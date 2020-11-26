Пользуетесь 1С? Пошли дела по правам на программу. Интервью с фигурантом уголовного дела, которому дали 2 года

Эксперты «Клерка» предупреждают: дел по авторским правам на такие продукты становится больше. Мы раскопали одно из таких дел, разместили о нем материал и в комментарии пришел системный администратор Николай Дерягин, утверждая, что он стал жертвой заказного дела.

Вот тут все подробности истории (очень невеселой), в которую попал Николай.

Мы пригласили Николая к нам в офис, и он лично рассказал нам о шокирующем деле по якобы незаконному использованию 1С. Из-за череды ошибок, непонятных экспертиз и странных обысков Николая приговорили к двум годам условно.

Мы продолжаем разбираться и планируем запросить официальные комментарии у компании 1С.