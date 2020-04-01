Разбираем поправки в Конституцию: о чем там на самом деле

А для сомневающихся? Ставка 15000, на полставки - 7500. Это больше МРОТ или меньше? От чего вести...
Насколько я знаю, тех, кто сидит на карантине по болезни, в обязательном порядке посещают медрабо...
Неправда. Отсрочка будет дана по постановлению правительства. О какой недоимке вы пишете? Зачем в...
например, изменить предельный доход или увеличить налог при доходе от физлиц...
сотрудник может передумать и написать заявление о переходе на электронную трудовую...
А у вас коронавирус и вы сидите на карантине?
А про валютные вклады теперь вообще ничего не говорится?Сбербанк разослал обращение Грефа физичес...
13. Доставка страховой пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию путе...
Вот это сервис!!! А то сидишь дома, даже пожаловаться некому - то лапы ломит то хвост отваливает...
Допустим у вас было 1,5млн, и за год банк вам 50 тыс накинул процентов, - с 50 тыс 13% заплатите....
Для тех кто в танке - где перечень наиболее пострадавших отраслей экономики посмотреть?...
Я вас умоляю. За это послание вас ещё посадят за разжигание ненависти, чтобы другим не повадно бы...
не знала, думала что на карту или в отделении получают
Почему было просто не списать одну из таких программ поддержки?...
Согласна, про гроб и гвозди и т.д. Возможно ли составить объединить наши крики и оформить из офи...
Почему "будут" ? Они ходят по домам с наличкой много десятков лет....
то есть оплата через сайт? а как быть с курьерами которые возят блюда нашего кафе заказчикам , им...
Не обольшайтесь по поводу отсрочки оплаты налогов. Пени не будут начислять, а недоимку отправят Ф...
Ой, мне еще нравится на Луне сердечки выложить брильянтами, что б с острова было хорошо видно ))...
да не парьтесь, сильно порезали зп, вы прямо думаете вся Москва что ли в газпроме работает??? мно...
нет уж, что бы тренд на смену коллекций тротуарной плитки распространился далее?? своих трендисто...
Но из новой будущей редакции ст. 6.1 НК РФ не следует, что перенос сроков может быть выборочным (...
Сроки перенесли, но не для всех! Для непрерывно действующих организаций, для медицинских и ...
Супер поддержка. Пени не будут начислять просто долги отправят судебным приставам , которые за эт...
Не справлялась вовсе, и тому множество всё ещё живых примеров...
ГодДоход 293825Среднедневной заработок, исчисленный из дохода с учетом ограничений: 402.5&nb...
С 1марта это как?они за месяц 2% за эквайринг должны вернуть?мы в Ярос.обл,микропредприятие:охран...
в зависимости от карты, там может быть какая-нибудь "кубышка" и на нее начисляются %....
я наверно чего-то совсем не понимаю, но вот с каких вообще пор зарплатый карточный счет вдруг нач...
Почтальоны будут по домам с наличкой ходить и всем рассказали об этом! А, охрана?...
Да! Можно и пришельцев подключить и гномов и даже жидо-рептилоидов. Точно уж не эта скукота с ка...
речь про проценты, не про сам вклад
Продам свадебное платье 44 размера))) Или обменяю на мед. маски)))...
Так и з.п. у них не 20 тысяч)) даже если квартира 100 кв.м то платеж 1800 - капля в море с москов...
В век цифровых технологий можно виртуально так свадьбу обставить.... Тут вам и драка с Брюсом Ли ...
Не понял, в банке 1мл 400тыс 13 проц возьмут с 1,4мл или с 400тыс?...