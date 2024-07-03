Финансовая модель франшизы: что это, зачем нужна, что включает

Франчайзинг — популярный способ начать свое дело с проверенной бизнес-моделью и сильным брендом франчайзера. Но для успешного запуска франшизы недостаточно просто выбрать привлекательную концепцию. Важно проанализировать финансовую сторону бизнеса, чтобы понимать его потенциальную прибыльность и окупаемость. Для этого нужна финансовая модель франшизы.

Разберем, что такое финмодель франшизы, каковы ее ключевые компоненты и как ее правильно составить. Также поговорим о типичных ошибках при разработке финмодели и ответим на самые частые вопросы предпринимателей по данной теме. Наша цель — дать полное понимание этого важного инструмента финансового планирования франчайзингового бизнеса.

Финансовая модель франшизы — что это такое и зачем она нужна

Определение финансовой модели франшизы

Финансовая модель франшизы — это структурированное описание ключевых финансовых показателей будущего бизнеса по франшизе и взаимосвязей между ними.

Это набор таблиц, графиков и формул, которые в наглядной форме демонстрируют потенциальные доходы, расходы, денежные потоки, прибыльность и окупаемость франчайзингового проекта.

По сути, это симуляция работы франшизы «на бумаге», которая помогает предпринимателю заранее просчитать экономику своего дела, оценить риски и перспективы. Финмодель учитывает все значимые параметры: размер инвестиций, уровень спроса, цены, объемы продаж, издержки, налоги, роялти, условия кредитов и т.д.

Качественная финансовая модель позволяет принять взвешенное решение о покупке франшизы и выбрать наиболее подходящие условия для конкретной ситуации предпринимателя.

Значение финансовой модели для франчайзи

Разработка финансовой модели — необходимый этап для любого потенциального франчайзи перед заключением договора франчайзинга.

Во-первых, финмодель дает ясное представление о потенциале прибыльности и сроках окупаемости бизнеса — ключевых факторах инвестиционной привлекательности проекта.

Во-вторых, работа над финмоделью позволяет глубже вникнуть во все нюансы функционирования франшизы, понять схему формирования доходов и расходов.

В-третьих, с помощью модели можно спрогнозировать экономические результаты в различных сценариях (оптимистичном, реалистичном, пессимистичном) и оценить устойчивость бизнеса.

Наконец, финмодель служит эффективным инструментом коммуникации с франчайзером, инвесторами и кредиторами. Предоставление профессионально составленной финансовой модели повышает шансы на привлечение финансирования для запуска проекта.

Значение финмодели для франчайзера

Наличие проработанной финансовой модели выгодно не только франчайзи, но и франчайзеру. Типовая финмодель, предоставляемая франчайзером, существенно облегчает потенциальным партнерам оценку привлекательности франшизы и ускоряет принятие решения о покупке.

Это эффективный маркетинговый инструмент для продвижения франшизы. Кроме того, четкое понимание экономики франшизного бизнеса на уровне франчайзи помогает главной компании точнее прогнозировать общие результаты сети, совершенствовать систему поддержки и взаимодействия с партнерами.

Ключевые вопросы, на которые отвечает финмодель

Правильно составленная финансовая модель франшизы помогает получить обоснованные ответы на следующие вопросы:

Каков необходимый объем инвестиций для запуска бизнеса по франшизе?

Какой уровень спроса и объемы продаж можно ожидать на старте и по мере развития бизнеса?

Какие текущие расходы потребуются для поддержания операционной деятельности франшизы? Какими будут затраты на аренду, персонал, закупки, маркетинг, роялти?

Когда проект выйдет на точку безубыточности и начнет приносить прибыль?

Какую прибыль сможет генерировать бизнес по франшизе?

Насколько чувствительна экономика проекта к изменениям ключевых параметров — цен, объемов, курсов валют, процентных ставок?

Как оптимизировать прибыль?

Ответы на эти вопросы дают предпринимателю уверенность в принятии решений и снижают риск неэффективных вложений.

