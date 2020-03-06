Тест к 8 Марта. Какой коктейль станет идеальной компанией на празднике?

Милые девушки, вы умеете вносить яркие краски в жизнь. Ваши женственность и мудрость не перестают покорять сердца. С праздником вас! И спасибо за дополнительный выходной :)

Дарим вам шуточный (хотя, как посмотреть) тест для создания лёгкого настроения.

Мы приготовили пять коктейлей для настоящих бухгалтеров. Как думаете, какой подходит именно вам?

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С любовью, компания Directum и сервис Synerdocs