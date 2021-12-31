Как обжаловать требования кредиторов, если вас привлекли к субсидиарке

Конституционный Суд признал статью 42 АПК РФ и статью 34 Закона о банкротстве в их взаимосвязи не соответствующими КонституцииРФ. Так как по их смыслу лицо, привлеченное к субсидиарной ответственности, не может обжаловать судебный акт о признании обоснованными требований кредиторов и о включении их в реестр за период, когда это лицо являлось контролирующим по отношению к должнику. При условии, что судебный акт был принят без его участия.

КС отметил, что действующее нормативное регулирование позволяет судам приходить к выводу, что лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, наделено правами и обязанностями участвующего в деле о банкротстве лица только в пределах рассмотрения этого обособленного спора. А значит, не вправе обжаловать судебные акты, принятые по результатам проверки обоснованности требований кредиторов о включении в реестр требований кредиторов должника.

Однако наличие такого регулирования, позволяющего привлечь контролировавших должника лиц к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, свидетельствует о необходимости обеспечения этих лиц и надлежащими средствами судебной защиты. В том числе включая возможность обжаловать судебное решение, принятое в рамках того же дела о банкротстве по результатам рассмотрения заявления кредитора о включении его требований в реестр требований кредиторов, в части определения размера данных требований за период, когда субсидиарный ответчик являлся контролирующим лицом по отношению к должнику.

Федеральный законодатель не лишен возможности осуществить регулирование, направленное на обеспечение баланса интересов всех участников правоотношений в рамках процедуры банкротства, в том числе в части определения порядка обжалования лицом — при его привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника — принятого без его участия судебного акта о признании обоснованными требований кредиторов должника и о включении их в реестр требований кредиторов.

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2021 N 49-П «По делу о проверке конституционности статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 34 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“ в связи с жалобой гражданина Н.Е. Акимова».

Из Консультант Плюс.