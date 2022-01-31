Повторный налоговый вычет при покупке жилья на детей: возможно или нет?

Родитель не может второй раз подать на получение вычета по НДФЛ при покупке жилья. Даже в том случае, если второй налоговый вычет получает за несовершеннолетнего ребенка.

Был запрос на консультацию.

Вопрос состоял в том, что был приобретена квартира в 2010 году. Оформили на маму, папу и ребенка и получили налоговый вычет. В 2011 году и 2013 году рождаются ещё 2-е детей. В 2020 году приобрели жилье побольше, но оформили на 2-го и 3-его ребенка. Посчитали, что имеют права получить налоговый вычет с покупки квартиры в 2020 году согласно п. 6 ст. 220 НК.

В 2021 году подали документы на получения вычета, но налоговый орган отказал в получении вычета со ссылкой на пункт 11 статьи 220 Налогового Кодекса РФ (цитирую: «повторное предоставление налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, не допускается»).

Ответ: чтобы предоставить вычеты по НДФЛ, физлицу должен быть выплачен доход, подлежащий обложению НДФЛ (п. п. 2.3, 3, 3.1, 6 ст. 210, п. 3 ст. 214.10, п. п. 1, 1.1 ст. 224 НК).

Однако, пунктом 6 статьи 220 Налогового Кодекса установлено, что право на получение имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Кодекса, имеют налогоплательщики, являющиеся родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами, попечителями) и осуществляющие новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации за счет собственных средств жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них, в собственность своих детей в возрасте до 18 лет (подопечных в возрасте до 18 лет).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КС РФ от 15.04.2008 № 311-О-О

«Положение абз. 20 подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ распространяется в равной мере на всех налогоплательщиков, которые самостоятельно решают вопрос о том, когда им выгоднее использовать право на налоговый вычет. При этом, по буквальному смыслу данного законоположения, имущественный налоговый вычет не может рассматриваться как повторный, если ранее налогоплательщику предоставлялось право на уменьшение совокупного дохода, полученного в налогооблагаемый период, на суммы в соответствии с Законом РФ от 07.12.1991 № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц».

Из Консультант Плюс

При определении основной налоговой базы по НДФЛ в соответствии с п. 3 ст. 210 НК налогоплательщик вправе применить в том числе налоговый вычет в сумме фактически произведенных им расходов на приобретение (строительство) жилья. При этом общий размер имущественного вычета не может превышать 2 млн руб. Это установлено в пп. 3 п. 1, пп. 1 п. 3 ст. 220 НК.

Налогоплательщики-родители (усыновители, опекуны, попечители) вправе получить имущественный вычет при приобретении (строительстве) за счет собственных средств жилья в собственность своих детей (подопечных) в возрасте до 18 лет либо детей (подопечных), признанных судом недееспособными (п. 6 ст. 220 НК). Размер вычета определяется исходя из фактически произведенных расходов с учетом ограничений, установленных в п. 3 ст. 220 НК.

При этом налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) (пп. 6 п. 3 ст. 220 НК).

В соответствии с п. 11 ст. 220 НК повторное предоставление налогоплательщику имущественного вычета при приобретении жилья не допускается.

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 13.03.2008 № 5-П рассмотрел ситуацию, в которой родитель приобретает квартиру в общую долевую собственность с несовершеннолетним ребенком. Суд указал, что родитель может применить вычет в сумме фактически произведенных им расходов в пределах общего размера вычета, в том числе с доли ребенка в общем имуществе.

Можно ли получить вычет по НДФЛ при покупке квартиры, если ранее его родитель получал вычет при покупке жилья в собственность ребенка?

Налоговый кодекс не содержит ответа на вопрос, сохраняет ли в такой ситуации ребенок право на имущественный вычет при самостоятельном приобретении квартиры в будущем.

Официальная позиция Минфина состоит в следующем: несмотря на то что родитель при приобретении жилья в общую долевую собственность со своим несовершеннолетним ребенком получит имущественный вычет за себя и за ребенка, последний вправе воспользоваться таким вычетом в будущем. Аналогичной позиции придерживаются ФНС, УФНС по г. Москве.

Также России указал, что родитель, приобретающий квартиру в общую долевую собственность со своим несовершеннолетним ребенком, может получить за последнего имущественный налоговый вычет. Поскольку в этом случае вычет получает родитель, ребенок сохраняет право на получение имущественного налогового вычета в будущем.

Письмо Минфина России от 09.09.2013 № 03-04-05/37060.

Аналогичная позиция нашло свое отражение в письмах:

Письмо Минфина России от 10.04.2013 N 03-04-05/5-362;

Письмо Минфина России от 04.07.2012 N 03-04-05/5-841;

Письмо Минфина России от 06.06.2012 N 03-04-05/9-690;

Письмо Минфина России от 10.04.2012 N 03-04-05/7-478;

Письмо Минфина России от 13.02.2012 N 03-04-05/7-173;

Письмо Минфина России от 22.12.2011 N 03-04-05/7-1088;

Письмо Минфина России от 28.11.2011 N 03-04-05/5-949;

Письмо Минфина России от 18.11.2011 N 03-04-05/7-912;

Письмо Минфина России от 15.11.2011 N 03-04-05/7-891;

Письмо Минфина России от 30.03.2011 N 03-04-05/9-199;

Письмо Минфина России от 28.03.2011 N 03-04-05/7-194;

Конституционный суд также в своем определении указал:

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 6-П

«По делу о проверке конституционности положения абзаца второго подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Вместе с тем родитель, использовавший право на имущественный налоговый вычет в связи с приобретением жилого помещения в собственность своего несовершеннолетнего ребенка, получил этот налоговый вычет в сумме понесенных им, а не ребенком, расходов и уменьшил налоговую базу по налогу на свои доходы, а не на доходы ребенка. Следовательно, сам этот ребенок не лишается права на получение имущественного налогового вычета в будущем, в том числе до наступления совершеннолетия, когда у него появятся источники собственного дохода, формирующие налоговую базу по налогу на доходы физических лиц, за счет которых им может быть приобретено в собственность другое жилое помещение».

Вывод следующий.

Граждане не могу повторно получить налоговый вычет, если ранее уже получили налоговый вычет, даже если бы оформили вновь приобретенное жилье на детей, которые ранее в сделках не участвовали.

Но, эти дети не лишены права на получение имущественного налогового вычета в будущем, в том числе до наступления совершеннолетия, когда у него появятся источники собственного дохода, формирующие налоговую базу по налогу на доходы физических лиц, за счет которых им может быть приобретено в собственность другое жилое помещение.

Хотя сама ситуация очень интересная и в то же время спорная потому, что на мой взгляд, в данном конкретном случае не достигается законодательная цель предоставления имущественного налогового вычета исходя из заданных параметров вопроса.