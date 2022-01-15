Учет оплаты самозанятому в расходах при аннулировании чека

Как быть, если чек был аннулирован уже после покупки товаров, услуг или работ у самозанятого? Затраты можно учесть в расходах, при определенных условиях.

Речь идет о расходах по налогу на прибыль, НДФЛ, ЕСХН и УСН. Учесть затраты получится только если не были возвращены деньги, уплаченные самозанятому.

Письмо ФНС России от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@.

К этому следует добавить, что организации могут учитывать в расходах затраты на приобретение товаров (работ, услуг, имущественных прав) у плательщиков НПД. Для их подтверждения нужен чек, сформированный в приложении "Мой налог" (Письмо Минфина России от 08.09.2021 № 03-11-11/72631).

В чеке должны быть указаны в том числе наименование товара (работ, услуг) и ИНН заказчика. Кроме чека организация должна получить от самозанятого акт о выполнении работ или оказании услуг (п. п. 6, 8 ч. 6 ст. 14 Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ, Информация ФНС России).

Следовательно, чтобы учесть расходы покупке у самозанятого при аннулированном чеке, еще должен быть акт о выполнении работ или оказании услуг.