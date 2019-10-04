10 дел, которые нужно сделать после регистрации ООО

Сразу после регистрации общество с ограниченной ответственностью вместе с правом вести бизнес получает определённые обязанности.

Не все эти обязанности очевидны и известны новичкам. Ха, неновичкам, кстати, тоже.

Чтобы не было мучительно больно, не бегать в первые же месяцы с выпученными глазами с непониманием, что происходит, платить штрафы, я собрала 10 важных дел, которые надо сразу сделать, чтобы не отвлекаться потом на залатывание дыр.

1. Заключаем трудовой договор с руководителем

Руководитель компании начинает свою деятельность сразу после того, как в ЕГРЮЛ появляется запись о внесении компании в реестр.

От имени компании договор с руководителем подписывает один из учредителей, данные которого вы указали в протоколе собрания учредителей.

Трудовой договор вы заключаете на тот срок, который указали в уставе.

Можно этот срок указать только в трудовом договоре, тогда в уставе надо сделать отсылку к договору.

Важно понимать, что как только договор заключен, так сразу у компании возникают обязанности начислять и выплачивать заработную плату своему руководителю. Есть мнение, что если компания состоит из одного участника и он же является руководителем, то зарплату начислять самому себе не обязательно.

Так можно делать.

Только помните о том, что компания создается в целях извлечения прибыли, поэтому будет странно на фоне отсутствия зарплаты директору не выплачивать дивиденды.

На старте платите зарплату, потом, когда заработаете первые деньги, переходите на выплату дивидендов.

Тогда можно будет попытаться защитить свою позицию на заседании комиссии ИФНС по обелению зарплатного фонда.

Налоговой все равно, платите ли вы самому себе зарплату.

Ей не все равно, сколько вы налогов платите.

Также помните о том, что зарплатные налоги входят в налоговую нагрузку, которую считает банк (не по своей воле, конечно) и, прикрываясь 115-ФЗ, банк может вам доставить немало хлопот из-за вашей же жадности.

Конечно, получение зарплаты самим владельцем (когда он сам еще и руководитель) есть самый дорогой способ получения дохода от бизнеса. Поэтому в общем и целом ничего не будет плохого в том, что вы не будете выплачивать себе зарплату.

Однако не надо фанатеть в экономии. Всему должна быть мера.

Ответственность за отсутствие трудового договора там, где он необходимо, последует незамедлительно и, как водится в современной действительности, она немалая — от 50 до 100 тысяч рублей.

2. Ставим бухгалтерский и налоговый учет

Бухучет — святое для любой компании.

Малопонятные понятия о дебете и кредите для большинства предпринимателей зачастую вырастают в протест и попытку оставить это дело на потом, однако обзавестись бухгалтером в штате, на удаленке или форме аутсорсинга придется и практически сразу.

Сделать надо это хотя бы по 2 причинам:

1) в десятидневный срок после создания компании надо обзавестись ЭЦП для сдачи декларации по НДС в электронном виде (для тех, кто примет решение остаться на общей системе налогообложения),

2) до 20 числа следующего за месяцем регистрации компании подать в ИФНС сведения о среднесписочной численности. Иначе компании заблокируют операции по счету и штрафуют, а также компания не попадет в список предприятий малого и среднего предпринимательства, что может стать препятствием для участия в некоторых тендерах и конкурсах.

3. Выбираем систему налогообложения

Юридические лица в форме ООО выбирают между ОСН, УСН и ЕНВД.

Для перехода на УСН у нового юридического лица есть всего 30 дней для принятия решения о применении.

Если компания останется на ОСН, то желательно перед тем, как стартовать, посмотреть на льготы, которые она может воспользоваться при налогообложении налогом на добавленную стоимость.

Ведь вид осуществляемой деятельности может быть освобожден от уплаты НДС вовсе или товары, которые компания намерена производить или продавать, облагаются по пониженной (10%) ставке налога.

4. Открываем расчетный счет

Без расчетного счета ООО не жить. В отличие от самозанятого или ИП юрлицо должно иметь расчетный счет. Хотя бы один.

