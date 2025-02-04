Как финдиру спасти бизнес с помощью продажи дебиторки

Нет бизнесов без дебиторки, есть те, что не умеют с ней работать. Конфуций ©

Что делать финансовому директору и как обезопасить бизнес от нехватки средств, рассказал финансовый директор Conomica Павел Адамант.

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Первое и главное, что должен запомнить любой финдир при работе с дебиторкой: дебиторская задолженность — это не сумма в отчете, которую нужно отразить и оставить «до лучших времен».

Дебиторка — это полноценный актив бизнеса, который может и должен приносить бизнесу прибыль. А финансовый директор с ее помощью может управлять разными показателями бизнеса.