Состав и содержание финансовой модели франшизы

Допущения и исходные данные

В основе финансовой модели франшизы лежит набор предположений и базовых параметров, которые определяют дальнейшие расчеты. К ключевым исходным данным относятся:

Планируемое место ведения бизнеса, его площадь и характеристики.

Целевая аудитория и емкость рынка.

Прогноз продаж.

Предельные цены на продукцию или услуги.

Требования к персоналу и уровень заработных плат.

Арендные ставки и коммунальные расходы.

Условия закупок и логистики.

Затраты на продвижение и рекламу.

Условия договора франчайзинга — паушальный взнос и роялти.

Налоговые ставки и режим налогообложения.

Параметры заемного финансирования (сумма, срок, ставка).

Чем детальнее будут введены базовые допущения, тем точнее будет финансовая модель.

Для их обоснования стоит опираться на данные открытых источников, информацию от франчайзера и действующих франчайзи, собственные исследования рынка.

Прогноз инвестиций

Первый блок финансовой модели — прогнозный расчет инвестиций, необходимых для запуска франшизы. Сюда входят следующие категории единовременных затрат:

Паушальный взнос по договору коммерческой концессии.

Расходы на аренду и обеспечительный платеж.

Ремонт и дизайн помещения.

Закупка оборудования, мебели и техники.

Первая партия товарного ассортимента.

Вывеска и внешнее оформление точки.

Затраты на подбор и обучение персонала.

Маркетинговый бюджет на открытие.

Регистрация бизнеса и получение разрешительной документации.

Резерв оборотных средств.

Прогноз инвестиций должен быть максимально полным и учитывать все затраты с некоторым запасом на непредвиденные расходы. Для удобства планирования этот блок можно дополнить диаграммой Ганта с привязкой затрат ко времени.

План продаж

Следующий важный компонент финмодели франшизы — прогноз продаж, от которого зависит расчет выручки.

Целесообразно составлять его в натуральных единицах и в деньгах с разбивкой по товарным категориям и каналам сбыта.

Кроме абсолютных цифр важно учесть относительные параметры:

Динамику освоения проектной мощности . На старте бизнес может работать не в полную силу, выходя на целевые показатели постепенно.

Сезонные колебания спрос а, связанные со спецификой продукта или услуг.

Рост узнаваемости и лояльности бренда, ведущие к увеличению трафика и конверсии.

Также стоит принимать во внимание внешние рыночные факторы — уровень конкуренции, динамику цен, изменения в поведении потребителей. Для повышения точности прогноза имеет смысл дополнить план продаж анализом чувствительности к изменению ключевых параметров, которые зависят от локальных условий.

Расчет текущих затрат

Помимо первоначальных инвестиций финансовая модель должна учитывать текущие затраты на поддержание операционной деятельности. К ним относятся:

Фонд оплаты труда с учетом всех налогов и сборов.

Арендные и коммунальные платежи, уборка помещений.

Закупка товаров, сырья, материалов.

Маркетинг, реклама, программы лояльности.

Роялти и другие регулярные платежи франчайзеру (за IT, бухгалтерию, колл-центр и т.д.).

Эквайринг и другие банковские комиссии.

Текущий ремонт, обслуживание оборудования.

Связь, интернет, программное обеспечение.

Налоги и страховые взносы.

Важно, чтобы перечень и суммы текущих расходов были сопоставимы с масштабом бизнеса и планом продаж. Завышенные затраты ставят под вопрос окупаемость проекта, а заниженные — ведут к недофинансированию операций и снижению качества.

Потоки денежных средств

Финмодель обязательно должна включать прогнозный отчет о движении денежных средств (ОДДС, кэш-фло). Он необходим, чтобы убедиться в способности бизнеса генерировать положительные денежные потоки для обеспечения своей текущей деятельности, возврата инвестиций и выплаты дохода собственнику.

