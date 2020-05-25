Интересно, как устроены процессы бухгалтерии и HR у других? Тогда эта конференция для вас - участвуйте!

С 26 по 28 мая пройдут «Открытые дни Directum» в онлайн-формате. Более 1400 человек уже зарегистрировались на доклады компаний о цифровых процессах в бухгалтерии, HR, делопроизводстве и договорной работе. Не пропустите и круглый стол с участием МТС, Deloitte, Ростелеком на тему цифровых кадровых процессов.

До практической конференции о цифровых процессах бизнеса «Открытые дни Directum» всего пара дней! Три дня с 10:00 до 12:15 мск будем предметно обсуждать насущные вопросы выстраивания бесперебойной и безопасной работы компаний, которая бы не зависела от внешних условий:

26 мая — Must Have. Ключевые внутренние процессы предприятия. Искусственный интеллект для снижения операционных затрат. Опыт «ОДК-Авиадвигатель» и «Белэнергомаш-БЗЭМ». 27 мая — HR-процессы. Кадровые задачи: прием, перевод и увольнение сотрудников, организация отпусков, командировок — все в электронном виде. Дискуссия о легитимности цифровых HR-процессов с экспертами Directum, МТС, Ростелеком и Deloitte. Кейс «Р-Фарм» по электронному управлению авансовыми отчетами. 28 мая — Бухгалтерия. Обработка первичных учетных документов, обмен с контрагентами, использование механизмов машинного обучения в бухгалтерском документообороте. Опыт КАО «Азот» и «Кургансемена».

Главное преимущество конференции — практический опыт, которым поделятся представители компаний. Участие бесплатное, требуется только зарегистрироваться.