В черном-черном офисе...20 страшилок про российский бизнес (коротких и ужасающих)

Черная пятница, говорите?

Вот вам частичка моего участия в этом действе. Скидки не даю. У меня их нет. Никогда.

Дам полезность, которая вызвала бурю эмоций на моей деловой странице.

Читайте.

Сегодня вечером приехал клиент для планирования налогов за 4-й квартал. Большая фирма, несколько проектов будет закрыто четвертым кварталом, поэтому будут большие налоги и по НДС, и по прибыли. Все уселись по своим любимым местам, мой секретарь принесла чай, разложили печенюшки. И клиент говорит: «Наташа, в нашей стране есть шанс что-то изменить к лучшему или будет все хуже и хуже?».

Что ему ответить на этот вопрос?

Вариант 1: стакан на половину полный. Ты видишь то, что хочешь видеть.

Объем твоего бизнеса зависит от твоей личной силы и если она (сила) велика, то все равно чем ты будешь заниматься — тренировать, строить, печь булки, продавать памперсы или выдавать кредиты.

Вариант 2: стакан на половину пуст. Ты видишь то, что хочешь видеть.

Рынок падает, все деньги в золотых унитазах чиновников.

А что мы имеем в реальности?

На фоне рапортов чиновников о том, что количество разного рода малых компаний (сюда и ООО, и ИП относятся) растет, это скорее рост не реального бизнеса, а количества «прокладок», однодневок, переделанных из сотрудников в ИП для снятия наличных.

В Москве с десяток юридических фирм, которые по-прежнему регистрируют пачками компании, которые потом продаются уже со счетами, с платиновыми корпоративными картами и прочими прилагающимися «плюшками». Стоит такое удовольствие в среднем 150 тыс. руб. Если есть лицензия или иной разрешительный документ, то цена поднимается до 1 млн.руб.

При этом доля пользователей такими компаниями, потерявших свои деньги на дублирующих электронных ключах от онлайн-банка, растет с каждым годом и поди что докажи.

Схема простая: покупателю фирмы отдаются все документы и ЭЦП, а у регистратора или «оленевода» остается дублирующий ключ.

В день, когда на счет компании заходит крупная сумма, с расчетного счета деньги уходят на зарплату или на оплату строительных материалов с разбивкой на маленькие суммы, чтобы банк не позвонил по указанному в карточке телефону.

Предъявлять претензии некому. Если что-то остается реальному владельцу компании, то это блокируется банком по 115-ФЗ в связи с неуплатой налогов с ФОТ или из-за отправки большой суммы на «помойку».

Зарплаты в большинстве своем серые или совсем черные.

Наличные стоят 15-16%, а налоги с ФОТ с учетом косвенной нагрузки забирают примерно 60% от ФОТ. Каждая вторая компания с оборотом более 40 млн. в год имеет во внешнем контуре хотя бы одного ИП, чтобы снизить стоимость получаемого нала.

Рынок подставных гендиректоров и учредителей , которые получают по 5-10 тыс. рублей за регистрацию компании на себя, огромен. В Москву везут таких людей автобусами и предводителей их называют нежно «оленеводами». Поставщиками таких услуг являются жители Псковской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей.

, которые получают по 5-10 тыс. рублей за регистрацию компании на себя, огромен. В Москву везут таких людей автобусами и предводителей их называют нежно «оленеводами». Поставщиками таких услуг являются жители Псковской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Наличные уже практически нельзя купить в банках за пределами ТОП-10 . Или рисковать, или идти за ними в Сбербанк, Альфа-банк или ВТБ. Примерно 30% отправок на получение кэша так и не доходят обратно отправителю в виде конечного продукта.

. Или рисковать, или идти за ними в Сбербанк, Альфа-банк или ВТБ. Примерно 30% отправок на получение кэша так и не доходят обратно отправителю в виде конечного продукта. Налоговая инспекция «крышует» компании, которые продают «бумажный НДС». Ставка по таким операциям в среднем 4%.

