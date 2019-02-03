Сколько денег я могу снять с расчетного счета ИП?

Уж сколько предпринимателей наступили на эти грабли… Сколько советников добрых, которые говорят: «все, что осталось после уплаты налогов – твое». Только оговорку делать забывают эти советники. Сослаться на 115-ФЗ надо бы.
Как бы ни грустно было, как бы не хотелось это делать. И как бы ни казалось, что 115-ФЗ это про банки, а не про нас.
Конечно, в отличие от юридических лиц, которые сначала уплатят налог на прибыль, а потом уже за вычетом НДФЛ 13% распределяют дивиденды по своим карманам, предпринимателю достаточно отложить деньги на уплату УСН или ПСН (предпринимателей, применяющих ОСН, опустим из-за небольшого процента применения) и остальное можно смело выводить на карту личную или снимать через корпоративную.
И расчетных счетов у ИП может быть сколько угодно. Главное – на запутаться в счетах и что, когда и кому отправлять. Можно снимать наличные, можно оплачивать покупки в магазине или в Интернете.
Главное – оставить заначку для уплаты налогов и фиксированных сборов.
Но:
1️⃣Чем больше вы снимаете, тем больше платите банку комиссию за снятие (и переводы на счета физлиц тоже).
У Точки, например, комиссия за снятие средств свыше установленного лимита (а он от 400 до 800 тыс в месяц в зависимости от выбранного тарифа) составляет 8%.
2️⃣Чем чаще вы снимаете, тем больше шансов получить от банка требование о предоставлении бумаг со ссылкой на 115-ФЗ.
И, увы, под подозрение может попасть любой, а подозрение – это уже повод заблокировать счет.
Банку не надо ничего доказывать. Ему достаточно подозрений. То есть частного мнения кого-то из лиц, принимающих решения.
За сомнительную операцию могут счесть любое снятие наличности, если это не связано с выплатой заработной платы (с оговорками), пособий, покупкой канцтоваров и прочими хозяйственными расходами.
Как снимать наличку и не вызвать подозрений? Лучший вариант – не снимать от слова «совсем». Но это – фантастика.
Вот что реально можно делать:
1️⃣Дайте деньгам отлежаться. ЦБ говорит, что 5 дней – это отличный срок для того, чтобы показаться банку и мегарегулятору приличным предпринимателем, ни разу не похожим на обнальную контору.
2️⃣Общайтесь с банком. Контактируйте с менеджером, пишите в чате, будьте готовы в любой момент предоставить документы банку по первому запросу и делайте это в указанные в требовании банка сроки.
3️⃣Мониторьте статистику банков на предмет их лютого следования методическим рекомендациям. Чем меньше банк, тем ближе он к проверяющим из ЦБ. Однако в крупных банках сложно найти того, кто реально принимает решения по вопросам блокировки счетов.
4️⃣Бред, но: сохраняйте чеки при покупках за наличные. Если банк попросит предъявить документы, подтверждающие оплату наличными, вы сможете это сделать без труда.
Часто бывает так: ИП применяет ПСН и пребывает в заблуждении , что достаточно оплачивать вовремя стоимость патента. Однако при применении таких видов деятельности , где по существу операций требуется закупка товара и/или материала, оплата арендных платежей , важно делать и такие платежи, сохранять чеки на покупку товара (материала), уметь объяснить банку почему вы , торгуя мебелью, её не покупаете. Или осуществляя деятельность по ремонту чего-либо , не покупаете материалы.
5️⃣Старайтесь снимать так, чтобы от общего объема поступивших на счет средств осталось на счету в день снятия 60-70%.