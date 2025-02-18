Дебиторская задолженность: как обезопасить бизнес, списать просрочку и грамотно отразить в отчетах

А с дебиторкой что? Да ничего. Просто внесли в отчеты как строчку в балансе и забыли. Но на самом деле дебиторка — это настоящий актив бизнеса, с помощью которого можно получать деньги в оборот и управлять прибылью бизнеса.

Как финдиректору работать с дебиторской задолженностью и извлекать пользу для бизнеса, разбирает Павел Адамант, финансовый директор платформы по покупке дебиторской задолженности Conomica.

Дебиторская задолженность — это средства, которые вам должны контрагенты:

долги покупателей и заказчиков за поставленные товары, оказанные услуги, произведенные работы;

предоплаты, выданные поставщикам товаров, работ, услуг;

авансовые платежи работникам;

претензионная задолженность;

и другие суммы, причитающиеся организации.