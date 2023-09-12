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Ведение бизнеса

Зачем бизнесу консалтинг и как выбрать надежного партнера

Когда бизнес зародился в молодой РФ, каждый строил и развивал его, как умел. Получалось, что получалось. Однако сегодня все более востребованными становятся внешние эксперты, которых предприниматели привлекают, чтобы поддерживать порядок в делах и планомерно развивать свое дело.  Зачем приглашать для этого кого-то извне? 
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Зачем бизнесу консалтинг и как выбрать надежного партнера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Пожалуй, основная причина — это специализированные знания и опыт экспертов.

Они работают с разными компаниями. Могут проанализировать ситуацию, увидеть проблемы, возможности и эффективные решения со стороны, что внутри организации сделать сложно.   

Еще один важный мотив — непредвзятость специалистов. Внутри компании на оценку сложностей влияет много факторов: отношения в коллективе, авторитетные специалисты, прижившиеся способы решать проблемы, которые могут быть неэффективными или вообще устаревшими.

Консультанты, не являющиеся сотрудниками организации, могут дать объективную оценку ситуации и предложить альтернативные варианты действий.

Наконец, независимые эксперты не медлят с действиями. Пригласив консультанта, компания экономит время на решении проблем и достижении целей. Для специалиста работа с организацией — это проект с началом, окончанием и сроками. Он фокусируется на конкретных задачах, что ускоряет процесс и снижает риски провала.

DAS group | консалтинг для бизнеса

Пространство, где вы можете расслабиться, пока мы решаем финансовые и юридические вопросы

Остается закономерный вопрос: на какие аспекты обратить внимание при выборе партнера?

Да, именно так. Хорошие консультанты не придут к вам осваивать бюджет. Они освободят ваше время для более важных задач и помогут вывести бизнес на новый уровень.

Чего ждать от грамотных экспертов:

  • У них уже есть опыт решения задач в вашей сфере. Скорее всего, вам не придется говорить о внутренних проблемах. Сложности и боли будут известны и понятны экспертам, они это уже проходили или в своём личном бизнесе, или с другими заказчиками

  • Эти люди точны и надежны, как швейцарские часы. На встречи они приходят точно в оговоренное время, если вы согласовали бюджет — готовы обсудить изменения. Вы открываете специалистам самое сердце вашего бизнеса, поэтому точность важна в каждой мелочи.

  • Для консультантов не важен масштаб заказчика. Если вы видите пренебрежительное отношение к «маленькому бюджету» и «крохотным объемам», будьте уверены, этим людям нельзя доверять большие деньги. Ищете тех, кто ценит каждого.

  • Эксперты, к которым вы обратились должны вас вдохновлять. Во всем — от офиса, куда вас пригласили обсудить детали, до решений, которые вам предложили по итогу переговоров.

  • Хорошие специалисты вовлекают вас в долгосрочные отношения, а не отрабатывают задачу, и готовы нести ответственность за результат своей стратегии, даже если на реализацию уйдёт много времени.

Эти простые 5 пунктов помогут вам сориентироваться если вы захотите доверить экспертам управление юридическими, финансовыми или управленческими вопросами. А чтобы сократить время на поиск того самого консультанта, которому можно доверять, познакомьтесь с миром консалтинга с DAS group.

Телеграм канал DAS Group — DAS group | консалтинг для бизнеса.

DAS group | консалтинг для бизнеса

Пространство, где вы можете расслабиться, пока мыы решаем финансовые и юридические вопросы

Реклама: ООО «ДАС ГРУП», ИНН 5405083068, erid: LjN8KbKiv

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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