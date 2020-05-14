Часики тикают, или как за 15 минут бухгалтеру перейти на электронный обмен документами

Пока в Россия живет в режиме самоизоляции, работа с бумажными счетами, актами, договорами небезопасна. Но это не значит, что выставлять документы контрагентам, подписывать договоры и допсоглашения невозможно. На первый план выходят программы и приложения, позволяющие бухгалтерии работать дистанционно. Сервисы электронного документооборота — в их числе.

В этой статье будет подробная инструкция, как начать бесконтактный обмен первичкой (юридически значимой, конечно), где достать электронную подпись, пока все УЦ закрыты, и с чего вообще начать электронный документооборот.

Российские законы не запрещают бизнесу обмениваться электронными документами с контрагентами. Напротив, государство всячески поддерживает предпринимателей в этом направлении. Останавливаться на теме легитимности электронного документооборота (ЭДО) отдельно не будем, в интернете предостаточно информации об этом. Расскажем, как технически подготовиться к так называемому бесконтактному обмену.

Как подключить ЭДО в домашних условиях

На самом деле здесь все просто. Для того чтобы начать обмениваться юридически значимыми документами без бумаги, бухгалтеру нужен минимум: электронная подпись (ЭП), компьютер с доступом в интернет и 15 минут.

Как правило, сервисы ЭДО предлагают пользователям несколько вариантов работы, чаще всего это:

веб-клиент, открывающийся в любом современном интернет-браузере;

интеграционное решение с учетной системой (например, с 1С).

Также большинство сервисов обмена поддерживают квалифицированную электронную подпись (КЭП). Если ваша компания уже сдает налоговую отчетность через интернет, у главного бухгалтера должна быть КЭП. В противном случае заказать ее можно в любом аккредитованном удостоверяющем центре (УЦ) либо на сайте Оператора ЭДО. Но лучше всего остановить свой выбор на облачной подписи, так как для работы с ней не потребуется установка дополнительных программ на ПК.

Что касается идентификации — это обязательное условие получения ЭП. Сегодня некоторые УЦ предоставляют такую услугу удаленно. Сотрудник УЦ приезжает к клиенту и при наличии всех необходимых документов (при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, подписанную доверенность на право подписи, заявление на выпуск сертификата) проводит идентификацию.

Итак, если у вас уже есть ЭП, компьютер с выходом в интернет и браузер, подключение к сервису займет в среднем 15 минут. Например, в Synerdocs порядок будет такой:

Вы регистрируетесь. Загружаете сертификат электронной подписи. Дальше мастер настройки рабочего места сделает все сам - проверит ваш компьютер и подготовит его к взаимодействию с Synerdocs.

Всё. После этого вы можете принимать и подписывать электронные документы. Расширенные функции, включая отправку контрагентам, появляются уже после оплаты тарифа.