Без права на погашение кредиторской задолженности. Далее идет исключение таких компаний из ЕГРЮЛ с последующим обращением в доход непогашенной кредиторской задолженности с уплатой налога на прибыль по ставке 20%.

Или слив компании и открытие новой.

Строительные и продуктовые рынки, работающие без применения ККМ, продают наличные дешевле, чем банки.

Сетевые рестораны и кафе отказывают посетителям в приеме пластиковых карт, при этом загадочно улыбаясь.

Салоны красоты делают это не так откровенно, но 2-3 раза в месяц, перед выдачей зарплаты парикмахерам и прочим волшебницам красоты прекращают прием безнала, вывешивая объявление о технических проблемах на стороне эквайера.

Некоторые кафе и рестораны с заботой об удобстве клиентов ставят на своей территории терминалы по выдаче наличных (банкоматы).

Рынок юридических адресов растет, количество миллионеров в этой области возросло за счет «крышевания» со стороны налоговых органов. Стоимость «юридического адреса» возросла за последние лет в 10 раз: с 10 000 рублей за 11 месяцев до 100 000 рублей за тот же период. Из этой суммы 25-30% уходит в оперативный отдел налоговой инспекции в качестве домашнего задания.

Перед покупкой адреса надо заполнить анкету, убедить через арендодателя налоговую инспекцию что ты не верблюд и только после этого тебе дают добро на регистрацию.

Не дают адреса если учредитель и гендиректор задействованы в 3 и более юридических лицах, в имеющихся лицах есть долги по налогам или они проживают по паспорту в дальше чем соседнем регионе.

Перевести компанию из региона в Москву или обратно — целая история с географией. Шансов почти нет.

Банки не открывают счета компаниям, которые занимаются строительством, ломбардам, торгующим цветметом, с учредителями из дальних южных регионов и некоторых локаций недавно дружественной нам братской страны.

Невозможно работать в банке, если у компании низкая маржа, маленькая налоговая нагрузка, много снятия по корпоративной карте или чеку. Банки суют свой нос во внутренние дела бизнеса как будто мать родная.

Некоторые банки открывают счета, заранее зная, что не дадут компании работать больше 4-6 месяцев. Затем счет просят закрыть, ссылаясь на 115-ФЗ и удерживая комиссию от 10 до 25% суммы остатка по счету.

Ничего личного. Лишь борьба с отмыванием.

Импорт. Если ввозить все не по риск-цене, то предприниматель рискует оказаться однажды в лесу в странной позе без признаков жизни.

Таким нехитрым образом решают проблему с конкурентом.

Другая проблема — отправить поставщику разницу.

За эту работу либо вообще в окружении не берется, либо это будет стоить 10-12%.

Если ввозить по реальной цене, то она должна быть такой, по которой никто не купит из —за без того низкого платежного спроса населения.

Бизнес-центры и торговые центры, устанавливая вкусную цену для арендодателей, загоняют их в угол штрафными санкциями и депозитами , которые не возвращают даже по суду, ибо суд согласно условиям договора третейский, а там у хозяина БЦ или ТЦ все схвачено. Чтобы в управленческом учете картина была красивой, арендодатель делает все, чтобы оборачиваемость арендаторов была высокой, а съезжали они типа по своей инициативе.

, которые не возвращают даже по суду, ибо суд согласно условиям договора третейский, а там у хозяина БЦ или ТЦ все схвачено. Чтобы в управленческом учете картина была красивой, арендодатель делает все, чтобы оборачиваемость арендаторов была высокой, а съезжали они типа по своей инициативе. В налоговых инспекциях созданы комиссии, которые призваны проводить душещипательные беседы с руководителями компаний с целью уговорить последних увеличить выручку, увеличить рентабельность, уменьшить долю вычетов по НДС, увеличить среднюю зарплату, убрать убытки, чтобы не портить статистику налоговой инспекции.

