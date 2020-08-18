Как проверить бизнес перед покупкой

Бизнес — это не документы. Бизнес — это торговые точки, поставщики и клиенты. Иногда ещё и сотрудники. А в последнее время ещё и сайт.

Если покупают средний или крупный бизнес, лучше заказать проверку в аудиторской фирме. Но проверка может стоить дороже компании, если речь идёт о покупке небольшого бизнеса. Вот как проверить самому, что предлагается для покупки.

Что такое покупка бизнеса

Когда предприниматель собирается «купить бизнес», надо понимать, что, как правило, покупают не компанию как таковую, то есть не юрлицо или долю учредителя в уставном капитале, а составляющие реального бизнеса.

Михаил Смолянов, создатель сервиса «Финолог» Обычно покупку бизнеса представляют себе так. Есть некое ООО «Челябинск Пицца», у которого учредитель Вася Иванов со 100% уставного капитала. Покупатель с Васей идёт к нотариусу, где они подписывают договор, что с этого момента 100% уставного капитала ООО «Челябинск Пицца» переходит к покупателю, а Вася получает деньги. Но в такой схеме есть три опасных момента. Во-первых, балансовая стоимость и стоимость уставного капитала в России почти никогда не соответствуют реальной стоимости компании. Во-вторых, Вася Иванов не хочет платить налоги, поэтому в отчётности, скорее всего, отражено далеко не всё. Налоговая увидит это при первой же проверке, и платить штраф будет добросовестный приобретатель. И в-третьих, если предприниматель работает в одном регионе, а покупает компанию в другом, ему вообще не нужно ООО — ему нужны активы, человеческие ресурсы и договорённости. Поэтому логичнее разложить покупаемый бизнес на составляющие части: договорённости с арендодателями и поставщиками, нематериальные активы, ключевые сотрудники и клиенты. Это позволит понять, что покупает предприниматель, и реально оценить стоимость сделки.

Что надо проверить

Рекомендуем изучить договоры аренды и условия работы с поставщиками, узнать, зарегистрирована ли торговая марка и кому принадлежит домен компании. Вместе с этим важно проверить другие объекты интеллектуальной собственности, намерения ключевых сотрудников и клиентов.

Сохранятся ли условия аренды точек продаж

Первое, что хотят купить, это места торговли, складские помещения, офисы. Поэтому необходимо проверить договоры и условия аренды. Надо понять, можно ли перезаключить договоры аренды на новое юридическое лицо на прежних условиях, посмотреть сроки таких договоров.

Михаил Смолянов, создатель сервиса «Финолог»: Часто бизнес продают тогда, когда срок договора аренды истекает. Покупатель не понимает, на каких условиях он сможет перезаключить договор и будет ли это для него выгодно. Поэтому лучше обязать продавца, чтобы он договорился с арендодателем насчёт перезаключения договора на нужный срок на прежних условиях.

Сохранятся ли договорённости с поставщиками

Бывает, что продавец сотрудничает с поставщиками на специальных условиях. Покупателю надо проверить бумаги и обсудить всё с продавцом, чтобы понять, есть ли скидки, возможность рассрочки и другие особенности сотрудничества. И главное, сохранятся ли они.

Михаил Смолянов, создатель сервиса «Финолог»: Например, ООО «Челябинск Пицца» покупает колбасу у поставщика на 30% дешевле прайса. Купив компанию, предприниматель надеется сохранить хорошую скидку. Но когда сделка проведена, поставщик отказывается работать на прежних условиях: например, с Васей Ивановым он давно дружит и может подвинуться в цене, а новый владелец ему никто, поэтому скидок не будет.

Будут ли переданы права на домен

Сайт компании — площадка, на которой уже собрана лояльная аудитория. Эта площадка, как правило, хорошо индексируется поисковыми системами и обеспечивает хороший трафик. Новый владелец бизнеса сможет продавать там свои товары и услуги, не вкладываясь в раскрутку сайта с нуля.

Или даже сможет сделать новый сайт, но расположить его на купленном домене — так сохранится трафик. Поэтому домен — ещё одна важная составляющая бизнеса, которую часто хотят купить.

Михаил Смолянов, создатель сервиса «Финолог»: Часто домен оформлен не на компанию, а на физическое лицо. Это не всегда бывает собственник бизнеса — доменом часто владеет программист, системный администратор, сын главного бухгалтера или другой человек, которой не участвует в сделке. Поэтому важно договориться о продаже домена именно с тем, кому он фактически принадлежит, и проконтролировать, что права на домен переданы через регистратора.

Можно ли получить права на торговую марку

Если торговую марку хорошо знают, она представляет большую ценность и, скорее всего, предприниматель захочет её купить. Но в 95% случаев торговая марка российской компании не зарегистрирована. То есть купить нечего, но продавец всё равно хочет за это деньги.

