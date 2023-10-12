Как стать налоговым консультантом в 2023 году и зачем вам это надо

Налоговый консультант умеет законно уменьшать налоги и экономить деньги бизнеса. Из-за постоянных изменений налогового законодательства в последние годы профессия востребована настолько, что на рынке труда не хватает специалистов. Рассказываем, как получить такую профессию.

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Что делает налоговый консультант

Зачем налоговый консультант, если почти в любой компании есть бухгалтер, можно пригласить аудитора?

Объем изменений в законодательстве по налогам так велик и так быстро пополняется, что главному бухгалтеру просто не по силам и следить за изменениями, и оптимизировать налоги так, чтобы ничего не нарушить.

Кроме того, консультант по налогам и сборам – это не просто специалист, который оценивает налоговое состояние организации и дает советы, как рассчитать налоги. Главная ценность налогового консультанта ­­– это решение вопросов налогового планирования. Такой консультант разрабатывает налоговую политику предприятия и дает рекомендации, которые помогают финансовым структурам и руководителям принимать обоснованные решения.

Наконец, налоговый консультант проводит внешний и внутренний аудит в области начисления налогов. И представляет интересы налогоплательщика в налоговой инспекции или суде при решении сложных вопросов.

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Какие качества нужны налоговому консультанту

Тому, кто хочет освоить профессию консультанта по налогам и сборам, должны быть присущи:

уверенность в себе;

целостность мышления;

высокий уровень адаптивности;

умение слушать и определять проблему;

ораторские способности;

умение убеждать в своей правоте;

гибкость ума;

креативность.

Кроме того, таких специалистов отличает глубокое знание законов отечественного и международного налогообложения, экономических закономерностей. Нужно постоянное совершенствование своих знаний в области налогового законодательства. И конечно, финансовая работа требует:

хороший уровень знания бухгалтерских программ;

умение проводить расчеты с использованием матанализа;

навыки анализа статистических показателей –

и многое другое.

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Чем налоговый консультант отличается от бухгалтера или аудитора

В сферу деятельности бухгалтера, в частности и главного, не входит бизнес-планирование. Он может посчитать налоги по предложенной ему финансовой схеме, особо не озадачиваясь, как оптимизировать налогообложение. Зачастую, боясь административной ответственности, бухгалтеры предпочитают спорные вопросы по учету расходов, возмещению НДС рассматривать в сторону увеличения налога.

Налоговый консультант заинтересован в законном способе уменьшения налога и достаточно компетентен, чтобы отстоять свою точку зрения перед налоговым инспектором или в суде.

Аудитор – это своего рода реаниматолог бухгалтерского и налогового учета. Таких специалистов приглашают или перед налоговой проверкой, или чтобы увидеть реальное положение дел в организации.

И опять же, аудиторы оперируют полученными данными: события уже произошли, а теперь нужно исправлять без каких-либо рекомендаций на перспективу. В силу ограничений, налагаемых этой профессией, аудитор не имеет права оказывать консалтинговые услуги. Он просто выявляет недостатки финансовой политики и докладывает о них руководителю. А решение, что делать с таким положением вещей, уже должен принимать сам собственник бизнеса или руководители организации.

Основное отличие налогового консультанта от бухгалтера и аудитора заключается именно в том, что он работает на перспективу. Его главная задача – в том, чтобы разрабатывать рекомендации для стратегии отношений бизнеса с государством.

Обязанности налогового консультанта

Обязанности налогового консультанта заключаются в том, чтобы:

объяснять лицам, принимающим решения о направлении развития бизнеса, нюансы начисления налогов и зависимость уровня прибыли от выбранной налоговой политики;

вовремя знакомить заинтересованных лиц с новшествами в налоговом законодательстве;

формировать налоговую политику бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

планировать оптимальный уровень налоговой нагрузки;

отстаивать интересы организации в контролирующих и судебных органах.

Работу налогового консультанта можно сравнить с адвокатской работой. Но, помимо юридических знаний, специалист такого профиля должен обладать финансовой грамотностью, умением планировать деятельность и разбираться в бухучете.

Пример того, что надо мониторить налоговому консультанту – это последние разъяснения по 6-НДФЛ. Их подробно разбирает эксперт «Что делать Консалт» в обзоре самых спорных вопросов.

Плюсы и минусы профессии налогового консультанта

К несомненным позитивным аспектам профессии можно отнести:

востребованность на рынке труда, и в перспективе потребность в таких специалистах будет расти;

большие возможности для карьерного роста;

высокий уровень оплаты труда;

интересная деятельность, сочетающая в себе и аналитику, и общение, и консультации.

Минусами же в этой профессии являются:

большая загруженность: помимо планирования необходимо постоянно мониторить законодательство;

высокий уровень ответственности: от рекомендаций, полученных от налоговых консультантов, зависит успех развития компании;

необходимость постоянного повышать квалификацию и обучаться.

Кто чаще всего становится налоговым консультантом

Как правило, квалификацию налоговых консультантов стремятся получить работники бухгалтерских специальностей и директора по финансам. Это дает им возможность карьерного роста и расширения сферы деятельности.

Получив аттестат профессионального налогового консультанта, они могут планировать и сопровождать хозяйственную деятельность организаций и физических лиц, оказывая им консультационные услуги.

Юристы, адвокаты, аудиторы и арбитражные управляющие, имеющие подтвержденную квалификацию «Консультант по налогам и сборам», могут более аргументированно представлять интересы своих клиентов не только в судебных процессах, но и по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров. Кроме того, такие специалисты востребованы при формировании судебной практики.

Судебно-экономические эксперты, прошедшие переподготовку в качестве налоговых консультантов, имеют ряд преимуществ при решении специфических экономических вопросов, особенно при применении закона о банкротстве. Знания, полученные на курсе переподготовки по специальности «Налоговый консультант», помогают таким профессионалам на высоком уровне проводить экспертизу по соблюдению налогового законодательства.

Что еще нужно знать про работу налоговых консультантов

Налоговый консультант должен не только анализировать судебную практику по налоговым делам, но и сопряженные отрасли права: гражданско-правовые основы, трудовое законодательство, арбитражная практика и прочее.

Работа налогового консультанта связана с постоянным взаимодействием с людьми. Поэтому профессионал должен понимать психологические особенности людей, уметь проникнуться их проблемами и выявить основные направления выхода из ситуации.

Основой успешной работы любого консультанта является постоянное самосовершенствование. Нужно постоянно оттачивать свои профессиональные навыки.

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