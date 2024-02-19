Все ФСБУ в 2024 году: обязательные и добровольные

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Какие ФСБУ нужно обязательно применять в 2024 году
В 2024 году к основным ФСБУ, которые уже применяли, добавился еще один обязательный. Плюс один новый ФСБУ можно начать применять досрочно. Собрали все обязательные ФСБУ в таблицу. Сверяйтесь, чтобы ничего не упустить.
Таблица обязательных в 2024 году ФСБУ:
Номер
Наименование
Запасы
ФСБУ 5/2020
Капитальные вложения
Основные средства
Бухгалтерский учет аренды
Документы и документооборот в бухгалтерском учете
Нематериальные активы. Новый ФСБУ с 2024 года
Какие ФСБУ необязательно применять в 2024 году
С 1 апреля 2025 году обязательным станет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Но можно начать применять этот стандарт досрочно. Для этого потребуется решение руководителя. Также понадобится внести изменения в учетную политику (п. 2 приказа Минфина от 13.01.2023 № 4н).
Как изменится работа с приходом новых ФСБУ
Остановимся на двух ФСБУ, которые заработали только с 2024 года. Это обязательный ФСБУ «Нематериальные активы» и пока не обязательный ФСБУ «Инвентаризация».
ФСБУ14/2022 «Нематериальные активы»
Организации необходимо внести изменения в учетную политику, отразить переход на новый ФСБУ 14/2022. Есть два способа, которыми возможно отразить последствия перехода на новый стандарт в бухгалтерском учете и отчетности:
ретроспективно;
альтернативно в упрощенном порядке.
Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут начать применять Стандарт ФСБУ14/2022 перспективно.
В первой после перехода бухгалтерской отчетности необходимо раскрыть информацию о способе перехода на новый стандарт ФСБУ14/2022.
С началом перехода на новый стандарт ФСБУ 14/2022 в отношении капвложений в нематериальным активам (НМА) также необходимо одновременно начать применять по ним правила ФСБУ 26/2020.
По своему выбору организации также необходимо отразить переход на применение положений, касающийся капвложений в НМА по ФСБУ 26/2020. Последствия перехода можно учесть: ретроспективно, альтернативно в более упрощенном порядке с пересчетом показателей на конец года либо перспективно — применять с начала года.
Что учитывают в составе НМА, критерии
Что входит в состав НМА, а что нет, поможет разобраться таблица.
НМА или нет: таблица для определения
НМА
Не НМА
Разрешения, лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, если они соответствуют установленным признакам (подп. «в» п. 6 ФСБУ 14/2022)
Созданные самостоятельно товарные знаки, логотипы и другие средства индивидуализации, затраты на их создание списываются в расходы (подп. «е» п. 8 ФСБУ 14/2022)
Неисключительные права, если они соответствуют признакам, установленным этим стандартом (подп. «г» п. 4 ФСБУ 14/2022)
Материальные носители, вещи, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в случае, когда организацией принято решение об учете этих материальных носителей отдельно от объекта нематериальных активов. Затраты организации, связанные с созданием таких объектов, признаются расходами периода, в котором они понесены, в порядке, установленном ПБУ 10/99 «Расходы организации» (подп. «и» п. 8 ФСБУ 14/2022)
Приобретенные права на товарный знак (подп. «е» п. 8 ФСБУ 14/2022)
Гудвилл, актив, представляющий собой будущие экономические выгоды, являющиеся результатом других активов, приобретенных при объединении бизнесов, которые не идентифицируются и не признаются отдельно (п. 10 ФСБУ 14/2022, Приложение A к МСФО (IFRS)
Учет результатов НИОКР, которые подлежат правовой охране, но не оформлены в установленном законодательством порядке, а также не подлежащие правовой охране могут быть признаны в качестве НМА (п. 17.3 ФСБУ 26/2020, п. 4 ФСБУ 14/2022)
Неисключительные права на лицензионное ПО, программное обеспечение, а также лицензии на отдельные виды деятельности, и любые успешные НИОКР, в том числе без исключительных прав (пп. 4-6 ФСБУ 14/2022)
По нормам ФСБУ 14/2022 организации самостоятельно устанавливают лимит по НМА в учете, ФСБУ14 предел лимита не установлен. При этом необходимо учитывать существенность информации о таких активах, рациональность ведения учета.
Следовательно, Стандарт можно будет не применять к НМА, лимит по которым за единицу ниже утвержденного в организации, их нужно будет учитывать в расходах и учитывать на забалансовом учете (п. 7 ФСБУ 14/2022).
Когда проводят оценку НМА
По новым правилам ФСБУ 14/2022 переоценивать можно только те НМА, для которых есть активный рынок, что бывает крайне редко. Нельзя переоценивать: лицензии на отдельные виды деятельности, торговые знаки и другие средства индивидуализации. Ниже — условия переоценки.