Михаил Смолянов, создатель сервиса «Финолог»: Допустим, покупатель платит Васе Иванову деньги за его ООО. Но Вася Иванов получает деньги, а потом идёт к патентному поверенному и подаёт заявку на регистрацию торговой марки «Челябинск Пицца». Через год он получает свидетельство, приходит к покупателю и начинается разбирательство. Чтобы такого не произошло, нужно договориться, чтобы продавец зарегистрировал торговую марку и передал на неё права.

Если предприниматель не планирует использовать торговую марку покупаемой компании, она не представляет никакой ценности и можно не разбираться в юридической стороне вопроса.

Можно ли получить права на другие нематериальные активы

Кроме торговой марки и домена, интерес вызывают и другие нематериальные активы: патенты, программные продукты и разработки, а также видео, музыка, фонограммы, литературные произведения, ноу-хау, технологии.

Поэтому рекомендуем проверить все объекты интеллектуальной собственности — как оформленные, так и не оформленные, но фактически существующие. Проверить это лучше в несколько этапов.

Павел Катков, владелец юридической компании «Катков и партнёры»: Первый этап — это выявление объектов интеллектуальной собственности. Изучив фактическую и публичную деятельность компании, можно понять, что компания использует для ведения бизнеса. После этого надо определить, какие из этих объектов оформлены юридически, а какие — нет. Например, есть ли у продавца права на использование платного программного обеспечения или патент на недавнюю разработку. Поняв соотношение оформленных объектов интеллектуальной собственности к неоформленным, легко установить, какие из них перейдут к покупателю, а какие нет. На третьем этапе надо установить, есть ли документы на все нужные нематериальные активы или нет. Здесь важен сам факт существования этих документов. И уже после этого необходимо проверить, соответствует ли содержание документов закону, судебной практике и главному требованию — актив уже принадлежит приобретателю права или он всё ещё в собственности автора. В итоге предприниматель получит список оформленных активов, список недостающих документов, список документов, в которых есть недостатки, и перечень неоформленных активов. Зная это, можно договориться с продавцом об устранении недостатков или снижении стоимости сделки.

Сохранятся ли договорённости с ключевыми сотрудниками

Человеческие ресурсы — то, от чего напрямую зависит доходность бизнеса. Поэтому важно учитывать ключевых сотрудников.

Если предприниматель планирует использовать мощности купленной компании, надо понять, останутся ли сотрудники с ним или уйдут работать в другую компанию.

Михаил Смолянов, создатель сервиса «Финолог»: Никто не мешает Васе Иванову после продажи бизнеса открыть новую компанию и взять на работу прежних сотрудников. В итоге покупатель останется ни с чем. Так как покупка бизнеса — это всегда переговорный процесс, надо пообщаться с ключевыми сотрудниками, узнать их намерения и планы, обсудить новые условия работы в компании.

Если покупатель хочет развернуть в купленной компании новые бизнес-процессы, то прежние сотрудники обычно не нужны — их чаще всего увольняют. Но чтобы законно уволить людей и не попасть на штрафы со стороны трудовой инспекции, надо знать, на каких условиях они работали в компании продавца.

Михаил Смолянов, создатель сервиса «Финолог»: Важно узнать, как оформлены сотрудники. Если все они оформлены в белую, а покупатель захочет их уволить, то он автоматически попадёт на три оклада при увольнении. Если предприниматель откажется выплачивать деньги уволенным сотрудникам, то, скорее всего, придёт трудовая инспекция с проверкой и выпишет штрафы.

Сохранятся ли договорённости с ключевыми клиентами

Бывает, что компания кормится от одного крупного клиента. Если после продажи бизнеса он уйдёт, бизнеса не будет. Чтобы такого не произошло, надо снова вести переговоры, обсуждать будущее сотрудничество и подписывать документы, которые обязывают продавца передать ключевых клиентов.

Что ещё проверить

Всегда лучше подстраховаться и узнать о компании как можно больше. Не лишним будет обратить внимание на учредительные документы, долги, обязательства и бухгалтерскую отчётность.

Наличие и действительность учредительных документов

Проверка учредительных документов позволит выявить риски, связанные с допущенными при создании компании нарушениями, организационной структурой бизнеса, отсутствием у продавца прав на продаваемые доли, а также утратой либо ограничением контроля над компанией после её продажи. Обычно проверяют следующие документы:

устав или учредительный договор;

протоколы собрания учредителей;

свидетельство о государственной регистрации предприятия;

свидетельство о регистрации в органах статистики, налоговой инспекции, во внебюджетных фондах;

лицензии;

акты оценки имущества, внесённого в счёт оплаты долей уставного капитала;

учётные регистры.

Дени Мурдалов, юрист адвокатского бюро «А2»: Ключевое правило любой покупки бизнеса — это открытость документов. Если какой-либо документ отсутствует, это потенциальный риск, имеющий денежное выражение. Если продавец отказывается показать какие-то документы, возможно, это повод задуматься. В зависимости от сферы, вида и правовой формы бизнеса список таких документов может быть разным. Например, если задача проверить права собственности на долю в ООО, то ключевыми документами здесь будут основание покупки доли, оплата долей, устав и прочие первичные документы покупки участия в хозяйственном обществе.

