Дебиторская задолженность: как обезопасить бизнес, списать просрочку и грамотно отразить в отчетах

А с дебиторкой что? Да ничего. Просто внесли в отчеты как строчку в балансе и забыли. Но на самом деле дебиторка — это настоящий актив бизнеса, с помощью которого можно получать деньги в оборот и управлять прибылью бизнеса.
Как финдиректору работать с дебиторской задолженностью и извлекать пользу для бизнеса, разбирает Павел Адамант, финансовый директор платформы по покупке дебиторской задолженности Conomica.
Дебиторская задолженность — это средства, которые вам должны контрагенты:
долги покупателей и заказчиков за поставленные товары, оказанные услуги, произведенные работы;
предоплаты, выданные поставщикам товаров, работ, услуг;
авансовые платежи работникам;
претензионная задолженность;
и другие суммы, причитающиеся организации.
Классифицировать дебиторку можно по срокам погашения: текущая, просроченная, безнадежная; и по степени риска невозврата: надежная и сомнительная. Относится она к категории активов.
Как отражать дебиторскую задолженность в отчетах
В отчетах о финансовом положении с точки зрения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и в бухгалтерском балансе с точки зрения федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) дебиторская задолженность отражается как оборотный актив.
Просроченная задолженность
Дебиторка становится просроченной, когда сроки ее оплаты уже истекли, а деньги на счет еще не поступили.
Если существует риск, что она не будет погашена в полном объеме или ожидание может растянуться на неопределенный срок, то такую задолженность следует считать сомнительной.
Как работать с просроченной дебиторской задолженностью знают эксперты Conomica. За 9 лет на финансовом рынке они уже выплатили бизнесам больше 5,5 млрд ₽.
Процесс простой: вы продаете дебиторку по договору цессии и получаете до 80% суммы в течение 10 дней, а взысканием средств должника занимается Conomica — платформа по покупке просроченной дебиторской задолженности и инвестициям в долговые обязательства.
Как обезопасить бизнес от рисков невозврата дебиторки
Чтобы обезопасить бизнес от последствий невозврата этих средств, под такие долги следует создать резерв. Порядок создания такого резерва регулируется как МСФО, так и российскими стандартами.
Согласно МСФО, создание резерва является обязательным для всех компаний, имеющих сомнительную задолженность. Размер резерва определяется на основе анализа вероятности взыскания каждого конкретного долга. Он отражается в отчете о прибылях и убытках как расход текущего периода.
В российской практике формирование резерва под сомнительную дебиторскую задолженность также предусмотрено. Организация обязана создавать резерв, если имеются объективные основания полагать, что часть задолженности не будет погашена. Размер резерва рассчитывается исходя из оценки финансового состояния должника, истории взаимоотношений с ним и других факторов, он уменьшает балансовую стоимость дебиторки и отражается в пассиве баланса.
Резерв под обесценение задолженности создается для покрытия возможных потерь от невозврата средств. Процесс формирования резерва включает:
оценку кредитоспособности должника;
анализ истории погашения задолженности;
оценку экономической ситуации.
Оценить финансовое состояние должника можно через скоринговые сервисы, такие как Telegram-бот Rescore.
Он анализирует данные из более чем 30 источников информации по 1500 показателям и предоставляет отчет с выводами и ключевыми рекомендациями по работе с контрагентом.
Порядок формирования резерва:
Классификация задолженности по срокам просрочки.
Определение коэффициентов резервирования для каждой группы.
Расчет необходимого размера резерва.
Отразить резерв в отчетности нужно следующим образом:
в составе активов указывается чистая величина дебиторской задолженности;
размер резерва раскрывается в примечаниях к отчетности;
создание резерва отражается в составе расходов за период.
Нужно продать долг?
Мы готовы заплатить до 80% его номинала за 10 дней. Оценим риски и перспективу взыскания, аналитическое заключение бесплатно
Как списывать дебиторскую задолженность
Когда становится очевидно, что должник не сможет погасить задолженность, ее следует списать в убытки.
По МСФО признание дебиторской задолженности невозвратной происходит, когда все возможные меры по взысканию долга исчерпаны, а перспективы получения средств отсутствуют. Списываемая сумма относится к расходам отчетного периода и уменьшает чистую прибыль компании.
В российских стандартах процедура списания аналогична. Невозможность взыскания долга подтверждается документально, например, решением суда о признании должника банкротом или истечением срока исковой давности. После этого задолженность списывается на расходы, уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Основные условия признания задолженности безнадежной:
истечение срока исковой давности;
ликвидация юр лица должника;
отсутствие имущества для погашения долга;
получение судебного решения о невозможности взыскания.
Умение работать с дебиторской задолженностью в финансовой отчетности — база, которая позволяет финдиру управлять ею с выгодой для бизнеса.
Больше об эффективной работе с дебиторкой в статьях Павла Адаманта на Клерк.ру и в Telegram-канале Conomica.
Нужно продать долг?
Мы готовы заплатить до 80% его номинала за 10 дней. Оценим риски и перспективу взыскания, аналитическое заключение бесплатно
Реклама: ООО «Кономика», ИНН 9728069364, erid: 2W5zFH4czFi
Начать дискуссию