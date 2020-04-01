Клерк.Ру
ЦСБ СоветникЪ

Разбираем поправки в Конституцию: о чем там на самом деле

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Читаем поправки в Конституцию 2020. Про президентские сроки, верховенство российского права, территориальную целостность, величину МРОТ, пенсии, обнуление Путина и т.д.

 