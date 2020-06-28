Не успели получить субсидию за апрель? У вас есть второй шанс!

Неделю назад были приняты изменения в Постановление Правительства N 576 от 24 апреля 2020 г. Из него убрались слова о том, что для получения субсидии за апрель, заявление нужно отправить до 1 июня, а для получения майской субсидии, это заявление нужно отправить до 1 июля. Теперь срок один для обоих заявлений - 1 июля. Соответственно, если по каким-то причинам вы не получили субсидию в апреле и уже смирились с тем, что поезд ушёл, то есть шанс запрыгнуть в последний вагон.

Постановление Правительства N 576 от 24 апреля 2020 г. 5. Для получения субсидий за апрель и май 2020 г. получатель субсидии направляет заявление в налоговый орган не позднее 1 июля 2020 г.

Мы плотно работаем с этими субсидиями второй месяц и уже примерно понимаем с какими сложностями можно столкнуться. Во-первых это не всегда достоверная информация в сервисе по проверке статуса заявления на субсидию - https://service.nalog.ru/subsidy/ В мая для многих наших заявлений налоговая проставляла информацию о том, что организация не соблюла необходимые условия по численности сотрудников. Такие записи получали даже ИП, у которых сотрудников отродясь не было. Но в итоге деньги всем приходили. Если вы видите у себя такую отметку, и вы уверены, что по этому условию точно проходите, то отчаиваться не стоит, деньги должны прийти.

Ещё одна сложность, с которой мы столкнулись - это ошибки налоговой при обработке заявлений, направленных по почте. Один из наших Клиентов не получил апрельскую субсидию из-за того, что он отправил заявление почтой в двадцатых числах мая, а налоговая отразила у себя в программе это заявление датой получения (это был уже июнь), соответственно, автоматически было сформировано решение об отказе в переводе. Переговоры с инспекторами ни к чему не привели. Поэтому, если не хотите рисковать, то мы бы советовали отправлять заявления через личный кабинет на сайте налоговой, либо через программу для сдачи электронной отчётности.

Ещё одна ошибка, которую мы начали ловить только в июне - это сообщение о том, что в заявлении на субсидию указаны неверные реквизиты счёта. По всем таким сообщениям мы перепроверили заявления, которые готовили и никаких ошибок не обнаружили. Вероятно, это массовый сбой налоговой. Самое интересное, что кому-то в итоге пришли деньги с этой ошибкой, а кому-то нет. Если видите у себя такую ошибку и денег всё ещё нет, то стоит перепроверить заявление и связываться с налоговой. Возможно, не будет лишним подать заявления повторно, пока есть время. Хуже от этого не будет.

Итог

Если вы ещё не получили деньги по какой-то из субсидий, то стоит, пока есть время, перепроверить всё ли хорошо с вашими заявлениями и, в случае необходимости отправить их повторно. Изменения в Постановление №576 позволяют исправить ошибки даже в заявлении на апрельскую субсидию. Но торопитесь, времени до 1 июля остаётся немного.