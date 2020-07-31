«Мы хотели научить Мытищи пить хороший кофе»

Как история кофейни из подмосковных Мытищ отражает боль всех предпринимателей, столкнувшихся с коронавирусом в России.

Кафе «Кофеус»

«Научить Мытищи пить хороший кофе». Именно с такой амбициозной задачей открывалась четыре года назад подмосковная кофейня «Кофеус». Когда цель более-менее оказалась достигнута, в планы бизнеса вмешалась пандемия коронавируса, перевернувшая с ног на голову не только создание «культурного места», но и жизнь основательницы кофейни Юлии Крохиновой.

Нашему журналу Юлия рассказала историю создания кофейни, поделилась лайфхаками по преодолению кризисов и ведению бизнеса, а также рассказала, что будет дальше с её кофейней после снятия «коронавирусных» ограничений.

Часть 1. Зёрна

В кафе закупили хорошее, дорогое оборудование

Обычно одноклассники спустя годы после выпуска из школы пишут вам с целью занять денег. У Юлии Крохиновой другой случай. Товарищ по школе Роман, наоборот, предложил ей заняться бизнесом и разбогатеть.

Запуститься предлагалось в кофейном бизнесе и Юля, имея за плечами опыт в маркетинге и банковском секторе, согласилась. Правда, в кофе не разбиралась совсем.

«Я могла „3 в 1“ тогда пить с кипятком и считать его нормальным, но решила, что хочу в этом деле прокачаться, а раз я всю жизнь работаю с людьми, значит всё получится», — думала она тогда.

В кофейню на старте было вложено около 6 млн рублей. 16 января 2016 года «Кофеус» открыл свои двери в подмосковных Мытищах, где в то время местные жители могли заказывать кофе только в ресторанах, а на вынос брать из KFC. Юлия и Роман со своим капучино за 200 рублей вызывали скорее недоумение, чем интерес. Не прошло и полугода, как компаньон Юлии ретировался, поняв, что делать бизнес как в кино не получится.

«Первые полгода мы бегали, как рысь, ужаленная в задницу», — вспоминает Юлия. Приходилось делать всё самому: и товар заказывать и напитки готовить. «Рома просто однажды мне сказал: я выхожу из игры, хочешь — выкупай, цена вопроса — миллион. Я сказала да».

Дальше стандартная история для предпринимателя в России: помощь мамы, кредит в Банке и возникшее ощущение собственной значимости вперемешку со страхом будущего, который Юля решила побороть более сильным желанием: во что бы то ни стало сделать кофейню как в Европе. Гости в таком заведении знают баристу, а он знает какой сорт они любят пить по вторникам.

«У нас была задумка: стать первой кофейней с хорошим кофе в Московской области. По формату мы ориентировались на „Шоколадницу“, но хотели использовать только 100% арабику и кофе собственной обжарки, чуть позже добавив к этому десерты», — объясняет предприниматель.

Став главной в своем деле, Юлия Крохинова не пьёт кофе практически нигде, кроме своей кофейни. И это не снобизм. Это любовь.

Часть 2. Глоток

Интерьер «Кофеус» — самый стильный в Мытищах

У «Кофеус» есть теплый инстаграм. В нем фотографии интерьера кофейни удачно сочетаются с лицами счастливых бариста и гостей с собаками. При первом взгляде сразу читается — это совсем небольшое место, но здесь работают с душой. «Мы сделали маленькую кофейную революцию. Но далась она нам нелегко», — подтверждает Юля.

На перелом привычек жителей Мытищ ушло немало времени. Люди не понимали высокие цены и хотели вместе с кофе еще и поесть суп. И хотя эксперименты с едой и сезонным меню «Кофеус» проводил, они не увенчались успехом. «Мы поняли, что мы все-таки кофейня и приоритет для нас — кофе».

Спустя год Юля начала нанимать людей и делегировать полномочия, немного разгрузив себя для более стратегических задач развития бизнеса. Сама себя Юля называет себя контрол-фриком и уверена, что без такой черты в характере нельзя вообще быть предпринимателем.

«Люди очень сильно кайфуют от того, что ты делаешь с горящими глазами. Каждый бизнесмен должен делать свое дело, выкладываясь на полную и питаясь энергией людей, которые к нему приходит», — уверена владелица.

Постепенно аудитория, благодаря сарафанной рекламе и желаниям нескольких людей пить «раф как в Москве», начала расти. Люди, которые могли нахамить, сменились теми, кто сидел за столиком и читали книгу. Бариста в свою очередь к таким гостям мог подсесть и поболтать. Если, конечно, у него не было работы.

