Все ФСБУ в 2024 году: обязательные и добровольные

В статье рассмотрим, какие изменения в 2024 году по бухгалтерскому учету необходимо учесть бухгалтеру, какие ФСБУ действуют в 2024 году, какие правила новым стандартам можно применить досрочно.

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Какие ФСБУ нужно обязательно применять в 2024 году

В 2024 году к основным ФСБУ, которые уже применяли, добавился еще один обязательный. Плюс один новый ФСБУ можно начать применять досрочно. Собрали все обязательные ФСБУ в таблицу. Сверяйтесь, чтобы ничего не упустить.

Таблица обязательных в 2024 году ФСБУ:

Какие ФСБУ необязательно применять в 2024 году

С 1 апреля 2025 году обязательным станет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Но можно начать применять этот стандарт досрочно. Для этого потребуется решение руководителя. Также понадобится внести изменения в учетную политику (п. 2 приказа Минфина от 13.01.2023 № 4н).

Как изменится работа с приходом новых ФСБУ

Остановимся на двух ФСБУ, которые заработали только с 2024 года. Это обязательный ФСБУ «Нематериальные активы» и пока не обязательный ФСБУ «Инвентаризация».

ФСБУ14/2022 «Нематериальные активы»

Организации необходимо внести изменения в учетную политику, отразить переход на новый ФСБУ 14/2022. Есть два способа, которыми возможно отразить последствия перехода на новый стандарт в бухгалтерском учете и отчетности:

ретроспективно;

альтернативно в упрощенном порядке.

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут начать применять Стандарт ФСБУ14/2022 перспективно.

В первой после перехода бухгалтерской отчетности необходимо раскрыть информацию о способе перехода на новый стандарт ФСБУ14/2022.

С началом перехода на новый стандарт ФСБУ 14/2022 в отношении капвложений в нематериальным активам (НМА) также необходимо одновременно начать применять по ним правила ФСБУ 26/2020.

По своему выбору организации также необходимо отразить переход на применение положений, касающийся капвложений в НМА по ФСБУ 26/2020. Последствия перехода можно учесть: ретроспективно, альтернативно в более упрощенном порядке с пересчетом показателей на конец года либо перспективно — применять с начала года.

Что учитывают в составе НМА, критерии

Что входит в состав НМА, а что нет, поможет разобраться таблица.

НМА или нет: таблица для определения

НМА Не НМА Разрешения, лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, если они соответствуют установленным признакам (подп. «в» п. 6 ФСБУ 14/2022) Созданные самостоятельно товарные знаки, логотипы и другие средства индивидуализации, затраты на их создание списываются в расходы (подп. «е» п. 8 ФСБУ 14/2022) Неисключительные права, если они соответствуют признакам, установленным этим стандартом (подп. «г» п. 4 ФСБУ 14/2022) Материальные носители, вещи, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в случае, когда организацией принято решение об учете этих материальных носителей отдельно от объекта нематериальных активов. Затраты организации, связанные с созданием таких объектов, признаются расходами периода, в котором они понесены, в порядке, установленном ПБУ 10/99 «Расходы организации» (подп. «и» п. 8 ФСБУ 14/2022) Приобретенные права на товарный знак (подп. «е» п. 8 ФСБУ 14/2022) Гудвилл, актив, представляющий собой будущие экономические выгоды, являющиеся результатом других активов, приобретенных при объединении бизнесов, которые не идентифицируются и не признаются отдельно (п. 10 ФСБУ 14/2022, Приложение A к МСФО (IFRS) Учет результатов НИОКР, которые подлежат правовой охране, но не оформлены в установленном законодательством порядке, а также не подлежащие правовой охране могут быть признаны в качестве НМА (п. 17.3 ФСБУ 26/2020, п. 4 ФСБУ 14/2022) Неисключительные права на лицензионное ПО, программное обеспечение, а также лицензии на отдельные виды деятельности, и любые успешные НИОКР, в том числе без исключительных прав (пп. 4-6 ФСБУ 14/2022)

По нормам ФСБУ 14/2022 организации самостоятельно устанавливают лимит по НМА в учете, ФСБУ14 предел лимита не установлен. При этом необходимо учитывать существенность информации о таких активах, рациональность ведения учета.

Следовательно, Стандарт можно будет не применять к НМА, лимит по которым за единицу ниже утвержденного в организации, их нужно будет учитывать в расходах и учитывать на забалансовом учете (п. 7 ФСБУ 14/2022).

Когда проводят оценку НМА

По новым правилам ФСБУ 14/2022 переоценивать можно только те НМА, для которых есть активный рынок, что бывает крайне редко. Нельзя переоценивать: лицензии на отдельные виды деятельности, торговые знаки и другие средства индивидуализации. Ниже — условия переоценки.

Если в результате НИОКР создается объект НМА, затраты на НИОКР признают капитальными вложениями только при одновременном соблюдении ряда условий. Если условия не выполняются, то эти понесенные расходы на НИОКР признают расходами периода, в котором понесены (пп. 17.3, 17.6 ФСБУ 26/2020).

Периодичность переоценки НМА организация определяет самостоятельно для каждой группы переоцениваемых НМА, исходя из того, в какой степени их справедливая стоимость подвержена изменениям. Если организация решает проводить переоценку не чаще одного раза в год, то она осуществляется по состоянию на конец соответствующего отчетного года.

По каким правилам проводят амортизацию

Все правила показали в удобной таблице.

Таблица правил амортизации НМА:

Способы начисления амортизации по НМА:

линейный способ;

способ уменьшаемого остатка;

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг).

Амортизация начисляется с месяца принятия к учету по месяц выбытия, но можно делать и как раньше — с месяца, следующего за месяцем принятия, по месяц, следующий за месяцем выбытия. Порядок расчета: из балансовой стоимости вычитается ликвидационная и делится на оставшийся СПИ (пп. 38, 40 ФСБУ 14/2022).

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Стандарт ФСБУ 28/2023 устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств организации, а также определяет случаи и сроки обязательного проведения инвентаризации и перечень объектов, подлежащих инвентаризации. Важно отметить, что данный стандарт будет применяться только для коммерческих бизнес-субъектов.

ФСБУ 28/2023 закрепляет используемые на практике понятия, снимает ограничения на применение современных технических средств в ходе инвентаризации, а также детализирует порядок оценки результатов инвентаризации. Кроме того, данный стандарт расширяет перечень случаев, при которых организация может не создавать инвентаризационную комиссию для проведения обязательной инвентаризации.

До введения ФСБУ 28/2023 для проведения пользуйтесь Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (приказ Минфина от 13.06.1995 № 49).

Досрочный переход на ФСБУ 28/2023 следует указать в учетной политике организации, указав дату, с которой применяется данный стандарт, а также основание. Кроме того, в приложении к учетной политике следует добавить утвержденные формы документов, используемых при инвентаризации (п. 2 приказа Минфина от 13.01.2023 года № 4н).

Допустим, вы не перешли на новый стандарт досрочно. Тогда инвентаризацию в целях составления годовой бухгалтерской отчетности за 2023 и 2024 годы можете проводить еще старым способом, так как новый стандарт ФСБУ28/2023 начинает применяться не с отчетности за определенный год, а с конкретной даты (информационное сообщение Минфина от 12.04.2023 № ИС-учет-44).

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