ОДДС строится по принципу сопоставления притоков и оттоков денежных средств за определенные периоды (месяц, квартал, год).

Притоками выступают поступления от продаж, кредиты и инвестиции. К оттокам относятся инвестиционные затраты, текущие расходы, налоги, выплаты франчайзеру, возврат кредитов, выплата дивидендов.

Важно, чтобы у бизнеса не возникало существенных кассовых разрывов — ситуации, когда текущих поступлений не хватает для покрытия обязательных расходов. В противном случае потребуется дополнительное финансирование за счет собственных средств или кредитов.

Ключевые показатели эффективности

Финансовая модель франшизы включает оценку итоговой эффективности проекта. Для этого используются такие ключевые параметры:

Выручка и чистая прибыль за период и в динамике.

Рентабельность продаж и рентабельность инвестиций.

Срок окупаемости проекта.

Внутренняя норма доходности (IRR) — ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю.

Индекс прибыльности (PI) — отношение дисконтированных денежных притоков к дисконтированным оттокам.

Расчет этих показателей позволяет комплексно оценить привлекательность франшизы как инвестиционного проекта и сравнить ее с альтернативными вариантами вложений. Высокая рентабельность, короткий срок окупаемости и IRR выше стоимости капитала свидетельствуют в пользу приобретения франшизы.

При этом в финансовой модели франшизы всегда присутствует элемент неопределенности. Фактические результаты бизнеса могут отличаться от плановых в силу влияния множества факторов. Поэтому можно дополнять базовый сценарий оптимистичным и пессимистичным вариантами.

Работа над финансовой моделью требует комплексного подхода. Нужно собрать максимум информации о франшизе и локальном рынке, структурировать данные, просчитать разные сценарии. Как показывает практика, предприниматели, которые тщательно прорабатывают финмодель перед покупкой франшизы, в итоге добиваются больших результатов, чем те, кто полагаются только на обещания франчайзера и рыночные данные.

Если вы ощущаете нехватку знаний и компетенций для самостоятельной подготовки финансовой модели, есть смысл привлечь экспертов — инвестиционных аналитиков, финансовых консультантов. Так, специалисты DAS Group помогут структурировать данные, дадут независимую оценку бизнес-модели, подскажут, на что обратить внимание при выборе франшизы.

Процесс разработки финансовой модели франшизы

Сбор данных

Отправной точкой для построения финмодели служит сбор детальной информации о франшизе и условиях ее приобретения. Ключевые сведения должен предоставить франчайзер: описание концепции и истории успеха, подробное руководство по открытию и ведению бизнеса, данные по продажам существующих франчайзи, маркетинговый план, условия договора.

Но полагаться только на информацию от франчайзера недостаточно. Необходимо провести собственное независимое исследование рынка и конкурентной среды в выбранном регионе. Полезно проконсультироваться с действующими франчайзи, посетить их точки, оценив трафик и средний чек.

Что касается базовых параметров финмодели — цен на недвижимость и оборудование, уровня зарплат, арендных и налоговых ставок, логистических тарифов, то их нужно брать из независимых источников с привязкой к локальному рынку. Только так можно получить реалистичную картину расходов.

Выбор горизонта и шага планирования

Следующий важный момент — определение временного отрезка, на который будут строиться прогнозы. С одной стороны, он должен быть достаточно длительным, чтобы отразить выход бизнеса на полную мощность и оценить окупаемость вложений. С другой — нужно учитывать снижение точности расчетов по мере увеличения срока.

Как правило, для франчайзинговых проектов оптимальным горизонтом планирования будет 3–5 лет с возможной пролонгацией по результатам фактической деятельности. Но итоговое решение всегда индивидуально и зависит от масштаба и специфики бизнеса.

Помимо горизонта нужно выбрать шаг планирования — уровень детализации финмодели по времени. Логично использовать месячную разбивку для первого года работы франшизы, а далее укрупнить расчеты до поквартальных или годовых. Слишком частые интервалы загромождают модель избыточными данными, а слишком редкие — не позволяют учесть важные нюансы.