При разборе полетов по неприкрытому «бумажному НДС» предлагают либо заплатить всё за спалившегоcя поставщика, либо торгуются до 50% от суммы вменяемого долга, либо начинают выворачивать руки, отправляя в рамках камеральной проверки требования по ст. 93 НК РФ, тем самым выматывая «клиента» и вынуждая его либо закрыть бизнес, либо уйти в другую налоговую инспекцию. И так по кругу.

Мишустин рапортует о снижении количества выездных проверок , а значит уменьшении давления на бизнес. Как бы не так. Средний чек выездной проверки за 10 лет увеличился с 1 млн до 20,7 млн руб. Основную часть налогов бюджет добирает через результативное администрирование налогов , в первую очередь НДС: соблюдайте наши рекомендации по вычетам и мы вас не тронем, платите за окрашенного «жёлтым» в цепочке поставщиков и мы к вам не придём.

Как бы не так. Средний чек выездной проверки за 10 лет увеличился с 1 млн до 20,7 млн руб. Основную часть налогов бюджет добирает через результативное администрирование налогов , в первую очередь НДС: соблюдайте наши рекомендации по вычетам и мы вас не тронем, платите за окрашенного «жёлтым» в цепочке поставщиков и мы к вам не придём. Субсидиарная ответственность как метод отъема бизнеса. Если есть деньги, а заказ стоит от 3 до 10 вагонов кирпича, то ты можешь «заказать» своего конкурента , к нему придут с выездной, выкатят чек, бенефициар отдаст последнюю рубашку и ему будет не с чем даже уехать из страны. Ибо если не уедет, то отправится по 199 ст. в далёкий Магадан.

Если есть деньги, а заказ стоит от 3 до 10 вагонов кирпича, то ты можешь «заказать» своего конкурента , к нему придут с выездной, выкатят чек, бенефициар отдаст последнюю рубашку и ему будет не с чем даже уехать из страны. Ибо если не уедет, то отправится по 199 ст. в далёкий Магадан. В строительной сфере домашние задания стоят до 30% стоимости всего объёма. Деньги вперёд. Пилёж бюджета идёт на уровне генподрядчик — подрядчик. Реальные копатели от забора до обеда не получают ничего и садиться с заказчиком бесполезно. На итоговой стадии выполнения объёма на площадку приезжает суровый дядя и режет косты на 30%, доводя руководителя копателей до больничной койки и седых волос.

Деньги вперёд. Пилёж бюджета идёт на уровне генподрядчик — подрядчик. Реальные копатели от забора до обеда не получают ничего и садиться с заказчиком бесполезно. На итоговой стадии выполнения объёма на площадку приезжает суровый дядя и режет косты на 30%, доводя руководителя копателей до больничной койки и седых волос. Компаниям, занимающимся организацией мероприятий, предлагают участвовать в конкурсах на проведение фестиваля ваты, варенья , вареников , соусов из одуванчиков, выигравшему предлагают выполнить домашнее задание в размере 50% стоимости контракта.

на проведение фестиваля ваты, варенья , вареников , соусов из одуванчиков, выигравшему предлагают выполнить домашнее задание в размере 50% стоимости контракта. Налоговое ведомство отчитывается об уменьшении в разы количества выездных проверок. Однако за кадром остаётся информация о том, какими методами выбивается уплата налогов. Есть такое понятие как безопасная доля вычетов по НДС. Ее размер в столице 88%. А в СКФО — странно — местами 103%. Вот прям офшор внутренний.

Нет такого термина ни в одном законе. Это есть негласное джентльменское соглашение: мы вас не трогаем, а вы рисуете отчетность с теми показателями , которые позволят нам давать красивую статистику в телевизор и получать премию.

