Интимная маркировка. Список товаров пополнился секс-игрушками

Источник в Минторге заявил о старте пилотного проекта по маркировке интимных товаров. Обязательная процедура внедряется, чтобы снизить долю контрафактной продукции на рынке товаров для взрослых, повышения качества продукции и поддержки отечественного производителя.*

«К нам часто обращаются недовольные и пострадавшие потребители. Бывает, они наносят вред здоровью некачественным товаром. Некоторые недовольны результатом, который получают при использовании продукции. Конечно, внедрение маркировки поможет решить эти проблемы», — заявляет представитель Роснабконтроля. «Сейчас уже ведутся активные исследования в интим-робототехнике. Все уже видели прототипы робота Федора. Но мало кто знает, что параллельно ведутся другие разработки, и скоро мы сможем ознакомиться с первыми образцами. Конечно, придется конкурировать с китайской продукцией, но наша будет обладать более высокими техническими характеристиками и качеством. Так что, как это странно бы ни звучало, введение маркировки интим-товаров поддержит отечественное приборостроение», — утверждает эксперт, с нетерпением ожидающий первые образцы для тестирования.

В конкурсе на управление кодами маркировки победила единственная заявившаяся организация — ООО «Прима ноктис» с уставным капиталом 10 000 рублей. На время проведения пилотного проекта идентификаторы будут выдаваться бесплатно, а по его завершении стоимость каждого составит 50 копеек (без НДС).

На участие в пилотном проекте пока не заявился ни один из производителей интим-товаров. Участники скептически относятся к инициативе Минторга.

«Мы наслышаны о том, как проходит внедрение обязательной маркировки обуви. Она попросту не работает. Вдобавок это дополнительные поборы с малого бизнеса, ведь теперь надо внедрять системы управления кодами товаров, иначе будут санкции. Получается картина маслом — использовать маркировку невозможно, а не использовать нельзя. Сначала мы радовались, что не торгуем обувью и наша продукция, не попадает под новые требования. Теперь облегчение сменилось озабоченностью. Мне кажется, они не остановятся, пока не нанесут штрих-коды на всё и вся», — сообщает один из ритейлеров товаров для взрослых.

Среди потребителей тоже нет понимания, как маркировка может улучшить продукцию. «Допустим, у меня есть два одинаковых интим-товара — один штрих-кодированный, а другой — нет. Неужели это скажется на ощущениях?», — пишет участница одной из групп Вконтакте с ником {СиняяФурия}.

Предполагается, что обязательной маркировке подвергнут следующие виды интимных товаров:

лубриканты;

нижнее белье;

массажеры, вибраторы;

игровые костюмы;

надувные и так называемые живые куклы.

Что касается духов с феромонами, то они относятся к парфюмерной продукции, которая уже подлежит обязательной маркировке.

Средства предохранения не попали в данный перечень.

«Маркировать [презервативы] не будем. Повышение качества контрацепции идет в разрез с демографической политикой нашего государства», — заявляет источник в Минторге.

Мы продолжаем следить за ситуацией и рекомендуем участникам рынка товаров для взрослых быть готовыми к изменениям. Потребителям советуем приобрести необходимые товары заблаговременно, так как внедрение новой технологии и падение курса валюты вызовут повышение стоимости.

Яков Сильный

* Данный материал представляет собой первоапрельскую шутку и не является реальной новостью.