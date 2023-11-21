Узнайте, какой вы бухгалтер, и выиграйте призы

Сегодня День бухгалтера. Мы в Что делать Консалт, решили начать отмечать и дарить подарки уже сейчас. Спойлер: среди подарков есть смартфон! Рассказываем, сколько всего интересного подготовили.

Тест «Какой вы бухгалтер»

Мы с командой думали, как поздравить бухгалтеров, чтобы это была не просто скучная открытка, которыми и так завалят их почтовые ящики. В поисках ответа мы решили понаблюдать, а чем же отличаются бухгалтеры друг от друга?

Оказалось, вы такие разные: кто-то играючи справляется с тремя таблицами Excel, а кто-то любит поспать и делать всё в последний момент. Мы собрали топ-5 самых-самых бухгалтерских персонажей и нарисовали для каждого свой бомбический бухгалтерский стикерпак, который сделает ваши будни ярче! В нем ответы на все ситуации рабочих будней.

Подбирайте и отправляйте коллегам или родным вместо тысячи слов. Например, когда пора сделать паузу и начать отмечать День бухгалтера.

Как забрать стикерпак

Очень просто. Пройдите шуточный тест нашего бота из 5 вопросов.



В каждом вопросе три варианта ответа. Выбирайте, какой ближе вам, а мы подсчитаем баллы и расскажем, какой вы бухгалтер!

Переходите в бота по ссылке и жмите «Участвовать».

В какие сроки пройти тест

Запустили тест «Какой вы бухгалтер» 14 ноября, а закрываем доступ 21 ноября в 22:30.При ответе на все вопросы вы сразу получаете результат теста: описание, какой вы бухгалтер, а также стикерпак с вашим персонажем в подарок. Чтобы сохранить стикерпак у себя, нажмите «Забрать стикерпак».

Розыгрыш ценных призов

У всех, кто пройдет тест «Какой вы бухгалтер», будет возможность поучаствовать в розыгрыше трех ценных призов:

Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Умные часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 4

Но есть еще одно простое условие. Нужно подписаться на наш телеграм-канал.

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Где и когда разыграем подарки

Розыгрыш пройдет в прямом эфире 23 ноября в 12:00 на нашем ютуб-канале. Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел. Заранее подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

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