Условие
Норма
НМА оцениваются по первоначальной стоимости, которой является общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, учитываемых по правилам ФСБУ 26/2020
п. 13 ФСБУ 14/2022, п. 18 ФСБУ 26/2020
НМА оценивается одним из следующих способов: по первоначальной стоимости; либо по переоцененной стоимости. Способ оценки по переоцененной стоимости может применяться для оценки группы НМА, для которой существует активный рынок, определяемый в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
п. 15, п. 17, п. 18 ФСБУ 14/2022
Фактические затраты по стадии исследований, относящиеся к НИОКР, не включаются в стоимость НМА
Если в результате НИОКР создается объект НМА, затраты на НИОКР признают капитальными вложениями только при одновременном соблюдении ряда условий. Если условия не выполняются, то эти понесенные расходы на НИОКР признают расходами периода, в котором понесены (пп. 17.3, 17.6 ФСБУ 26/2020).
Периодичность переоценки НМА организация определяет самостоятельно для каждой группы переоцениваемых НМА, исходя из того, в какой степени их справедливая стоимость подвержена изменениям. Если организация решает проводить переоценку не чаще одного раза в год, то она осуществляется по состоянию на конец соответствующего отчетного года.
По каким правилам проводят амортизацию
Все правила показали в удобной таблице.
Таблица правил амортизации НМА:
О чем правило
Суть
Норма
Ликвидационная стоимость НМА
Это сумма, которую организация получила бы, если бы объект выбыл после вычета предполагаемых затрат на выбытие
п. 35 ФСБУ 14/2022
Срок полезного использования
СПИ определяют из параметров, определенных п. 31 ФСБУ 14/2022
п. 31 ФСБУ 14/2022.
Амортизация объекта НМА
Амортизация объекта нематериальных активов устанавливается с даты признания его в бухгалтерском учете. По-прежнему допускается начисление амортизации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания НМА
подп. «а» п. 38 ФСБУ 14/2022
Прекращение начисления амортизации
Начисление амортизации прекращается с даты списания объекта НМА с бухгалтерского учета. Также допускается установление начисления амортизации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта НМА
подп. «б» п. 38 ФСБУ 14/2022
Полное погашение стоимости НМА
Полное погашение стоимости НМА при продолжении его использования свидетельствует о том, что СПИ или другие элементы амортизации объекта не были своевременно скорректированы
пп. 37, 42 ФСБУ 14/2022
Расчет суммы амортизации
При расчете суммы амортизации необходимо учесть такие значения, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость объекта НМА стала равной его ликвидационной стоимости
пункт 37 ФСБУ 14/2022
Приостановка начисления амортизации
Начисление амортизации нужно приостановить, если ликвидационная стоимость НМА станет больше или равной его балансовой стоимости
п. 35 ФСБУ 14/2022
Проверка элементов амортизации
Эта проверка должна осуществляться в конце каждого отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении условий использования НМА
п. 42 ФСБУ 14/2022
Проверка НМА на обесценение
Организациям следует периодически проверять НМА на обесценение, принимая во внимание изменения балансовой стоимости, согласно стандарту МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
п. 3 ФСБУ 14/2022, п. 43 ФСБУ 14/2022
Когда нужно проверятьНМА на обесценение
Проверять НМА на обесценение надо минимум раз в год по правилам МСФО (IAS) 36
п. 43 ФСБУ 14/2022
Право проверять или не проверять НМА на обесценение
Право проверять или не проверять НМА на обесценение остается только у организаций, у которых есть право вести бухгалтерский учет в упрощенном порядке (п. 3 ФСБУ 14/2022)
п. 3 ФСБУ 14/2022
Способы начисления амортизации по НМА:
линейный способ;
способ уменьшаемого остатка;
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг).
Амортизация начисляется с месяца принятия к учету по месяц выбытия, но можно делать и как раньше — с месяца, следующего за месяцем принятия, по месяц, следующий за месяцем выбытия. Порядок расчета: из балансовой стоимости вычитается ликвидационная и делится на оставшийся СПИ (пп. 38, 40 ФСБУ 14/2022).
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
Стандарт ФСБУ 28/2023 устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств организации, а также определяет случаи и сроки обязательного проведения инвентаризации и перечень объектов, подлежащих инвентаризации. Важно отметить, что данный стандарт будет применяться только для коммерческих бизнес-субъектов.
ФСБУ 28/2023 закрепляет используемые на практике понятия, снимает ограничения на применение современных технических средств в ходе инвентаризации, а также детализирует порядок оценки результатов инвентаризации. Кроме того, данный стандарт расширяет перечень случаев, при которых организация может не создавать инвентаризационную комиссию для проведения обязательной инвентаризации.
До введения ФСБУ 28/2023 для проведения пользуйтесь Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (приказ Минфина от 13.06.1995 № 49).
Досрочный переход на ФСБУ 28/2023 следует указать в учетной политике организации, указав дату, с которой применяется данный стандарт, а также основание. Кроме того, в приложении к учетной политике следует добавить утвержденные формы документов, используемых при инвентаризации (п. 2 приказа Минфина от 13.01.2023 года № 4н).
Допустим, вы не перешли на новый стандарт досрочно. Тогда инвентаризацию в целях составления годовой бухгалтерской отчетности за 2023 и 2024 годы можете проводить еще старым способом, так как новый стандарт ФСБУ28/2023 начинает применяться не с отчетности за определенный год, а с конкретной даты (информационное сообщение Минфина от 12.04.2023 № ИС-учет-44).
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