Действительность документов и отсутствие долгов у руководства

Проверка личных документов продавца позволит удостовериться, что покупатель имеет дело с реальным человеком. Паспорт можно проверить по списку недействительных российских паспортов.

Михаил Смолянов, создатель сервиса «Финолог»: Хорошо бы заказать выписку из бюро кредитных историй на директора и учредителя — чтобы не оказалось, что на них куча кредитов. Если появятся обязательства перед налоговой, которые по условиям договора должен компенсировать продавец, он заплатит по ним только после того, как рассчитается со всеми кредиторами. И ещё рекомендую посмотреть картотеку арбитражных дел — есть ли в ней что-то на учредителя или компанию. Если есть, то, скорее всего, продавец не всегда исполнял обязательства перед контрагентами, и покупатель имеет дело с недобросовестным продавцом.

Отсутствие долгов и обязательств у компании

Обычно проверяют, есть ли у компании долги, вовремя ли она платит по обязательствам, привлекались ли ранее руководящие лица к ответственности.

Заглянув в банк данных исполнительных производств, можно узнать, есть ли исполнительное производство в отношении физического или юридического лица, в чём его суть и сколько виновный обязан выплатить.

Можно проверить компанию или учредителя на сайте «Федресурса». Это позволит узнать, если ли у компании имущество в лизинге, за которое надо платить, какие проблемы были выявлены в ходе прошлых проверок, не находится ли имущество компании или учредителя в залоге.

Также следует проверить, есть ли задолженность по зарплатам — это может быть отражено в бухгалтерии.

Надежда Фукалова, основатель и руководитель агентства по юридическому, финансовому и тендерному сопровождению бизнеса FLT-NAVIGATOR: Чтобы обезопасить себя от скрытых долгов и обязательств, нужно заключить гарантийное обязательство об отсутствии долгов, которые не проходят по бухгалтерии. Такое письмо подписывают все учредители и генеральный директор. Юридическая защита покупателя заключается в том, что эти люди несут ответственность за любые долги компании в течение последних трёх лет. Если что-то всплывёт, новый владелец компании сможет отправить кредиторов к их реальному должнику. Михаил Смолянов, создатель сервиса «Финолог»: Задолженность перед поставщиками или налоговой быстро вскрывается в начале работы. Обычно в договоре прописывают, что пока прошлый владелец не оплатит долги, он не получит всю сумму сделки. То есть покупатель может себя обезопасить. На практике покупатели очень редко страдают из-за задолженностей, которые перешли к ним с покупкой нового бизнеса. Исключение — случаи, когда это специально подстроено. Например, перед сделкой продавец подписал крупный договор займа, поставки или покупки товара с отсрочкой. Если покупатель не обратил на это внимания, обязательства лягут на него.

Ведение бухгалтерской отчётности и ключевые риски

Можно проверить финансовую документацию за последние три года. Но надо помнить, что такая отчётность появляется в открытых источниках с задержкой и не всегда бывает информативной.

Михаил Смолянов, создатель сервиса «Финолог»: В России бухгалтерская отчётность зачастую не отражает реальную деятельность компании. Во-первых, не все ведут белую бухгалтерию. Во-вторых, наши стандарты учёта контролируют только то, сколько налогов должен предприниматель, а не помогают показать, как строится управление бизнесом с точки зрения финансов. То есть если покупатель посмотрит отчётность белой пушистой компании, которая отражает все операции, у него не будет полного представления о положении дел на предприятии. Надежда Фукалова, основатель и руководитель агентства по юридическому, финансовому и тендерному сопровождению бизнеса FLT-NAVIGATOR: Чтобы понять основные налоговые риски, рекомендую узнать, были ли недавно проверки со стороны госорганов, доначисления, блокировки счетов. О финансовых рисках могут рассказать документы о расчётах с контрагентами, прогнозы кассовых разрывов.

?Итог: что проверить перед покупкой компании

На практике покупка бизнеса — это не покупка ООО или доли в нём, а перезаключение договоров на аренду торговых площадей, получение прав на торговую марку и домен, сохранение договорённостей с поставщиками, арендаторами, ключевыми сотрудниками и клиентами.

Покупателю надо смотреть договоры аренды и договоры с поставщиками, чтобы сохранить наиболее выгодные условия сотрудничества в будущем.

Домен, торговая марка и другие нематериальные активы бывают важной частью бизнеса. Надо понять, зарегистрированы ли объекты интеллектуальной собственности, и получить на них права.

Успех компании зависит от ключевых сотрудников и клиентов. Покупателю следует понять, на каких условиях он сможет работать с ними, когда бизнес перейдёт к новому владельцу.

Чтобы больше узнать о компании, не лишним будет обратить внимание на учредительные документы, изучить долги и обязательства, посмотреть бухгалтерскую отчётность.

Елизавета Черная