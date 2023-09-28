Маркировка рекламы. Разбираем основные понятия

Когда проходишь все 5 стадий отрицания и понимаешь, что маркировать придется, появляются вопросы: а как, а где, а что, а почему?

Забегу вперед. Разделяю ваше негодование и непонимание. Я тоже когда-то не понимал, что такое ОРД и изначальный договор. Только в то время ещё не было того изобилия информации, которое есть сейчас. А услышать чье-то экспертное мнение — фантазия.

Сегодня нам повезло, потому что теперь друг у друга есть мы. Поэтому начнем с обсуждения базовых вопросов и основной терминологии маркировки.



Во-первых, поймем, что закон требует от нас маркировки всей рекламы, которая распространяется на территории РФ.

Но есть исключения: не нужно маркировать социальную рекламу, теле-радиорекламу, которая публикуется в Интернете без изменений.

В рассылках в личных сообщениях/мессенджерах, email-рассылках по собственной базе клиентов, push-уведомлениях пометка «реклама» нужна, регистрировать и передавать данные в ОРД/ЕРИР о такой рекламе не нужно.

В 90% случаев не нужно маркировать информацию на своих ресурсах о своих товарах/услугах. Информация на ваших ресурсах — это ваша хозяйственная деятельность.

За правонарушение предусмотрены штрафы:

для физических лиц — от 30.000 до 100.000 тысяч,

для должностных лиц и ИП — от 100.000 до 200.000 тысяч,

для юридических лиц — от 200.000 до 500.000 тысяч.

Сумма штрафа будет зависеть от совершенного правонарушения: допустили ли вы где-то ошибку в предоставлении/не предоставлении данных, или маркировка отсутствует вовсе.

С основополагающими требованиями разобрались. Однозначно поняли, что у нас реклама. Что делать дальше?

Изучаем, какие есть операторы рекламных данных (ОРД).

По-простому, ОРД — это посредники, которые будут выдавать нам токены (уникальные идентификаторы, содержащие в себе набор букв и цифр, обычно они выглядят так: La1tG13fac) и передавать наши данные в единый реестр Интернет рекламы (ЕРИР).

ЕРИР — это большая система хранения, обработки и учета наших рекламных данных, которую создал Роскомнадзор (РКН).

Данные в ЕРИР хранятся на протяжении 5 лет, в отличие от ОРД. Операторы рекламных данных хранят наши данные год.

Доступ к ЕРИР имеют ФАС (Федеральная антимонопольная служба) и ФНС (Федеральная налоговая служба).

Я делал подкаст на тему: «Как сделать правильный выбор ОРД?». Послушать/почитать можете в моем канале, там же есть список всех ОРД: https://t.me/reklamarkirovka/18

Какой ОРД подойдет для нашей рекламы, если мы, к примеру, размещаемся в группах Вк или Телеграм каналах?

Любой из 7, кроме ОРД Яндекса. Там нет адаптированного пользовательского интерфейса.Как выберете подходящего ОРД, пройдете регистрацию и подадите все необходимые данные для регистрации, получите заветный доступ к личному кабинету.

Все ОРД запрашивают разный список документов, но из минимального требуют: реквизиты и название организации, юридический адрес, свидетельство ИНН/ОГРН или вписку из ЕГРЮЛ и приказ о назначении генерального директора/скан главной страницы паспорта.

Пакет документов зависит от вашего правового статуса.

Кто такие рекламораспространитель, рекламодатель, рекламное агентство и площадка?

Рекламодатель (РД) : тот, кто определяет объект рекламирования и содержание рекламы. Компания ООО «ААА» пришли к блогеру и попросили разместить их рекламу. Заключили договор между ООО «ААА» и блогером. Рекламодателем в данном случае будет ООО «ААА», а рекламораспространителем - блогер.

Рекламное агентство (РА) : тот, кто организует распространение рекламы. Часто бывает, что компания ООО «ААА» не хочет самостоятельно искать блогеров, вести с ними переговоры и прочие процессы. В таком случае она приходит к РА и просит их взять эти обязанности на себя, все организовать и прорекламировать их продукты/услуги.

Рекламораспространитель (РР) : тот, кто распространяет рекламу. К нему приходит компания ООО «ААА» или его контрагент (подрядчик), к примеру РА, и просит разместить рекламу на его ресурсе. Рекламораспространителем может быть любой ресурс: блогер, компания, сайт, канал, паблик и т.п.

Площадка: ресурс, на котором распространяется реклама. К ютуб-блогеру пришла компания ООО «ААА» и попросила разместить на его ютуб-канале рекламный креатив. Блогер принял предложение и разместил. «Площадка» подразумевает под собой личный канал, сайт, паблик, группу или любой другой ресурс, который принадлежит рекламораспространителю.

Если мы рекламируемся через Рекламный кабинет Вк или Яндекс РСЯ, нам все равно нужно регистрироваться в ОРД и маркировать?

Нет. Помимо того, что у ВКонтакте и Яндекса есть свои ОРД, они являются операторами рекламных систем (ОРС).

Т.е. у них есть своя информационная система, с помощью которой можно распространять свою рекламу по их ресурсам и ресурсам их партнеров.

Если вы запускаете через их системы рекламу, они автоматически промаркируют ваши публикации и отчитаются по ним в конце следующего месяца. Но важно соблюдать правило: вы должны являться конечным рекламодателем и плательщиком по балансу, чтобы ваши платежные данные сходились с данными, которые вы указывали в вашем рекламном кабинете. Если вы передаете бюджет агентству, то агентству нужно будет дополнительно подгружать акты между вами в рекламный/партнерский кабинет.

Почему мы не можем отправлять рекламные материалы напрямую в ЕРИР?

Контролирующие органы приняли решение, что для стабильной работы и систематизации данных необходима помощь посредников.

Подводя итоги: мы разобрались с основной терминологией, которую нам нужно знать на первых порах погружения в мир маркировки. Какие штрафы могут быть за несоблюдение рекламного закона, кто такие ОРД, ЕРИР, ОРС, РД, РА, РР и каковы их роли.

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