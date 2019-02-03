Сколько денег я могу снять с расчетного счета ИП?

Уж сколько предпринимателей наступили на эти грабли… Сколько советников добрых, которые говорят: «все, что осталось после уплаты налогов – твое». Только оговорку делать забывают эти советники. Сослаться на 115-ФЗ надо бы.

Как бы ни грустно было, как бы не хотелось это делать. И как бы ни казалось, что 115-ФЗ это про банки, а не про нас.

Конечно, в отличие от юридических лиц, которые сначала уплатят налог на прибыль, а потом уже за вычетом НДФЛ 13% распределяют дивиденды по своим карманам, предпринимателю достаточно отложить деньги на уплату УСН или ПСН (предпринимателей, применяющих ОСН, опустим из-за небольшого процента применения) и остальное можно смело выводить на карту личную или снимать через корпоративную.

И расчетных счетов у ИП может быть сколько угодно. Главное – на запутаться в счетах и что, когда и кому отправлять. Можно снимать наличные, можно оплачивать покупки в магазине или в Интернете.

Главное – оставить заначку для уплаты налогов и фиксированных сборов.

Но:

1️⃣Чем больше вы снимаете, тем больше платите банку комиссию за снятие (и переводы на счета физлиц тоже). У Точки, например, комиссия за снятие средств свыше установленного лимита (а он от 400 до 800 тыс в месяц в зависимости от выбранного тарифа) составляет 8%. 2️⃣Чем чаще вы снимаете, тем больше шансов получить от банка требование о предоставлении бумаг со ссылкой на 115-ФЗ.

И, увы, под подозрение может попасть любой, а подозрение – это уже повод заблокировать счет.

Банку не надо ничего доказывать. Ему достаточно подозрений. То есть частного мнения кого-то из лиц, принимающих решения.

За сомнительную операцию могут счесть любое снятие наличности, если это не связано с выплатой заработной платы (с оговорками), пособий, покупкой канцтоваров и прочими хозяйственными расходами.

Как снимать наличку и не вызвать подозрений? Лучший вариант – не снимать от слова «совсем». Но это – фантастика.

Вот что реально можно делать: