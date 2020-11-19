Зачем бизнесу система быстрых платежей и QR-коды

Оплата картами и телефоном уже кажется привычной услугой. Но с недавнего времени популярность набирает новый способ оплаты — QR-код. С помощью приложения банка, который поддерживает технологию и систему быстрых платежей, код сканируется и происходит перевод средств. При этом комиссия для получателя за такой перевод значительно ниже, чем при обычном эквайринге — на уровне 0–0,7%. В то время как комиссия за прием карт составляет 1,5% и выше.

Система быстрых платежей (СБП) позволяет гражданам переводить средства по номеру телефона получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных банках. Обычные межбанковские переводы могут идти несколько дней, переводы через СБП доходят мгновенно. Комиссия ниже, чем при перечислении по номеру счета или карты. Кроме того, сервис работает в круглосуточном режиме круглый год.

Интернет-магазины и маркетплейсы, торговые сети и телеком-компании, кафе и другие предприятия все чаще предлагают клиентам оплачивать товары и услуги через QR-код в качестве альтернативы привычным способам оплаты. Более того, во многих местах, рассчитывающиеся этим способом, могут получать бонусы и скидки.

Для небольших компаний использование карточного эквайринга затратно: требуется терминал и программное обеспечение, комиссии высокие. Решением станет прием платежей при помощи QR-кодов.

Банки активно реализуют переход на оплату по QR-кодам, их удалось встроить в приложение, позволяющее сканировать и самостоятельно оплачивать товары смартфоном. Это особенно актуально в период пандемии для соблюдения социальной дистанции.

Быстро и без комиссий: покупатель сканирует QR-код с помощью мобильного приложения своего банка и подтверждает выполнение операции, сумма моментально списывается со счета и поступает на счет продавца практически сразу после совершения покупки (в отличие от платежей по эквайрингу). При оплате в интернете отличие в том, что QR-код отображается на экране компьютера.

QR-коды в СБП разделяются на статические и динамические:

код статический — покупатель вручную вводит сумму после сканирования кода;

динамический QR формируется под конкретную покупку, все данные уже заполнены, остается просто оплатить.

Динамический QR-код подходит предприятиям с широким ассортиментом, когда в чеке целый набор позиций, а статический QR-код удобен при оказании небольшое количество конкретных услуг, что часто встречается как у малого бизнеса, так и у крупных компаний — достаточно иметь напечатанные QR-коды на ограниченное число услуг, сервисов, товаров по определенной стоимости.

К примеру, статический QR-код можно использовать в парикмахерских или салонах красоты для оплаты услуг по фиксированным ценам, в небольших кофейнях с напитками на вынос. Динамический пригодится в продуктовых магазинах, аптеках, автомастерских, ресторанах и т.д.

В отличие от обычного штрих-кода, QR-код содержит большой объем данных — до 7089 цифр или 4296 букв, цифр и специальных символов, прост в использовании, исключает ошибки, возможные при ручном вводе данных. QR-код удобно использовать в любом сегменте бизнеса — не только в торговле.

СБП — тоже полезная система, с ее помощью можно не только оплачивать покупки, но и совершать переводы друзьям, родным или знакомым с минимальной комиссией или даже без нее. К тому же планируется, что скоро через систему можно будет оплачивать различные услуги, а организации смогут даже переводить таким образом оплату физлицам, что позволит существенно сэкономить на комиссиях.

Технологии не стоят на месте — планируется внедрение в Систему быстрых платежей оплаты по биометрии лица.