«Делай хорошо и на совесть, хреново получится само собой», — с таким девизом работала Юля ровно до марта 2020 года.

Часть 3. Вкус

Такое объявление висело на двери «Кофеуса» во время карантина

16 января «Кофеус» отпраздновал 4 года. Параллельно с днем рождения первого проекта, Юлия с мужем запустили второй бизнес — лаунж-бар, в которых было вложено почти 3 млн рублей. Открытие было запланировано на 16 марта, за десять дней до неожиданного локдауна.

«Я реагировала на коронавирус со скепсисом: смотрела фильмы Антона Красовского, где вроде как умные дядьки из медицинской среды говорили, что ничего страшного не будет. Вышло всё, как мы знаем, совсем иначе», — с досадой рассказывает Юля.

Когда стало понятно кто виноват, встал второй извечный русский вопрос: что делать?

Организовать доставку? Первый и самый логичный шанс остаться на плаву. Однако, для малого кофейного бизнеса такой вариант оказался грабительским. «Яндекс.Еда и Delivery Club берут комиссию в 30 процентов. А это наша продуктовая себестоимость и, если мы докидываем сверху еще столько же агрегаторам доставки, — мы остаемся ни с чем», — объясняет она.

Кроме того, у кофе очень маленький срок годности. 30 секунд хранится эспрессо, 15 минут держится капучино, а курьеру еще нужно тоже заплатить, даже если он не работает на гигантов доставочного бизнеса.

Как и многие предприниматели в стране, Юля надеялась на помощь от государства, но, когда увидела список тех, кто больше всего по мнению властей «нуждается», с надеждой пришлось попрощаться. «Странно, что вы помогаете не Насте Татуловой и кафе „Андерсон“, а Бургер Кингу с Макдональдс». Понятно, индивидуальный предприниматель для банка — это риск, для государства — просто очередной игрок на рынке, на которого в общем-то по барабану«, — сетует Юля.

Выходом для «Кофеус» стал переход к работе на вынос, которая хоть как-то помогла закрыть обязательства по аренде и поставщикам кофе. И, самое главное, выплачивать зарплату команде.

«Если в апреле прошлого года мы заработали 600 тысяч, то в этом еле 200. У нас было 1200 клиентов, а стало 300. Наверное, мне было бы проще закрыть дверь и сказать, что мы сейчас не работаем. Но я просто не могла кинуть своих же людей»

Когда власти объявили меру поддержки в виде безвозмездной финансовой помощи бизнесу в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника, Юлия обрадовалась хотя бы этому. «Это всё здорово и правда — спасибо. Но лучше было бы дать всем нам отсрочку на те платежи, которые банк все равно бы получил в итоге».

Сведя концы с концами, у владелицы кофейни остались те же вопросы: как работать дальше?

Часть 4. Послевкусие

Юлия Крохинова в своём кафе «Кофеус»

Ответы пришли самостоятельно в буквальном смысле. Постоянные клиенты, которые забегали на чашку кофе утром, теперь брали его с собой. Да, их стало меньше, но именно они оказались той необходимой силой для продолжения дела. «Господи, спасибо, что вы есть. Вы единственная отдушина в глобальном трэше, который происходит» — большая часть отзывов клиентов сводился именно к такой мысли.

«Очень пафосно сейчас скажу, но для них наш кофе это вкус спокойной жизни. В новых условиях люди всё так же садились в транспорт, ехали на работу и капучино в привычном стаканчике был для них небольшим, но всё же поводом для радости», — делится Юлия.

Теперь, когда ситуация стихла и заведения Московской области готовы к открытию, Юлия думает о том, как соблюдать нынешние требования Роспотребнадзора для кафе. Помогают ли они работать по-новому? Нет. Звучит ли это абсурдно? Да.

«Они стали строже и еще безумнее. Например, сказано, что нельзя гостей принимать с насморком. У меня у самой хронический насморк! Они сказали, что кошмарить никого не будут, но я-то знаю, как многие магазины остались со штрафом за отсутствие разметки социальной дистанции», — говорит предприниматель.

Тем не менее, желание готовить хороший кофе и радовать оказывается сильнее любых норм и запретов. Чтобы снова вернуться в дело у Юлии есть всё. Любимое дело и любимая команда, которая, как выяснилось, поддержит даже во время самых серьезных потрясений.

«Сначала кофе, а потом бар! Отвоевав у коронавируса бизнес, необходимо теперь вернуть и нашу жизнь. Над этим и будем работать», — с оптимизмом говорит Юля.