Идет массовая проверка юрадресов

"Заботьтесь о женщинах" и "сдирайте налог с домохозяеек" - это заголовки за один день, правильно?...
потом отчитаются, что исполнено и еще пенс.возраст поднимут...
Н-да... Интрига не прокатила.
Да вы что?! Все так просто, оказывается.Осталось найти такое учреждение у нас, раньше оно называл...
Шпана закончилась в 90х. Потом пришли уже совсем другие люди. ...
Вы абсолютно правы..... я даже подозреваю, что больше чем лично я ... возможно и в разы.......
Если Вас на полутемной улице окружает группа мужчин в штатском с палками и просит предъявить чита...
Минфин уже прочитал иначе и считает, что только по товарам, подлежащим маркировке. Так что надо п...
А запрет на применение ЕНВД в целом по налогоплательщику или только по товарам подлежащим маркиро...
Вот удивительно: государство не хочет отказываться от дармовой кормушки....
"3. Государственный надзор за проведением всероссийских лотерей осуществляется Федеральной налого...
Если СНИЛС заказывает работодатель, то паспорт не предоставляется. А как уж работодатель занес да...
Я 31/12/2019 написал им заявление о закрытии счета и расторжении договора, однако, счет до сих по...
В таком случае надо добавлять аббревиатуру "прх", что значит "после рождества христова". Так совс...
Потому что еще нет ни форм, ни правил. Что отражать-то?
Если СНИЛС выдается на основании паспорта, то откуда возникает разница в написании? ...
Причем тут НДФЛ? НДФЛ и так перечислит Столото как налоговый агент. Речь о другом...
В третьем с конца предложении перед последним словом пропущена частица "не"....
Вот поэтому и налоговая ))
Непонятно, почему проверкой правильности розыгрыша должна заниматься налоговая, а не прокуратура?...
Ни одной реальной страшилки по теме в статье нет. Ситуации про расходы касаются и обычной смены о...
В календаре не отражены отчетные даты для СЗВ-ТД с 2020г.
Я думаю, читая про все изменения 2019-2020 годов, что все решения чудовищны и будут иметь такие ж...
Я тоже собираюсь уходить от автономки. Все что-то пыжился, обновлял-обновлял. Это и правда очень ...
1) А что с поступлениями на расчетный счёт (кроме тех, что проходят через "виртуальную кассу")? Б...
А что тут думать? Проверять надо! (с) не моёА если серьёзно, ФНС-же должна получить НДФЛ, или нет...
Искусственный Дмитрий ))))
интересно, какими бы были советы этого эксперта, если бы он пожил немного в России?...
Коллеги, помогите Владимиру
Как-то прям дохнуло чем-то застоявшимся, противным, но до отвращения и боли знакомым. Почему то в...
И, заметьте, хорошо так живут. За наш с вами счет получают нехилую зарплату за вот такие "произве...
Мент, он в любом обличье - мент. А все отговорки, типа, не мы такие - работа такая, всё от лукаво...
Как обычно, на деле уничтожают малый бизнес при этом на каждом углу кричат о его поддержке и прик...
Этим все сказано. Налоговый инспектор - это приложение к программе, которая если что-то заподозри...