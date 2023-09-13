Как понять, что это реклама? Разбираем спорные ситуации по маркировке

Из-за новых штрафов за нарушение закона о рекламе эксперты «Что делать Консалт» часто разбирают спорные ситуации, где непонятно, является ли пост, картинка или видео рекламой. В статье мы собрали ответы на такие вопросы. А еще объяснили, как правильно проставлять маркировку, чтобы не получить штраф.

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Считается ли рекламой упоминание в статье?

Ответ зависит от содержания статьи. Рекламой не признают так называемую органичную интеграцию, то есть упоминание:

товара;

средств его индивидуализации;

изготовителя или продавца товара, которые органично интегрированы в научные или литературные произведения;

произведения искусства, если они сами по себе не являются сведениями рекламного характера.

ФАС России высказала мнение, что органично интегрированной в произведение можно признать информацию о товаре или лице, которая является составной частью общего сюжета произведения либо его отдельной части.

Такая информация выступает в качестве дополнительной характеристики героя или созданной ситуации. При этом такие товар или организация:

не представлены так, что внимание концентрируется именно на них, на их достоинствах и других характеристиках;

не подменяют главных персонажей в произведении или его отдельной части;

не нарушают сюжета и не могут быть изъяты из него без ущерба для целостного восприятия произведения.

Если в статье акцентируют внимание на конкретном товаре, в том числе за счет описания его характеристик, свойств или высказывания положительного отношения к нему, то такую информацию могут признать рекламой. Соответственно, она подлежит маркировке.

Отзыв о компании в интернете — это реклама?

Сам по себе отзыв о товарах и услугах не является рекламой. Это собственное мнение гражданина, который оставил такой отзыв.

Но вот продвижение конкретного товара или услуги с призывом приобрести их — это уже реклама (п. 1 ст. 3 Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Мы публикуем у себя в телеграм-канале ссылки на платные вебинары и курсы с описанием и призывом записываться. Реклама ли это?

Если вы информируете клиентов о ваших продуктах, такая информация не считается рекламой и не подлежит маркировке. В том числе и тогда, если в посте есть призыв записаться, но все посты выложены в едином стиле.

По общему правилу, в соответствии с разъяснениями ФАС, реклама в Телеграме не требует маркировки, только если ресурс используется в качестве мессенджера.

Если ресурс используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей — через телеграм-каналы, то маркировка обязательна.

Важно! Рекламой не считается информация о товарах и услугах, размещенная на официальном сайте, страницах или в социальных сетях их производителя или продавца. Однако если какому-то отдельному товару уделяют особое внимание, дают избыточную и положительно эмоционально окрашенную информацию о нем, есть призывы приобрести именно этот товар из вашего ассортимента, то такой контент могут признать рекламой (ст. 18.1 Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Полезные документы по интернет-рекламе

Информация ФАС «Официальная позиция ФАС России о маркировке рекламы в Телеграме»

Письмо Роскомнадзора от 14.11.2022 № 03-100982

Информация ФАС «ФАС уточнила, какая информация признается рекламой»

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Я выкладываю продающие посты в своем сообществе в ВК с призывом купить. Реклама это или нет?

Если вы информируете клиентов о ваших продуктах, такая информация не считается рекламой и не подлежит маркировке. В том числе если в посте есть призыв записаться, но все посты выложены в едином стиле.

Важно! Информация о товарах и услугах в социальных сетях их производителя или продавца — не реклама. Но если какому-то товару уделяете особое внимание и даете избыточное описание с призывом приобрести именно его, контент могут признать рекламой (ст. 18.1 Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Если в своем интернет-магазине разместить баннер с продвижением товара или группы товаров, которые сами продаем, это реклама?

Такую информацию могут признать рекламой. Если в баннере уделено избыточное внимание конкретному товару или группе товаров, то его могут признать рекламой.