ЦБ предлагает банкам отказывать в РКО тем клиентам, у которых налоговая нагрузка (считают от движения денег по счетам) меньше 1,5%. Считать налоговую нагрузку от выручки. Создатели системы налогового учёта перевернулись в гробу трижды.

А с целью борьбы с безналом мегагулятор предложил увеличить размер комиссии за снятие наличных. Банки отказались это делать? Увеличили послушно местами до 8%.

ЦБ пишет, что в прошлом году было выведено за рубеж 96 млрд руб. Это стоимость 32 000 Ленд Крузеров. Тем временем валютный контроль ужесточен до абсурда: за непредоставление подтверждающих документов по сделке банк стучит в налоговую , а те штрафуют в размере 100% от суммы сделки. Объяснять и оправдываться бесполезно: «у нас план, вот распишитесь». Штрафуют за несвоевременное получение денег от покупателя, за не вовремя отправленный платёж, за не полученный вовремя товар, за не отправленный вовремя товар.

Это стоимость 32 000 Ленд Крузеров. Тем временем валютный контроль ужесточен до абсурда: за непредоставление подтверждающих документов по сделке банк стучит в налоговую , а те штрафуют в размере 100% от суммы сделки. Объяснять и оправдываться бесполезно: «у нас план, вот распишитесь». Штрафуют за несвоевременное получение денег от покупателя, за не вовремя отправленный платёж, за не полученный вовремя товар, за не отправленный вовремя товар. Кому-то стало скучно и придумали СОУТ — специальная оценка условий труда. Эту оценку должны были провести все работодатели до 31 декабря этого года. Не делают ее только ИП без сотрудников и юрлица с адресами на домашний адрес и удалённым офисом. Остальные — милости просим минимум 10 тыс рублей и далее по 500 руб с человека. Даже если предположить, что в стране 4,7 млн организаций (данные за 1 кв 2017 года), то рынок этих услуг составляет 47 млрд руб (половина от выведенных за рубеж денег).

Оценке подлежат даже офисные рабочие места. Специалисты компаний , специализирующихся на оценке, проверят освещенность и атмосферу в помещении. И выдадут заключение. За его отсутствие компанию оштрафуют на 60 тыс рублей. Это в бюджет попадёт по скромным подсчётам примерно 60 млрд руб.

Ну и ещё чуть-чуть:

Росфинмониторинг настаивает на регистрации личного кабинета на своём сайте бухгалтеров-аутсорсеров, которые имеют доступ к счетам своих клиентов. Ведомство предлагает стучать на тех, кого бухгалтер посчитает мутным и сделки (платежи) которых по его мнению вызывают сомнения и могут быть расценены как отмывание средств. Стучать должны также адвокаты и нотариусы.

И еще:

В Налоговом кодексе есть статья, согласно которой открытие счетов юридическому лицу не представляется возможным, если у него имеются ограничения по счету.

Так вот парадокс в том, что компания, уже имеющая расчетный счет, на котором миллионов 10, не сможет разместить депозит на 1 ночь (овернайт), если налоговая инспекция установила неснижаемый остаток в связи с начислением пеней по налогу или штрафа. Даже если этот неснижаемый остаток составляет всего 5 (пять!) рублей. То есть компания из-за долга в бюджет в размере 5 рублей не сможет получить внереализационный доход в размере примерно 5.5 тыс. рублей, ибо после списания долга в отличие от хозяйственных платежей налоговые почему-то зачисляются в течение 5 рабочих дней.

А еще сутки нужны для того, чтобы автоматическое решение об отменене ограничений по счету дошло до обслуживающего компанию банка. А еще вообще-то сначала по ТКС должно прилететь требование об уплате недоимки, а потом уже инкассо и установка неснижаемого остатка.

Конечно, вы можете сказать, что надо платить налоги вовремя. Однако не кажется вам абсудрдным блокировать 9 млн. у компании ради поступления в бюджет 5 рублей налогов?

Страшно? Мне тоже.