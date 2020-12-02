Два года условки за пользование 1С закончились. В последний раз отмечался в УИИ

Сегодня в последний раз посетил специализированное учреждение на ул. Благоева, 24 в Краснодаре.

Про свою невеселую историю пользования 1С, и как это привело меня к уголовному делу я рассказывал «Клерку» в интервью.

Согласно приговору судьи Центрального района г. Сочи А.А. Бажина для того, чтобы я исправился и впредь не нарушал интеллектуальные права компании 1С, мне необходимо было встать на учёт и ежемесячно являться в специальное место, где со мной должны бы были проводить профилактические беседы и иными способами наставлять меня не правильный путь законопослушного гражданина. Были конечно и другие ограничения, но не суть.

Ответить на мой вопрос о том, исправился ли я за то время, что посещал это место, сотрудники филиала ФКУ УИИ УФСИН не смогли. Но это и не удивительно — ведь судимость я получил не потому, что я сделал что-то противозаконное, а потому, что попал в поле деятельности неких дельцов, которые прикрываясь благим делом — защитой авторских прав — просто стригут купоны.

Со вступившим в силу приговором заходят в арбитраж, говорят магическое «преюдиция» и взыскивают немалые средства имея с этого 70 процентов.

Как нибудь напишу подробно о том, как в этих УИИ обстоят дела и как относятся к осужденным, но не в этот раз.

Сегодня отмечу только лишь то, что провести со мной профилактическую беседу не захотели, сославшись на то что мое дело в кабинете начальницы, а её нет на месте. Обещали завтра позвонить.