Структурирование финансовой модели

Чтобы финмодель франшизы была логичной, ее нужно правильно структурировать. Обычно используется формат электронной таблицы (Excel или Google Sheets) с выделением отдельных блоков и закладок под ключевые разделы.

Типовая структура финмодели может включать:

Титульный лист с описанием франшизы и ключевыми допущениями.

Прогноз инвестиций и календарь финансирования проекта.

План продаж в натуральном и денежном выражении.

Расчет переменных и постоянных затрат.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках.

Прогнозный отчет о движении денежных средств.

Показатели эффективности проекта (PP, NPV, IRR, PI).

Анализ чувствительности и сценарное моделирование.

Каждый блок должен быть самодостаточным и понятным, но при этом интегрированным с остальными разделами через ссылки и формулы.

Хорошая практика — выделение ячеек с ключевыми допущениями особым цветом, чтобы можно было быстро менять базовые параметры модели.

Не менее важно соблюдать принцип «последовательного укрупнения». Детальные расчеты стоит выносить на отдельные закладки, а на основной странице модели оставлять только укрупненные данные и итоговые показатели. Так финмодель будет удобна и для быстрого ознакомления, и для глубокого анализа.

Внесение фактических данных и корректировка прогнозов

Финансовая модель франшизы — это динамичный управленческий инструмент. После запуска бизнеса ее нужно регулярно обновлять, внося фактические данные по продажам, расходами и другим параметрам.

Сопоставляя факт с планом, предприниматель может контролировать исполнение бюджетов, видеть проблемные зоны, принимать обоснованные решения по оптимизации бизнес-процессов.

Типичные ошибки при разработке финансовой модели франшизы

Некорректные допущения по продажам

Пожалуй, самый распространенный провал в финмоделировании — завышенные ожидания по продажам на старте.

Предприниматели нередко опираются на самые оптимистичные прогнозы франчайзера или ориентируются на результаты действующих франчайзи, работающих в других рыночных условиях.

В итоге модель демонстрирует отличные показатели прибыльности и окупаемости, но по факту бизнес не выходит на плановую выручку, испытывает дефицит денежных средств и несет убытки. Это может быть связано с низкой емкостью локального рынка, высокой конкуренцией, ошибками в маркетинге на старте.

Чтобы избежать таких рисков, нужно закладывать в модель консервативный прогноз продаж, особенно на первые месяцы работы. Лучше ориентироваться на нижнюю границу диапазона, обозначенного франчайзером, и использовать дисконт в 20–30% к типовым показателям действующих точек.

Упущение значимых статей затрат

Еще одна ошибка — неполный учет в финмодели всех значимых затрат, связанных с запуском и функционированием франшизы. Например, многие упускают из виду плату за лицензии и разрешения, бюджет на IT-сопровождение, расходы на юридические услуги, затраты на формирование товарного запаса.

В результате плановые инвестиции и текущие расходы оказываются занижены, что искажает показатели окупаемости проекта. Бизнес может столкнуться с необходимостью экстренного дофинансирования операций.

Также нужно внимательно изучать условия договора с франчайзером и не забывать про возможные дополнительные платежи: отчисления в централизованный маркетинговый фонд, плата за пользование специализированным ПО, организационные сборы за открытие точки и т.д.

Отсутствие сценарного моделирования

Распространенное упущение — построение финмодели франшизы только в одном базовом варианте развития событий без анализа возможных рисков и колебаний рыночной конъюнктуры. Такой усредненный сценарий обычно не реализуется в чистом виде.

Нужно обязательно просчитывать финансовые последствия для разных вариантов изменения ключевых параметров:

Снижения продаж на 10, 20, 30%.

Роста закупочных и отпускных цен.

Повышения арендных ставок и стоимости рабочей силы.

Задержки запуска на месяц, квартал, полгода.

