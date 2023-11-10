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Карьера бухгалтера

Финансовый директор: кто это такой и как им стать

Финансовые директора несут большую ответственность и знают все о финансах компании. А еще хорошо зарабатывают и очень ценятся в бизнесе. Как освоить эту профессию и почему она так востребована, рассказали в статье.
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Финансовый директор: кто это такой и как им стать
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Кто такой финансовый директор

Если грубо сравнить предприятие с кораблем, то генеральный директор – это естественно капитан, а финансовый директор – штурман, который должен определить маршрут корабля в бурном море финансов. Решениям финдира иногда вынуждены подчиняться и генеральные директора, и учредители – например, чтобы сохранить компанию в кризис или заложить хорошую финансовую подушку. 

Итак, вот минимальный набор задач финансового директора:

  • управление расходами;

  • бюджетирование, финансовое прогнозирование и моделирование;

  • оценка бизнеса;

  • оцифровка инвестиционных идей;

  • активное участие во внедрении цифровых технологий;

  • активное участие в разработке и реализации стратегии развития.

Зачем бизнесу финансовый директор

Почему нельзя обойтись главным бухгалтером?  Дело в том, что задача главбуха – это корректный учет хозяйственных операций и формирование бухгалтерской отчетности. А задачи финансового директора значительно шире.

У любого бизнеса на первом плане стоят три задачи:

  • хороший и эффективный маркетинг;

  • развитие и расширение деятельности (менеджмент);

  • получение прибыли и финансовый рост – а для этого нужны финансовые стратегии.

Именно для последнего и нужен финансовый директор. Среди его целей и поиск наиболее выгодного применения ресурсов компании, и разработка инвестиционной стратегии, и оценка текущего состояния финансов и перспектив. У финансового директора всегда должен быть готов план действий и на случай кризисной ситуации, и на перспективы получения сверхприбыли.

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Кто может стать финансовым директором  и почему

В профессию финансового директора в основном приходят главные бухгалтеры. Это происходит из-за высокой конкуренции на рынке бухгалтерских услуг. А еще продиктовано потребностью личностного роста.

Дело в том, что главный бухгалтер имеет перспективы только горизонтального карьерного роста, то есть переходя из одной компании на ту же должность в более крупную организацию. В то время как у финансового директора есть еще возможность вертикального карьерного роста. 

Вот примеры такого роста:

  • в перспективе можно вырасти до заместителя генерального директора;

  • в дальнейшем можно стать генеральным директором;

  • можно стать одним из собственников бизнеса.

Какие навыки нужны финансовому директору

Финансовый директор должен владеть элементами бюджетирования, знать налоговое планирование, уметь управлять рисками, быть осведомленным инвестором. Если говорить более широко, то вся профессия строится на четырех составляющих. 

Экономическая составляющая

Специалист такого уровня должен иметь крепкую платформу экономических знаний, понимать закономерность процессов, происходящих в макроэкономике, и их влияние на микроэкономику. Как минимум, нужно еще знать структурные особенности малого, среднего и крупного бизнеса – а сейчас особенно важно еще и разбираться в нюансах ВЭД.

Юридическая составляющая

Хотя на крупных предприятиях и работают штатные юристы, а иногда и целые департаменты, финансовый директор обязан быть компетентен в вопросах: 

  • гражданского законодательства; 

  • правовых особенностей законодательства стран, с предприятиями которых приходится сотрудничать; 

  • законодательства в сфере обращения ценных бумаг, государственных заказов и прочих вопросов при планировании инвестиций.

Аналитические навыки

Основной объем информации для прогнозов и планов финансовый директор получает, анализируя отчетность бухгалтерии и экономических структур фирмы. Значит, такой сотрудник должен не только суметь прочитать информацию, аккумулированную в отчетах, но и найти закономерности и грамотно подать полученную информацию.

Это подразумевает умение «перевести» анализ с сухого языка цифр на язык понятный руководителям, собственникам и потенциальным инвесторам.

Сюда же можно отнести и навыки работы со специализированными программами, способными в короткие сроки обработать большой объем информации и представить данные для дальнейшего анализа и прогнозирования.

