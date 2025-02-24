Жизнь с высокой процентной ставкой: где найти деньги для бизнеса

Можно обратиться за кредитом в банк, однако процентная ставка по бизнес-кредитам сейчас может достигать почти 40% годовых, что в долгосрочной перспективе может еще сильнее загнать бизнес в безвыходную ситуацию.

Еще один вариант — обратиться к частным инвесторам. Краудлендинг, то есть финансирование компаний частными лицами через специализированные площадки, в последнее время приобретает все большую популярность.

Основная сложность с займами для бизнеса — то, что их придется возвращать с процентами, при этом делать прогнозы по положению российского рынка в целом и конкретной компании в частности сейчас сложно даже в пределах месяца, не то что года.

Основным отчетом для бизнеса сейчас является Cash Flow, и многим собственникам компаний приходится ежедневно быть включенными в движение денег и определять, каким контрагентам проводить оплату, а какие могут подождать.

Что делать, если деньги нужны здесь и сейчас, но отдавать их потом, выплачивая существенные проценты, не хочется? Обратиться к тем активам, которые повисли на балансе компании «мертвым грузом», — дебиторской задолженности. Текущий горизонт планирования для бизнеса идет на дни, недели, в лучшем случае на месяцы, так что перспектива получения денег от должника через полгода уже может быть неактуальна, потому что деньги нужны здесь и сейчас.