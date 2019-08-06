С экранов телевизоров, с рекламных билбордов, на семинарах, тренингах и форумах вещают, как это круто иметь собственное дело, творить, как государство поддерживает каникулами, спецрежимами и прочими плюшками.

Социальные сети пестрят фотографиями 30-летних молодых людей на фоне крутых авто и небоскрёбов. Под фото они рассказывают о том, что ещё вчера тёрли стекла на авто на Калужской площади, а вот сегодня ....

Сколько же фальши в этом ...

А когда заходишь в эту дверь, то получаешь как в поговорке - вход рубль, выход два.

А бывает и пять, и четыре грузовика кирпича ...

Считается, что тот, кто занимается бизнесом, тот богат.

Но это не так.

Богат тот, кто даёт бизнесу работать. Через откаты, взятки, домашние задания и тендеры.

Это чиновники и представители «решающих» ведомств, которые бизнес воспринимают как дойную корову, которую доят, а потом режут.

Все эти люди со странными причёсками, с боевым раскрасом, выглядящие как лица среднего пола, с толстыми щеками, с большими животами, в дорогих часах, в очках с золотой оправой не ведут бизнес. Они не делают его.

Они лишь позволяют кому-то его делать, держа исполнителей на крючке.

Думаете, завидую? Ни капли. Я не хочу на их место.

Зачем государству предприниматели?

С одной стороны, они не ноют, не бастуют, ничего не требуют. Им некогда. Они заняты с утра и до вечера. Кто-то подсел на инфо-цыган, которые рассказывают о том, как легко взять кредит на 100 тыс или найти инвестора на открытие по стрижке волосиков в носу, всего-то пролистав телефонную книжку. Благо, люди с небольшими деньгами мало ещё пока грамотны в вопросах финансов, поэтому пустить пыль в глаза, в потом сказать что «не смогла» этому тоже учат инфо-бизнесмены с фарфоровыми зубами.

С другой стороны, с бизнесменами как с автомобилистами - ими можно управлять через любые законы, увеличения, отмену, но они все равно, вкусив однажды этот сладкий запах свободы, будут делать бизнес и кататься на своих Тойотах.

Увы, на форумах не расскажут о том, как пережить дефолт, как прожить наезд ОБЭП, как выплатить зарплату при кассовом разрыве, там не показывают, как живут бывшие предприниматели, которых «закрыли» конкуренты по 159-й или отжали бизнес через обвинение в педофилии.

Никто не рассказывает с трибуны бизнес-форума о том, сколько ИП закрылось и сколько закрылось и откуда истинная разница в цифрах, не транслируют видео из мест заключения и никто не берет интервью у бывшего владельца строительной фирмы, которая строила и построила стадион Фишт в Сочи.

Он весь седой, с долгами и в больнице после третьего инфаркта.

Если вы думаете, что достаточно поработать три-четыре года и уехать на Канары, то ошибаетесь. Пахать придётся 24 на 7 и 365 дней в году. И вам повезёт, если супруга/супруг вам в этом поможет, ну или хотя бы не будет препятствовать.

Если вы думаете, что в паре с одноклассником (однокурсником или другом из песочницы) строить бизнес легче, то ошибаетесь. Вам придётся либо сначала изучить море литературы о том, как защитить свою долю в бизнесе, или пройти этот путь до конца хотя бы один раз и потерять бизнес и(или) друга. И тогда вы выучите наконец слова «корпоративный договор» и «опцион».

Если думаете, что в бизнес можно войти с сотней долларов в кармане, то вы ошибаетесь. Это не бизнес. Это - самозанятость.

Если думаете, что в бизнесе можно не рисковать или переложить риски на кого-то, то ошибаетесь. Рискуете только вы и никто кроме вас. Никакой бухгалтер или кассир не ответит за вас перед налоговой и не выплатит вам компенсацию за то, что нашкодил. Он ещё и грязью вас польёт, потом с дерьмом смешает, а вишенкой на торте будет отзыв на тематическом сайте о работодателях.

Если думаете, что можно влезть, а по ходу разбираться, то вам гарантированно прилетит что-нибудь жизнеутверждающее из налоговой, трудовой инспекции, пожарки, СЭС или Прокуратуры за то, о существовании чего вы и не слышали никогда. А почему? Потому что читать надо, а потом делать.

Если думаете, что на рынке труда полно кандидатов и к вам очередь из желающих работать выстроится, то тоже зря. Не хотят люди работать. Начинающему специалисту нужен айфон, рваные джинсы, Киа Рио и обязательно Луи Витон. Поэтому попросит он тысяч 60 на старте и чтобы строго до 18.00. А лучше до 5 и с отпуском когда он хочет. А если вы посмотрите на него с укоризной за то, что в 33-й раз ошибся, то он возьмёт свой Луи Витон и выйдет из офиса, не сказав «прощай».

А ещё мало кто говорит о том, что такое ошибиться и потерять свой бизнес, когда перед тобой опечатывает дверь представитель арендодателя, позвякивая связкой ключей и напевая что-нибудь из Лепса себе под нос.

Что такое уволить всех или, что ещё хуже, принять заявления от всех сразу сотрудников с притворным сожалением в глазах, когда на счетах пусто, клиентов больше нет, телефон в офисе не разрывается от звонков и ты молчишь, никому из друзей не рассказываешь о том, что потерял все.

Почему? Потому что стыдно. Потому что не принято. Особенно в мужском сообществе.

А знаете что? Недавно я смотрела в глаза такому человеку. Знать бы вам, сколько там было боли, отчаяния?!?

Об этом «Синергия» не расскажет.

И Тони Робинс не пропоет, размахивая своими руками.

Бывают исключения?

О, да, бывают.

И я знаю таких.