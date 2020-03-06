Тест к 8 Марта. Какой коктейль станет идеальной компанией на празднике?

Здравствуйте! Поздравляю самую прекрасную половину человечества с 8 Марта! Желаю женского счастья...
Я этим не занимаюсь. Эту инфу вывесило Российское геологическое общество....
Так речь не о камералке по прибыли. Запросы идут вне камеральных проверок...
Так по вашей ссылке вроде как можно добавить эту информацию. Задача, вроде как, посильная, отчего...
Что поменяется? А то, что не надо из своего кармана будет платить, ту часть которая за счет ФСС. ...
Юлия Николаевна Туполева в период ареста и отсидки Андрея Николаевича пристрастилась к алкоголю. ...
МЫ как получатели дивидендов (в т.ч. промежуточных), так и плательщики. Года 3 уже каждую деклара...
@blaster42 данные необходимы не только для подачи заявления на выдачу судебного приказа, но для п...
Документальное подтверждение обвинений лежит у моей Мамы в сейфе - мерзкая желтая папочка с донос...
А про жену Туполева ничего не знаете? Что стоит за "оправдан, реабелитирован"? Какая семейная тра...
А это его брат, из-за которого, собственно, прадеда и арестовали и убили в УСЛОНе в 1930-м.http:/...
Безотносительно к памяти вашего прадеда.В профиле солдат того же бессмертного полка можно посмотр...
Если платятся дивиденды, то зачем надо врать в платежках? Что бы потом еще с налоговой или участн...
Ежегодно сдавали отчеты до 1 августа, ну а теперь будем до 1 июля?)...
Это смотря с чьей точки зрения. Советский режим со своим отношением к этим людям определился....
Мой прадед:https://bessmertnybarak.ru/books/person/1729535/
Они наивно предпологают, что снизив налоги на руд они получат белую зарплату. С белой зарплатой в...
А зачем вы пишите, что дивиденты? Просто премия и все.
Уважаемый Клерк! Спасибо за информацию, вовремя предупредили....
И в праздник, вечером росистым, Смотре...
Уж скорее бы! Все ждем- ждем который год, ну будет ни главбух, а финансовый директор.))...
Прежде всего, приносим извинения за неудобства, связанные с сотрудничеством с банком. К сожалению...
Какую ерунду Вы говорите или скорее всего повторяете. Каких воров и предателей? Мой личный прадед...
Все больше думаю о том, что короновирус-это диверсия, призванная ударить по экономике некоторых с...
В чем странность любви Клерка?)))
Пойдут троллить по интернетам, как Бэнкси, но индивидуально, каждого бессмертного....
Дорогие женщины! Клерк и нас любит, просто немного странною любовью)...
У меня и фактчек есть - https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post178918/?page=2#commid1569103 - с...
Так, алё! Копирайты не забываем ставить!Это же мой слоган ! И он для ЭТК....
Три ха-ха! Зато суперумная программа ФНС насчитает владельцам бизнеса столько налоговых платежей,...
Королев, Туполев, Петляков, Вавилов..... - воры и предатели? Что за бред Вы несете?...
Вклады надо делить на количество физических вкладчиков. Если у чиновников и владельцев бизнеса ра...
С суперкомпьютером - "Президент".
Да что там, и министры - отмирающая должность. На кой они нам в новом цифровом будущем? Всем буде...
Налоговые резиденты США обязаны платить налоги со всего своего дохода по всему миру. Н...