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Личностные качества

В процессе работы финдиру приходится взаимодействовать не только со своей командой, но и с массой менеджеров высшего и среднего звена. Ведь мало только написать стратегический финансовый план, нужно еще проследить и за процессом его реализации. Поэтому такому специалисту приходится координировать деятельность практически всех структурных подразделений. А чтобы общаться с топ-менеджерами других направлений производства, финдир должен обладать высоким авторитетом. Для этого ему нужны хорошие навыки коммуникации, умение себя поставить, навыки грамотного управления людьми.

Почему вы можете не стать финансовым директором

Можно быть отличным аналитиком, иметь огромную базу экономических и юридических знаний, но так и не стать финансовым директором. Почему? Ответ прост – помимо теоретической базы, финансовый директор должен обладать определенными личностными характеристиками, порой противоречащими друг другу.

Так, например, любой инвестиционный план подразумевает риски, но эти риски должны быть разумными. И даже при наличии холодного, расчетливого ума финансовый директор должен обладать смелостью – чтобы решать, казалось бы, невыполнимые задачи.

Еще один важный момент: инициативность должна быть без диктатуры. Успех реализации любого проекта, а финансового плана в особенности во многом зависит от способности финдира эффективно коммуницировать с руководителями всех направлений и вышестоящими органами. Но давление как на своих подчиненных, так и на начальников отделов, цехов, служб может привести к саботажу. Поэтому финансовый директор обязан найти такую стратегию общения, чтобы люди были заинтересованы в выполнении его поручений.

Нужны и навыки подачи материала. Доклад, зачитанный нудным голосом с множеством цифр, вряд ли произведет впечатление. Поэтому финансовый директор должен уметь грамотно и интересно излагать информацию, акцентируя важные моменты и аргументируя выводы. Тогда и руководство, и другие директора поверят в успех предложенного проекта и поддержат направление развития, предложенное финансовым отделом.

Преимущества и недостатки профессии финансового директора 

К плюсам профессии можно отнести:

  •  высокий уровень зарплаты;

  •  наработка полезных связей; 

  • получение уникального опыта в сфере стратегического планирования и управления инвестициями; 

  • бонусы от компании. Часто предприятия предоставляют успешным финдиректорам автомобили представительского класса, квартиры или даже акции предприятия.

Кстати: помимо высокого заработка, хорошие финансовые директора часто переходят на получение процента с прибыли или непосредственно участии в компании в качестве соучредителя.

К минусам же профессии финдира относятся:

  • высокая степень ответственности, порождающая постоянный стресс;

  • постоянная многозадачность;

  • большое количество требований как со стороны руководства, так и ввиду нюансов профессии.

Любое прогнозирование подразумевает риски. И даже совершенный бизнес-план может провалиться из-за влияния внешних обстоятельств. Но ответственность за неудачу при этом все равно ложится на плечи финансового директора, а доказать обратное практически невозможно.

Сколько зарабатывает финансовый директор 

По данным сайта hh.ru, средняя зарплата финансового директора в центральном регионе составляет от 300 тыс. до полумиллиона.

Пример

Какое образование нужно финансовому директору 

Отдельной специализации «финансовый директор» в бакалавриате или магистратуре не предусмотрено. Поэтому претендент должен иметь высшее образование в сфере экономики, налогового права или юриспруденции. И только потом, получив опыт работы в сфере финансового анализа, разработки инвестиционных решений, привлечения заемных средств, инвесторов и расширения бизнеса, человек, желающий развиваться в карьере может пройти курсы повышения квалификации.

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов выдает аттестат профессионального финансового директора. Его можно получить, пройдя курс «Финансовые стратегии и инструменты для финансового директора», организованный компанией «Что Делать Консалт». Весь ноябрь на курс большая скидка – 20%! 

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Выводы и рекомендации

Итак, вырасти до должности финансового директора способен не каждый финансист. Но если вы готовы, приступайте прямо сейчас.

Прежде всего нужно иметь четкий план развития в карьере и следовать к цели. И одной из ступени к достижению цели, несомненно, является обучение. 

На курсе повышения квалификации «Финансовые стратегии и инструменты для финансового директора» вы получите именно такое обучение – актуальное, проверенное и максимально эффективное, чтобы освоить профессию. Для более полной информации по программе курсов, преподавателях, расписании вам нужно просто перейти на сайт компании «Что Делать Консалт» по ссылке или позвонить по телефону +7 (495) 784-73-75.

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Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 2 часа назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    отличная статья! написано профессионально

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