И выбирать банк лучше не по самому дешевому тарифу, а по совокупности признаков.

Ходить в маленький банк смыл есть тогда, когда вы уверены в том, что у банка нет проблем с ликвидностью и он не нарушает в процессе своей деятельности 115-ФЗ и другие законы.

А кто может быть в этом уверен?

Поэтому есть смысл хотя бы один счет открыть в ТОП-11 банков.

О том, как выбрать банк, я регулярно пишу на своей странице, поэтому углубляться в эти дебри сейчас не буду, чтобы вы не заснули после сытного обеда.

У «Клерка» есть сервис по сравнению тарифов банков на расчетно-кассовое обслуживание для ИП и ООО.

5. Вносим уставный капитал

Для ООО срок оплаты долей в уставном капитале своими учредителями установлен законом об ООО и он равен 4 месяцам.

Если в вашем уставе сказано, что вы оплачиваете уставный капитал деньгами, то каждый из учредителей в течение указанного срока обязан сделать платеж на расчетный счет компании.

Сделать это лучше с личного расчетного счета, причем, вы не можете освободить участника общества от оплаты им своей доли в уставном капитале.

Если вы оплачиваете доли имуществом, то независимо от того, какова стоимость имущества, вам придется его сначала оценить у независимого оценщика.

Минимальный размер уставного капитала, который составляет 10 000 рублей, оплачивается только денежными средствами.

Вообще, в современном бизнес-мире лучше не указывать уставный капитал в минимальном размере.

Это будет одним из 109 признаков однодневки, поэтому и банки, и налоговая инспекция не порадуется за вас. Да и потенциальному крупному покупателю/поставщику это обстоятельство тоже будет не по душе. Но если вы настаиваете на вашем праве поставить минимальный размер, то это — ваше право.

Кстати, штрафа за несвоевременную оплату уставного капитала нет.

Поэтому вы можете прошляпить срок и вам за это ничего не будет.

Разве что налоговая инспекция или иное заинтересованное лицо инициирует ликвидацию общества в связи с несоблюдением правил, установленных федеральным законом.

А в остальном — нарушайте на здоровье.

6. Делаем печать. Или не делаем

Это зависит от того, что вы написали в своем уставе. Если в уставе сказано, что общество имеет печать, то утвердите эскиз, изготовьте печать и храните ее в сейфе.

7. Решаем, будем ли нотариально заверять решения общего собрания участников общества

С сентября 2014 года любое собрание участников (даже годовое) должно венчаться заверением у нотариуса. Эта норма введена статьей 67 ГК РФ.

Считается, что это требование распространяется даже на те общества, которые состоят из одного участника. Поэтому, если не хотите бегать по каждому внеочередному и очередному поводу собраться и что-то решить к нотариусу, то в уставе или в протоколе общего собрания учредителей один раз и навсегда закрепите, что достаточно подписей всех участников ООО для того, чтобы решение общего собрания участников никто не признал незаконным.

8. Подаем уведомление о начале деятельности

Перед началом осуществления некоторых видов деятельности компания должна уведомить соответствующий надзорный орган.

Это делается для того, чтобы потребитель мог на вас пожаловаться, а надзорному органу было куда прийти с проверкой.

Такая обязанность у компании введена Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ.

9. Получаем лицензию, разрешения, допуски

Перед тем, как начать осуществление некоторых видов деятельности, надо получить лицензию. Перечень лицензируемых видов деятельности определен Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ.

За деятельность без лицензии или с нарушением ее условий могут взыскать административный штраф, также может быть конфискована изготовленная с нарушением продукция или приостановка деятельности, а также в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность за такое деяние.

10. Делаем СОУТ

Специальная оценка условий труда (СОУТ) — это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативных требований (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

А если по-русски, то это необходимая для любого ООО процедура, которая стоит (для стартапа) немалых денег, которая ничего полезного для компании не приносит, зато тем, кто присел на этот рынок, приносит постоянный доход в виде тех, кто вновь зарегистрировался, сменил офис, создал новые рабочие места, изменил технологический процесс. Для новых компаний для проведения этого мероприятия есть 6 месяцев.