Ужесточения условий кредитования.

Анализ чувствительности поможет предпринимателю заранее подготовиться к стресс-сценариям, определить критические значения параметров, разработать меры по минимизации бизнес-рисков.

Пренебрежение деталями и сложными взаимосвязями

В погоне за простотой начинающие франчайзи могут строить упрощенные финмодели без учета важных деталей и сложных взаимосвязей между параметрами. Например, закладывать фиксированный процент наценки вместо его привязки к меняющейся структуре продаж по категориям товаров.

Или игнорировать кредитные каникулы и капитализацию процентов при расчете платежей по кредитам. Или считать отпускные цены и объемы продаж независимыми переменными без учета их взаимного влияния друг на друга.

Чем сложнее бизнес-модель франшизы, тем важнее закладывать многофакторные и нелинейные зависимости. Иначе получится некорректная симуляция бизнеса, которая даст искаженные прогнозы результатов.

Ответы на самые частые вопросы франчайзи по разработке финмодели

Какой показатель доходности в финмодели франшизы можно считать приемлемым?

Нормальный уровень доходности сильно зависит от сферы деятельности, масштаба и структуры бизнеса.

Для ритейла с высокой оборачиваемостью товаров хорошим ориентиром будет рентабельность продаж 5–10%, а для интеллектуальных услуг типа репетиторства или консалтинга — 30–40%.

Чистая прибыль пропорциональна уровню операционного и финансового рисков. В среднем для франшизы приемлемой можно считать доходность на вложенный капитал выше 20% годовых при сроке окупаемости 1–3 года и внутренней норме рентабельности не менее 30–40%.

К этим рыночным ориентирам нужно добавлять альтернативные издержки упущенных возможностей и индивидуальные требования инвестора. При высоких депозитных ставках и доступности других низкорисковых инвестиционных инструментов планка ожидаемой доходности для франчайзинга может существенно вырасти.

Нужно ли привлекать профессионального финансиста для подготовки финмодели?

Если у вас есть хорошее финансовое образование, опыт бизнес-планирования и навыки работы с Excel, то вполне можно собрать базовую финансовую модель самостоятельно. Но чем сложнее бизнес-модель франшизы, тем рискованнее обходиться своими силами.

Привлекая внешнего консультанта, вы страхуете себя от типовых ошибок, которые могут стоить вам денег и времени после запуска проекта. Опытный специалист поможет учесть все важные нюансы конкретной франшизы, даст независимую оценку ее инвестиционной привлекательности, подскажет оптимальные условия покупки. В DAS Group работают опытные специалисты по финансовому анализу и управлению, которые помогут вам разработать индивидуальную модель франшизы.

Насколько детализированной должна быть финансовая модель франшизы?

Это зависит от целей финансового моделирования, размера бизнеса и горизонта планирования. Небольшой франчайзинговый проект с простой линейкой продуктов и понятной системой ценообразования вполне можно описать укрупненной финмоделью на 5–7 страницах с годовым шагом планирования.

Если же речь идет о сложносоставной франшизе с комбинацией офлайн и онлайн каналов продаж, динамичным ассортиментом, без детального моделирования не обойтись. В этом случае таблицы придется дополнить расшифровками и расчетными модулями, использовать помесячную разбивку для первого года работы. Объем такой финмодели легко может превысить 30–40 страниц.

Какой период окупаемости закладывать в финмодель франшизы?

Для большинства франчайзинговых проектов в сфере B2C целевым ориентиром будет срок окупаемости от 1 до 3 лет.

За это время точка должна выйти на полную операционную мощность, сформировать свою клиентскую базу, покрыть затраты на стартовые инвестиции и начать приносить чистую прибыль.

Наличие продуманной финансовой модели — это конкурентное преимущество для франчайзи. С ее помощью он может не только принять взвешенное инвестиционное решение, но и получить более выгодные условия сотрудничества с франчайзером, привлечь недостающее финансирование от банков и инвесторов.

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