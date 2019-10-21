Почему ИП до сих пор так популярны

Организационно-правовых форм, которые можно использовать при ведении бизнеса, много.

Однако индивидуальное предпринимательство как самостоятельный вид бизнеса и как структура внутри группы компаний остается самой популярной.

Причин тому несколько:

1) позволяет снизить ставку налога на прибыль с 20% (по общему правилу для юридических лиц) до 13% (в виде НДФЛ), при этом сохраняется обязанность уплачивать НДС (при применении общей системы налогообложения), что позволит в свою очередь продолжить работу с теми покупателями, которым нужен «входной» НДС,

2) может не вести бухгалтерский учет, тем самым обеспечивает некую безопасность с точки зрения возможных претензий с о стороны фискальных и других органов,

3) наряду с применением ОСН можно применять патентную систему налогообложения для некоторых видов деятельности, тем самым существенно снизив налоговую нагрузку на весь бизнес,

4) свободно распоряжаться денежными средствами, которые остаются у ИП после уплаты налогов и расчетов с кредиторами,

5) процедура закрытия (прекращения деятельности) ИП намного проще, быстрее и дешевле, нежели у ООО или АО и других организационно-правовых форм.

«Но ИП платит всем своим личным имуществом по всем своим обязательствам», — скажете вы.

Скажу больше: в некоторых случаях, когда операционная деятельность завязана на лице, которое еще владеет всеми активами, такая конструкция представляется неустойчивой.

Ведь предъявление любых претензий со стороны как фискальных органов, так и обычных кредиторов может представлять угрозу для активов и для бизнеса в целом.

Не говоря уже о сложностях, которые встретит ИП при привлечении партнеров в бизнес или при продаже бизнеса или его части, определением долей участия партнеров, порядка распределения прибыли (здесь либо по понятиям, либо написанием соглашения с особыми оговорками), определением прав и обязанностей участников бизнеса и т.п.

Однако если вернуться к теме личной безопасности ИП, то мне представляется важным отметить, что личная ответственность ИП своим имуществом практически уже приравнена к субсидиарной ответственности владельцев и руководителя ООО или АО.

Тогда в чем разница, если судебных решений по поводу «притягивания» участника ООО или руководителя юридического лица к ответственности за косяки своего предприятия становится все больше и больше?

Ну и главный вопрос: вы для чего создаете бизнес? Чтобы бегать от ответственности перед поставщиками, которым должны денег, и покупателями, которым не оказали услуги? Мы вроде не в 90-е живем.

На дворе XXI век.

Уже другие правила игры и выживания в бизнес-среде.

В общем, если ваше предприятие больше похоже на самозанятость, но нужны сотрудники, то можно смело становиться ИП.

Однако и как дополнительная конструкция в группе компаний, позволяющая распределить риски, статус ИП может принести пользу и даже сэкономить. Главное — не фанатеть и не применять предлагаемые в свободном доступе схемы бездумно.