Важно! Рекламой не считают информацию о товарах и услугах, размещенную на официальном сайте их производителя или продавца. Но если выделяете один из товаров среди прочих и призываете купить именно его, есть риск, что объявление признают рекламой (ст. 18.1 Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Относить информацию к рекламе или нет будет ФАС России в каждом конкретном случае, исходя из ее содержания и всех обстоятельств ее размещения. Посмотрите Письмо Роскомнадзора от 14.11.2022 № 03-100982 «О рассмотрении обращения».

На сайте компании разместили логотипы партнеров. Реклама ли это?

По общему правилу такая информация не реклама. Информация о партнерах на сайте и в социальных сетях компании не является рекламной, если она:

размещена в отдельном блоке;

никто из партнеров не выделяется ни форматом, ни местом, ни стилем размещения;

информация не содержит призывов приобрести продукцию партнера.

Такая информация будет считаться справочно-информационном материалом, не имеющим в качестве основной цели продвижение товара на рынке. Соответственно, она не попадает под сферу действия Закона о рекламе.

Если вы размещаете не только логотипы, но и подробные сведения о партнере с призывом купить его продукцию, информацию могут признать рекламой (п. 3 ч. 2 ст. 2 Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Считают ли рекламой персональную рассылку?

Такую рассылку считают рекламой, но маркировать ее не нужно, поскольку она попадает под исключения.

В законодательстве отмечено, что не нужно передавать информацию о рекламе своих товаров, которую рассылают по электронной почте или в виде сообщений для групп пользователей. При этом если в рассылке информация о ваших партнерах, то она подлежит маркировке (Распоряжение Правительства РФ от 30.05.2022 № 1362-р).

Надо ли удалять старые рекламные объявления без маркировки?

Зависит от того, когда их разместили. В ФАС уточнили: если реклама размещена в интернете до 1 сентября 2022 года и договорные обязательства по ее размещению исполнены до этой даты, на нее не распространяются положения Закона о рекламе. Удалять или маркировать ее не надо.

Реклама, опубликованная после 1 сентября 2022 года, подлежит маркировке (ст. 18.1 Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Будут ли штрафовать за рекламу без маркировки, размещенную до 1 сентября 2023 года?

Закон об ответственности за немаркированную рекламу не имеет обратной силы. Его будут применять к нарушениям, выявленным после 1 сентября 2023 года. При этом под действие документа будут попадать и длящиеся правонарушения по действующим договорам.

Соответственно, если рекламу разместили до 1 сентября 2023 года и договор продолжает действовать, нарушение считают длящимся и возможна административная ответственность.

Также ответственность возможна, если договор истек в августе 2023 года, поскольку отчетность необходимо сдать в течение 30 календарных дней после окончания месяца, в котором распространялась интернет-реклама. Исполнение такой обязанности наступает в период действия новой редакции КоАП со штрафами по маркировке рекламы (ст. 54 Конституции РФ, ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ, Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5).

Как правильно указать идентификатор при маркировке?

Ответ зависит от технических возможностей. Если есть техническая возможность, идентификатор нужно присоединить к адресу страницы сайта, на который ведет рекламное объявление.

Образец ссылки https://site.ru/?erid=base58(protobuf) «site.ru» — название сайта «erid» — наименование идентификатора рекламы

Допустим, удалось разместить идентификатор в ссылке, тогда указывать его в тексте объявления необязательно. При этом вы можете его указать, например, во всплывающем меню.

Если технической возможности нет, то идентификатор указывают в самом объявлении, в зависимости от способа размещения рекламы. Если у рекламы текстовый формат, идентификатор нужно расположить в начале объявления.

Идентификатор указывают именно в начале объявления. Соответственно, если указать его в конце текста, госорган может расценить это как нарушение процедуры маркировки рекламы (Приказ Роскомнадзора от 30.11.2022 № 191).

Если объявление в текстово-графическом формате, то идентификатор должен быть указан поверх такого объявления.

Если вы маркируете рекламный ролик в видеоформате, то идентификатор указывается в начале или поверх видеоролика.

Идентификатор рекламы, содержащийся в контрастной текстовому блоку, текстово-графическому блоку или видеоролику пометке «erid: xxx», должен быть доступен для визуализации, в том числе c помощью программных средств.

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