Клерк.Ру
ЦСБ СоветникЪ

Идет массовая проверка юрадресов

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Налоговая массово рассылает письма, в которых сообщает, что фирма не находится по своему юридическому адресу. Другими словами, у компании недостоверный адрес (недостоверные сведения в ЕГРЮЛ). Рассказываем как себя вести, если вы получили такое письмо ФНС.

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