст. 101, ст. 137, п. п. 1, 2 ст. 138 НК РФ, п. п. 45 — 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18).

Важно понимать, что в случае неустановления нарушений в ходе проведения камеральной налоговой проверки расчета по страховым взносам претензии налогового органа могут быть предъявлены в рамках выездной налоговой проверки за тот же период, который был охвачен камеральной проверкой.

То есть отсутствие выявленных нарушений не означает невозможность доначислений по выездной налоговой проверке (Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2019 N 2116-О). Также наличие судебного решения в пользу налогоплательщика по результатам камеральной проверки не запрещает проведение выездной проверки (п. 2 Определения Конституционного Суда РФ от 10.03.2016 N 571-О, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2019 N 15АП-14858/2018).

Подготовлено на основе материала

Е.С. Григоренко,

советника государственной

гражданской службы РФ

2 класса

Актуально на 19.11.2021

Из «Консультант Плюс»

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