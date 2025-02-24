Жизнь с высокой процентной ставкой: где найти деньги для бизнеса

Далеко не каждая компания способна обеспечить бесперебойную работу собственными силами. Многим для эффективной деятельности нужны деньги, которые позволят перекрыть кассовый разрыв, закупить сырье, заплатить налоги, выдать зарплату сотрудникам. Компании ищут на это деньги, до последнего откладывая платежи своим контрагентам. Однако контрагенты могут пойти тем же путем — и тогда ситуация оказывается патовой. Компания Conomica рассказывает о самых часто используемых способах решения этой проблемы.
Решение — привлечение стороннего финансирования
Можно обратиться за кредитом в банк, однако процентная ставка по бизнес-кредитам сейчас может достигать почти 40% годовых, что в долгосрочной перспективе может еще сильнее загнать бизнес в безвыходную ситуацию.
Еще один вариант — обратиться к частным инвесторам. Краудлендинг, то есть финансирование компаний частными лицами через специализированные площадки, в последнее время приобретает все большую популярность.
Основная сложность с займами для бизнеса — то, что их придется возвращать с процентами, при этом делать прогнозы по положению российского рынка в целом и конкретной компании в частности сейчас сложно даже в пределах месяца, не то что года.
Основным отчетом для бизнеса сейчас является Cash Flow, и многим собственникам компаний приходится ежедневно быть включенными в движение денег и определять, каким контрагентам проводить оплату, а какие могут подождать.
Что делать, если деньги нужны здесь и сейчас, но отдавать их потом, выплачивая существенные проценты, не хочется? Обратиться к тем активам, которые повисли на балансе компании «мертвым грузом», — дебиторской задолженности. Текущий горизонт планирования для бизнеса идет на дни, недели, в лучшем случае на месяцы, так что перспектива получения денег от должника через полгода уже может быть неактуальна, потому что деньги нужны здесь и сейчас.
На самостоятельное взыскание просроченной дебиторской задолженности может уйти несколько месяцев и даже лет — мы помним про принцип «не платить, пока это не стало острой необходимостью». Однако в России есть площадки, которые занимаются выкупом просроченной дебиторки и ее дальнейшим взысканием — такие, как Conomica.
Как работает схема продажи долга
Вы уступаете право требования задолженности Conomica по договору цессии, получая до 80% от номинала долга. Размер дисконта для каждого долга рассчитывается по формуле, которая учитывает различные финансовые и юридические аспекты:
степень просуженности: нет обращения в суд, назначено заседание суда, вынесено решение, получен исполнительный лист;
наличие полного комплекта документов, подтверждающих задолженность;
финансовое состояние должника, наличие у него активов, ведение операционной деятельности;
риск банкротства должника, и т.д.
Самостоятельно изучить контрагента и избежать возникновения просроченных задолженностей поможет сервис Rescore.
Затем задолженность появляется в портфолио проектов Conomica, открытых для инвестиций. Сбор средств происходит за считанные дни, так что деньги по договору цессии первоначальный кредитор получает не позднее чем через 10 календарных дней после его подписания.
Доходность для инвесторов обеспечивается за счет разницы между ценой покупки долга и итоговой взысканной суммой. Такого рода инвестиции относятся к категории высокорисковых, однако эти риски во многом нивелируются профессионализмом и экспертными навыками специалистов, занимающихся взысканием долгов. Количество дефолтов, как полных, так и частичных, составляет около 12% от общего пула проектов, а средняя доходность для инвестора, даже с учетом дефолтных проектов, превышает 27%.
Такая схема позволяет сделать долговой рынок «живым»: деньги перетекают от инвесторов кредиторам, а от должников — инвесторам. При этом одно и то же лицо может выступать в роли как первоначального кредитора, так и инвестора: предложить принадлежащую ему дебиторскую задолженность на продажу и одновременно инвестировать в другие долги, чтобы получить дополнительный доход.
Можно ли продать долг другим способом
Дебиторскую задолженность можно также предложить частному инвестору или продать на открытых торгах. Тем не менее, здесь есть свои особенности.
Поиск частного инвестора, заинтересованного в конкретном активе, может занять несколько месяцев и не принести результатов, особенно сейчас, когда люди внимательно относятся к своим расходам и вкладывают деньги только в действительно важные проекты.
Открытые торги проводятся на специализированных и сертифицированных электронных площадках. Долги здесь выставляются в виде лотов, с определенным сроком проведения торгов и только одним победителем. Если лот не заинтересовал покупателей, первоначальный кредитор своих денег не получит. Кроме того, большое количество представленных там долгов может стать препятствием на пути между кредитором и инвестором.
При работе с Conomica долг проходит всестороннюю тщательную оценку, однако принятые в работу долги находят своих инвесторов в течение нескольких дней, а значит, кредиторы оперативно получают средства для текущей деятельности и развития бизнеса. Кроме того, распределенные инвестиции (несколько инвесторов на один проект) позволяют обеспечить более низкий порог входа в действительно доходные инвестиции, а значит, и практически гарантированный сбор средств на оплату по договору цессии.
Продажа дебиторской задолженности станет актуальным финансовым инструментом в сегодняшних условиях и позволит получить ликвидные средства в кратчайшие сроки, когда они действительно нужны.
Компания Conomica дает возможность превратить актив, висящий мертвым грузом на балансе компании, в «живые» деньги. Решение только за бизнесом — готов ли он рассматривать альтернативные варианты в современных быстро меняющихся рыночных условиях.
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