Сейчас только ленивый не держит около себя ИП

Уже стало традицией создавать рядом со своей компанией на ОСН (или УСН на 15%) дополнительное лицо в статусе ИП или ООО на спецрежиме.

Удобно.

Можно и кэш получить, и налог на прибыль уменьшить. Жаль, что НДС нельзя убрать.

Вообще была бы красота.

Однако не спешите радоваться появлению в вашем внутреннем контуре такого «помогателя».

Особенно если вы на ОСН находитесь.

Ведь все знают, что налоговики в основном проверяют компании на общей системе налогообложения.

Хотя если усердствовать в оптимизации налогов, то можно и сидя на УСН влететь по пятое число со свистом и танцами с бубном.

Итак, что надо делать, чтобы получить проблемы с фискалами в части признания созависимыми двух и более структур, которые совмещают (комбинируют) разные системы налогообложения:

1. Работать по одному адресу, под одной вывеской, иметь общий телефон, IP-адрес, сайт, электронную почту.

2. Пользоваться одним оборудованием.

3. Хранить документы в одном месте. Расписываться одной ручкой, одинаково.

4. Бухгалтерию вести в одной базе, в одном облаке, на одном сервере, главбух один на всех.

5. Полномочия на представление интересов в налоговом органе выдать одному лицу, которое находится в том же офисе, где располагаются компания и ИП.

6. Одни и те же работники. Одни на всех. В одном месте на основном месте работы, во втором — по совместительству. Или все или часть сотрудников дружно перешла из одной компании (ИП) в другую компанию (ИП).

7. Торговать с одними и теми же контрагентами. Поставщики одни и те же.

И тогда налоговики при проведении выездной проверки объединят доходы всех структур внутри контура и посчитают налоги по самой большой по налоговой нагрузке из применяемых группой системе налогообложения.

И будет вам «счастье».